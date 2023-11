OVES Enterprise din Cluj lansează prima dronă pentru deminare produsă de o companie românească

Menită să vină în sprijinul eforturilor Uniunii Europene și a diferitelor state și organisme internaționale pentru deminarea zonelor periculoase, Hyper Drone este destinată utilizării militare și oferă suport complet armatelor și organismelor guvernamentale implicate în operațiuni de deminare.

În prezent, Noua dronă produsă de OVES Enterprise este vândută către companii privat care doresc să adauge un nou produs la portofoliu și care au în derulare contracte și angajamente asumate față de organisme guvernamentale implicate în operațiuni de deminare și contribuie la creșterea siguranței în comunități vulnerabile.

Concret, Hyper Drone este o soluție unică, bazată pe platforma OVES Octocopter (primul model de dronă al companiei), ce poate avea însă diferite configurări multirotor (quad-, hexa-, octo-coptere), dotată cu senzori multipli și echipamente utile pentru detectarea, cartografierea și neutralizarea minelor și a dispozitivelor explozive improvizate (IED).

Este special concepută pentru echipele EOD (Explosive Ordnance Disposal), având o structură robustă din fibră de carbon și aluminiu, adaptată pentru operațiuni în orice condiții meteorologice și medii urbane sau rurale. Sistemul modular facilitează întreținerea și repararea, asigurând siguranța și fiabilitatea necesare.

În precizările sale, „Folosim tehnologie de ultimă generație pentru a detecta minele care au metal în compoziție, dar și un spectrometru și un AI foarte avansat, utile în cazul detectării minelor de plastic, interzise la acest moment. Mai mult decât atât, avem senzori în fiecare componentă a dronei și un dashbord inteligent, cu ajutorul cărora pot fi optimizați parametrii dronei sau ai flotei de drone”, spune Mihai Filip, CEO OVES Enterprise, menționând că drona poate fi customizată cu diverse tool-uri de deminat, de detectat radioactivitate, camere super avansate, relee de telecomunicații etc.

În plus, Hyper Drone poate desfășura misiuni ce implică zboruri de aproximativ 75 de minute, cu o viteză de 80 de km/h și poate transporta echipamente cu o greutate de până la 25 de kilograme, la o altitudine de 1.000 de metri.

Mmai mult, Drona poate fi configurată pentru diferite scopuri și tipuri de mine, configurațiile permițând detectarea, cartografierea și neutralizarea minelor într-o singură misiune, cu sarcini utile variate (apă, gel, încărcături de titan explozibile).

În contextul dotărilor, noul model de dronă dispune de sisteme de gestionare a energiei, sisteme de colectare a datelor și software de planificare a misiunilor. Senzorii de detectare includ magnetometre, senzori pentru plastic, senzori termici și radar penetrant de sol. Aceasta poate efectua sondaje de înaltă rezoluție pentru identificarea minelor și IED-urilor, creând date geoetichetate pentru cartografierea rapidă a locațiilor acestora. Hyper Drone este echipată cu sisteme independente de declanșare și un sistem de țintire pentru disruptoare, inclusiv un pointer laser și o cameră de înaltă definiție pentru stabilirea exactă a țintei.

Financiar, cercetarea și dezvoltarea Hyper Drone au presupus investiții de peste 400.000 de euro, care se adaugă investiției inițiale de 500.000 de euro făcută de OVES Enterprise pentru dezvoltarea acestei noi linii de business. La finalul anului viitor, peste 30% din cifra de afaceri a companiei ar urma să fie generată de vânzările de drone și de software necesare pentru operarea acestora.

În plus, „Odată ce platforma a fost gata, partea mai dificilă a fost să integrăm senzorii și tehnologia necesare dezvoltării unui produs de top în acest domeniu. Potrivirea între platformă și pistolul necesar pentru declanșarea de la distanță a încărcăturii minei, senzori etc. a durat aproximativ 6 luni, iar în total lucrăm de peste un an la această soluție”, mai spune Mihai Filip.

În prezent, OVES Enterprise a anunțat recent extinderea cu o nouă linie de business, ce vizează producția de drone. Compania dezvoltă, în prezent, 9 modele, de diferite dimensiuni, atât cu rotoare, cât și cu aripi fixe. Toate produsele sunt finanțate din fonduri proprii, OVES Enterprise asigurând și partea de cercetare și dezvoltare, cu focus pe inovație și pe identificare de noi modalități de utilizare a dronelor.

Recent, compania a testat cu succes și partea de AI în cazul dronelor, care sunt capabile, cu ajutorul AI-ului să zboare autonom în spatii închise, spre exemplu, dar și soluții de montare de mini panouri solare, pentru creșterea autonomiei sau modalități de utilizare a motoarelor cu combustie internă, făcute din aliaj de magneziu, pentru a reduce greutatea dronelor etc.

