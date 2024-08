Care este cuvântul interzis la Jocurile Olimpice şi ce păţeşti dacă-l foloseşti?

O femeie care era în tribune la Jocurile Olimpice și a ridicat o pancartă pe care scria „Go Taiwan” pentru a încuraja echipa la badminton, în partida contra Chinei a fost înconjurată de mai multe persoane, iar un bărbat i-a smuls bannerul, scrie The Guardian.

Chiar dacă Angelina Yang spune că știa regulile olimpice, anume fără steaguri naționale, fără mesaje politice. Aceasta încântată să-și susțină atleții compatrioți la Jocurile Olimpice din Franța, unde locuia și studia. Așa că studenta taiwaneză a făcut ceea ce credea că este un gest necontroversat – conturul insulei natale, cu cuvintele „jiayou Taiwan” (Go Taiwan) scrise în mandarină.

În timp ce arăta pancarta din tribune a fost rapid înconjurată de membri ai echipei de securitate a stadionului, iar un bărbat i-a smuls din mâini bannerul.

Aceasta a declarat, „Am fost surprinsă, foarte tristă și furioasă în același timp”, a spus Yang. „Nu facem nimic rău. De ce să fim tratați așa?”.

Ministerul de Externe din Taiwan a descris incidentul ca fiind violent și împotriva valorilor olimpice de prietenie și respect și a cerut autorităților franceze să investigheze situația. Ca răspuns, CIO a spus că există „reguli foarte clare” care interzice bannere.

Steagurile sunt interzise la Jocurile Olimpice

Taiwan este una dintre cele trei echipe al căror steag este interzis la Jocurile Olimpice. Celelalte două sunt Rusia și Belarus – interzise ca pedeapsă pentru invazia în Ucraina a trupelor ruse. Sub presiunea aparentă din partea Chinei, CIO refuză să lase Taiwan să participe sub numele său național.

Incidentul a fost unul dintre mai multele altele, de la Jocurile de la Paris care au stârnit furia în rândul taiwanezilor cu privire la regulile olimpice care limitează modul în care își pot susține echipa națională.

Duminică, la gara principală din Taipei, mii de oameni s-au adunat pentru a încuraja Taiwanul să repete câștigarea medaliei de aur la badminton dublu masculin. Fanii au fluturat steagul național, precum și bannerul oficial „Chinese Taipei”.

În plus, în ziua de sâmbătă, un spectator a fost târât afară din arena olimpică pentru că a arborat un banner cu „Taiwan go for it”. Ministerul taiwanez al Afacerilor Externe a condamnat acest gest.

Taiwanul participă la Jocurile Olimpice sub denumirea de „Chinese Taipei”, pentru a evita obiecţiile Chinei, care revendică insula guvernată democratic ca teritoriu independent. Guvernul taiwanez respinge pretenţiile de suveranitate ale Chinei.

„Mijloace grosolane şi josnice folosite de persoane rău intenţionate”

Într-o declaraţie făcută sâmbătă, Ministerul taiwanez al Afacerilor Externe a condamnat „mijloacele grosolane şi josnice folosite de persoane rău intenţionate pentru a smulge în mod arbitrar sloganul Taiwan go for it de pe panoul naţional al ţării noastre în timpul Jocurilor Olimpice. ”

Astfel, „Acest act violent încalcă grav spiritul reprezentat de Jocurile Olimpice, şi este şi mai mult contrar statului de drept şi încalcă libertatea de exprimare”, a precizat ministerul. În comunicatul transmis, ministerul a precizat că şi alţi fani care deţineau bannere pe care scria „Taiwan, go for it” au fost îndepărtaţi de forțele de securitate.

Ambasadorul de facto al insulei în Franţa, Francois Wu, a raportat incidentul la poliţia locală, se arată în declaraţie. Wu a postat pe Facebook o fotografie cu el şi cu spectatorul, spunând: „Mulţumesc studenţilor care au muncit din greu pentru a încuraja eroii noştri la badminton! Hai, Taiwan”.

Întrebat sâmbătă despre incident, purtătorul de cuvânt al Comitetului Olimpic Internaţional, Mark Adams, a declarat într-o conferinţă de presă că condiţiile de intrare la locurile de desfăşurare a Jocurilor Olimpice au fost precizate pe fiecare bilet. Termenii şi condiţiile de intrare în locurile de desfăşurare a Jocurilor Olimpice permit afişarea doar a steagurilor ţărilor şi teritoriilor participante la jocuri şi interzic orice bannere care afişează mesaje politice.

Badmintonul este un sport extrem de popular atât în Taiwan, cât şi în China, iar ambele categorii de fani au fost prezente în număr mare la aceste Jocuri Olimpice.

Sursa: www.antena3.ro