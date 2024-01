OVES Enterprise din Cluj închide 2023 cu afaceri de peste 10 milioane de euro și anunță investiții de 2,5 milioane de euro în 2024

În precizările sale, „Deși sub estimările inițiale, am închis anul cu rezultate bune, ținând cont de evoluția industriei de IT din 2023, marcată de disponibilizări semnificative, falimente, reduceri de bugete alocate proiectelor IT sau amânarea acestora. Extinderea internațională, noi proiecte complexe și lansarea primelor noastre produse pe segmentul de drone ne-au asigurat un ritm accelerat de creștere în 2023″, spune Mihai Filip, CEO OVES Enterprise.

În plus, compania păstrează ritmul de investiții în 2024 și anunță un buget de 2,5 milioane de euro pentru dezvoltarea propriilor produse și pentru continuarea procesului de extindere internațională.

Astfel, „Luăm în calcul pentru 2024 și atragerea unui partener strategic, sub forma unui fond de investiții. Suntem în momentul în care simțim că trebuie să accelerăm dezvoltarea produselor proprii pe zona de cyber și defense. Avem în prezent 7 astfel de produse, aflate în diverse stadii de dezvoltare, unele lansate deja, pe care vrem să le ducem la nivelul următor, alături de un partener extern”, mai spune Mihai Filip.

În contextul de activitate, OVES Enterprise va continua în anul 2024 procesul de extindere la nivel internațional, între țările vizate fiind Belgia și Canada.

Concret, anul trecut, compania a deschis 2 noi birouri, unul la Washington DC (al doilea din SUA) și unul la Oslo, în Norvegia, care deservește toată Europa de Nord, ce ar urma să genereze în 2024 circa 10% din cifra de afaceri a OVES Enterprise. Compania estimează că, în 2024, ponderea cea mai mare în cifra de afaceri, va fi generată de SUA și UK, zone în care OVES Enterprise urmărește extinderea prezenței.

Totodată, și România rămâne în centrul atenției companiei în 2024, planul OVES Enterprise fiind extinderea în sectorul public, unde vizează participarea la mai multe licitații pentru proiectele publice / guvernamentale.

Aşadar, OVES Enterprise este o companie românească de dezvoltare de software și producătoare de drone, înființată în 2015 la Cluj-Napoca. Începând cu anul 2019, strategia OVES a inclus oferirea de servicii mai complexe de software development pentru proiecte din zona automotive, eCommerce, fintech, telecom, instituții guvernamentale internaționale etc., compania devenind partener tehnologic pentru proiecte complexe și sofisticate din punct de vedere tehnologic. Anul trecut, OVES Enterprise și-a extins activitatea cu o nouă linie de business, axată pe producția de drone.

În prezent, mai bine de jumătate din cifra de afaceri a companiei este generată de proiecte din afara României, ce integrează tehnologii noi din sfera inteligenței artificiale şi big data. OVES Enterprise are, în prezent, peste 200 de angajați și birouri în România, Germania, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, SUA și Norvegia.

Sursa: www.economica.net