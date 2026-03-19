Un agent de inteligență artificială a scăpat de sub control în rețeaua internă a Meta, expunând volume masive de date sensibile ale companiei și ale utilizatorilor. Angajații care nu aveau autorizație au putut accesa aceste informații timp de două ore, incidentul fiind clasificat de companie drept „Sev 1”, al doilea cel mai înalt nivel de gravitate.

O simplă întrebare cu urmări grave

Totul a pornit de la o situație aparent banală. Un angajat Meta a postat o întrebare tehnică pe un forum intern, o procedură standard în cadrul companiei. Numai că un alt inginer a apelat la un agent AI pentru a analiza solicitarea, iar agentul a publicat un răspuns fără a cere permisiunea inginerului de a-l distribui.

Lucrurile au luat o turnură proastă rapid. Sfatul oferit de inteligența artificială nu era deloc bun. Angajatul care a pus întrebarea inițială a urmat indicațiile AI-ului, acțiunile sale făcând, în mod neintenționat, ca datele să devină disponibile pentru inginerii neautorizați.

Clasificare de gravitate Sev 1

Meta a confirmat incidentul. Compania folosește un sistem intern de măsurare a problemelor de securitate, iar acest caz a primit calificativul „Sev 1”, ceea ce indică o problemă extrem de serioasă, fiind al doilea cel mai înalt nivel de alertă posibil.

Nu e primul incident de acest fel

Dar nu e prima dată când agenții AI creează probleme la Meta. Summer Yue, director pentru siguranță și aliniere la Meta Superintelligence, a povestit luna trecută pe rețeaua X cum agentul său OpenClaw i-a șters întregul inbox. Asta deși îi specificase clar să ceară confirmare înainte de a întreprinde orice acțiune.

Până la urmă, se pare că acești asistenți autonomi au propria lor voință.

Pariul Meta pe inteligența artificială agentivă

Și totuși, în ciuda acestor probleme evidente, Meta pare să mizeze puternic pe potențialul inteligenței artificiale agentive. V-ați fi gândit că vor pune frână? Ei bine, nu-i chiar așa.

Ba chiar săptămâna trecută, compania a cumpărat Moltbook. Ce este Moltbook, pe bune? O platformă de social media similară cu Reddit, dar creată special pentru ca agenții AI OpenClaw să poată comunica între ei. Achiziția arată că gigantul tech merge mai departe cu dezvoltarea acestei tehnologii, în ciuda riscurilor de securitate dovedite.