Care a fost activitatea companiilor din sectorul IT&C din România, în anul 2022?

Directorul executiv al ANIS, Corina Vasile, a precizat că ”În 2022, cifra de afaceri totală a companiilor din sectorul IT&C a ajuns la 20 miliarde de euro în 2022, din care 60% provine de la companiile care realizează software la comandă și a celor care oferă servicii wireless”, a spus Corina Vasile, director Executiv ANIS.

Practic, în anul 2022, erau înregistrare un număr de 43.956 de companii, din care 60% erau de dezvoltare software. Companiile care oferă servicii wireless, adică al doilea factor de creștere al pieței, reprezintă 1% din totalul companiilor.

În explicaţiile sale, ”Structura industriei de IT este diferită de cea a telecomuncațiilor pentru că telecomul a început mai devreme cu jucători mari internaționali care au investit mult în infrastructură, și acum este un sector matur cu rate de creșteri nu la fel de dinamice, în timp ce sectorul IT a început mai târziu, a fost antreprenorial, cu companii mici, dar multe și dinamica din ultimii 10-15 ani a fost impresionantă”, a explicat Corina Vasile, director Executiv ANIS.

Din afirmaţiile acesteia, sectorul IT-ul a crescut în ultimii cinci ani, unele subsectoare au avut creșteri mai mari față de altele, dar creșterea medie a fost de 89%. Nu au existat scăderi în timpul pandemiei, ci o creștere semnificativă în 2022.

Astfel, ”Aceste creștere între 2021-2022 arată că poate IT-ul a avut un moment bun in pandemie, dar creșterea continuă. A fost un boost de la pandemie, dar apoi toate industriile servite de IT au dat seama că au nevoie de digitalizare și să adopte tehnologii noi pentru binele lor”, a mai spus Corina Vasile.

Acest studiul a fost realizat în colaborare cu Academia de Studii economice din București.

În România, ANIS a fost înfiinţată în anul 1998 şi reprezintă interesele companiilor IT româneşti, însă, şi sprijină dezvoltarea industriei locale de software şi servicii, creşterea atât a companiilor implicate în proiecte de externalizare, cât şi a celor care generează proprietate intelectuală, prin crearea de produse.

În cadrul ANIS sunt peste 170 de membri, fiind reprezentate atât companii cu capital românesc cât şi străin, companii mici sau multinaţionale, cu sedii în toate marile centre IT din ţară.

În prezent, membrii ANIS generează un număr semnificativ de locuri de muncă înalt calificată în societate. Cu o reprezentare de peste 65% din totalul veniturilor generate de industria IT la nivel naţional şi aproximativ 42% din totalul angajaţilor industriei IT din România, ANIS îşi măreşte an de an amprenta economică în plan local.

Sursa: www.economica.net