Medicul Bogdan Socea: „M-aș fi lăsat oricând pe mâinile doctorițelor acuzate”

Managerul Spitalului Sfantul Pantelimon, medicul Bogdan Socea, a declarat în exclusivitate pentru Antena 3 CNN că este şocat şi contrariat de datele apărute în rechizitoriul procurorilor, potrivit cărora mai multe colege ar fi oprit intenţionat tratamentul unor pacienţi din secţia ATI a spitalului pe care îl conducea.

Astfel, „Deocamdată am sentimente contradictorii, îmi e greu să diger ziua de azi.

Pe de o parte, dacă viața mea ar fi fost în pericol, aș fi lăsat-o oricând pe mâinile doctorițelor acuzate, știindu-le cum se comportau, atât cât am putut să le observ, din punct de vedere medical.

Pe de altă parte, nu am cunoștințe din dosar sau de rechizitoriul procurorilor. Deci sunt într-un fel șocat și contrariat.

Mai mult, nu mi-aș fi dorit niciodată să conduc un spital în care să planeze astfel de acuzații. Voi aștepta și eu concluziile”, a declarat pentru Antena 3 CNN managerul Spitalului Pantelimon, Bogdan Socea.

În plus, Bogdan Socea a demisionat din funcţia de conducere și va profesa de acum înainte ca medic chirurg în secţia de chirurgie a spitalului.

Directorul Spitalului Pantelimon a declarat pentru Antena 3 CNN că își va da demisia de onoare.

Două doctorițe și o asistentă au fost reținute de procurori în dosarul morților suspecte de la Spitalul Pantelimon

În contextul medicaţiei, două doctorițe și o asistentă de la Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” din Bucureşti au fost reținute miercuri seară, după ce procurorii şi poliţiştii au făcut percheziţii la locuinţele unor angajaţi ai spitalului. Acțiunea are loc în dosarul deschis după ce 17 pacienţi internaţi la terapie intensivă au decedat în doar patru zile, iar un angajat al spitalului a reclamat că bolnavii au primit doze reduse de noradrenalină.

Concret, procurorul Alexandru Anghel a declarat, miercuri seară, că una dintre inculpate a redus voluntar doza de noradrenalină la un pacient aflat în stare gravă pentru a-i provoca decesul.

În explicaţiile sale, „Probele au relevat că pe 26 martie anul acesta una dintre inculpate a redus voluntar doza de noradrenalină la un pacient aflat în stare destul de gravă, de la 15 ml pe oră, la 1 ml pe oră, cu intența de a provoca decesul. Ulterior, în data de 4 aprilie, aceeași doctoriță care a redus doza în 26 martie, împreună cu o colegă, au redus doza de noradrenalină la același pacient de la 20 de ml pe oră la 1 ml pe oră. În circa o oră a survenit decesul. Practic, e vorba de punerea în acțiune a unui plan de a provoca decesul unor pacienți. Nu știm pe ce criterii, dar medicii decideau că un pacient sau altul nu mai are șanse, că nu se mai impune continuarea terapiei și scădeau brusc doza de noradrenalină, consecința fiind decesul”, a declarat, miercuri seară, procurorul Alexandru Anghel.

Procurorul a explicat că, momentan, este vorba de un pacient, un bărbat de 54 de ani.

În plus, „Vorbim despre un pacient, de 54 de ani. Ancheta e deosebit de dificilă, pentru că injectomatele nu erau alocate pe un anumit pacient, existau mișcări nedocumentate ale acestor aparate, fiind mutate de la un pacient la altul. Am avut acces la înregistrări și am putut, în baza acelei fotografii, să identificăm un anumit aparat și un anumit pacient”, a mai spus Anghel.

Practic, Alexandru Anghel a mai afirmat că o doctoriță e acuzată de omor calificat, iar asistenta de mărturie mincinoasă în formă continuată.

Aşadar, „O doctoriță e acuzată de omor calificat, iar asistenta e acuzată de mărturie mincinoasă în formă continuată. În trei ocazii diferite a fost audiată și a dat declarații neconforme cu realitatea și nu a spus tot ce știe”, a mai adăugat procurorul.

Sursa: www.antena3.ro