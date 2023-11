Life Is Hard, compania de IT listată la BVB, se pregătește de achiziții și investiții

În contextul de activitate, acționarii companiei au hotărât, într-o AGEA care a avut loc la 1 noiembrie, atragerea unor surse de finanțare din fonduri europene nerambursabile în limita a maximum 6 milioane euro pentru dezvoltarea de noi produse și competențe tehnologice, respectiv dezvoltarea de noi produse software, accelerarea dezvoltării și desfacerii unor produse existente, implementarea de standarde ISO, angajarea de personal și achiziția de software și hardware în scopul creșterii competitivității companiei.

Astfel, Life Is Hard vrea să atragă 2 milioane euro din piața de capital pentru achiziția unei companii cu un profil similar și va lansa o nouă emisiune de obligațiuni în valoare de 10 milioane lei, cu o dobândă cuprinsă între 10-12%, planificată pentru prima parte a anului 2024.

În schimb, propunerea de majorare a capitalului social al companiei nu a fost aprobată de către acționari, din lipsă de cvorum. Pe ordinea de zi, exista propunerea de majorarea capitalului social prin conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile în cuantum total de 839.508 de lei pe care angajații și persoanele cheie ale Life Is Hard și ale companiilor în care Life Is Hard are dețineri le dețin.

În acest sens, Economica.net a contactat compania Life Is Hard pentru un punct de vedere, însă nu l-a primit până la publicarea acestei știri.

În acest an, în primul semestru, compania a realizat o cifră de afaceri consolidată de 19,9 milioane lei, în creştere cu 19%, şi un profit net de 3,7 milioane lei, dublu fată de nivelul din 2022, potrivit raportului financiar publicat la BVB.

La nivel individual, compania a avut o cifră de afaceri de 13,29 milioane de lei lei, în creştere cu 7%, cea mai mare contribuţie având-o linia de business Insurance, cu un procent de 51% în total şi un plus de 65% faţă de S1 2022. Cât priveşte linia de business din Telecomunicaţii şi ITC, aceasta a contribuit în proporţie de 42% la realizarea cifrei de afaceri. Profitul net al companiei s-a majorat cu 74%, la aproape 2,8 milioane de lei.

În plus, Life Is Hard are în curs proiectul de digitalizare a instituţiei Consiliului Judeţean Cluj, derulat în asociere cu Cloud Soft, Nordlogic Software şi Efectro. Valoarea întregului proiect se ridică la suma de 2,9 milioane lei fără TVA, în urma căruia vor fi realizate cele trei aplicaţii informatice intuitive – Atlasul Teritorial, Ghişeul Unic şi Digitalizarea Arhivei.

În prezent, Life is Hard are 55,6 milioane lei capitalizare şi este deţinută în proporţie de 29,6% de Ioan-Cătălin Chiş (director general și președinte CA), în proporţie de 27,8% de Active Power Solutions. Restul acțiunilor sunt împărțite între alte persoane fizice și juridice.

În anul 2022, Life Is Hard a început de asemenea procesul de transformare a angajatilor în acționari ai companiei prin programele SOP, demers care, în opinia companiei, a condus la creșterea retenției de personal și care va continua și anul acesta. AGEA a aprobat, de asemenea, programul de răscumpărare a propriilor acțiuni. Numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi răscumpărate se va încadra în limita a maxim 5% din capitalul social al Life is Hard. Prețul maxim va fi de 10 lei/acțiune, iar durata programului de răscumpărare este de 18 luni.

Aşadar, Life is Hard (LIH) este listată pe piața AeRo din 8 decembrie 2015, iar din octombrie 2021 acțiunile LIH au fost incluse in indicele BET- AeRo dezvoltat de Bursa de Valori București pentru această piață.

