5 efecte benefice ale mierii de Manuka

Mierea de Manuka cunoscuta si sub denumirea de Leptospermum scoparium, provine din polenul aflat pe florile plantei Manuka pe care albinele il colecteaza de-a lungul anului. Floarea de Manuka creste pe Insula de Nord din Noua Zeelanda. Se stie deja ca mierea are foarte multe beneficii asupra corpului insa acest tip de miere de Manuka s-a dovedit a fi mult mai consistenta si puternica deoarece contine o concentratie mare de metilglioxal. Dihidroxiacetona impreuna cu metilglioxalul sunt substante chimice care au o reactie antimicrobiana eficienta impotriva multor boli.

Cu ce se diferentiaza mierea de Manuka fata de celelalte tipuri de miere?

Profilul nutritional este uimitor fata de celelalte tipuri de miere. Mierea de albine este recomandata de medici datorita abilitatilor de nutritie si imunitate avand o sursa bogata de aminoacizi, vitamine, calciu, cupru, magneziu, fier sau potasiu. Diferit fata de mierea obisnuita este faptul ca aceasta miere de Manuka are un continut nutritionat chiar si de 4 ori mai mare.

Beneficii ale mierii de Manuka

1.Este un tratament natural eficient impotriva acneei si a eczemelor.

Mierea de Manuka s-a dovedit a fi un tratament natural excelent cand vine vorba de lupta impotriva acneei si a eczemelor. Foarte multe persoane au recomandat pe internet acest tratament si chiar este unul util avand proprietati antimicrobiene. Aplicarea mierei pe zonele afectate de acnee si spalarea delicata cu sapun a acestor zone ajuta la ameliorarea simptomelor si la rezultate optime dupa mai multe saptamani de tratament.

2.Contribuie eficient la reglarea genelor bacteriilor MRSA impotriva infectiei cu Staph.

Sunt bine cunoscute problemele create de bacteria rezistenta la meticilina numita Staphylococcus aureus. Aceasta este activa mai ales in spitale si a devenit foarte rezistenta datorita excelului de antibiotice care au determinat aparitia unor tulpini de Staph mult mai rezistente de-a lungul timpului.

3.Se foloseste pentru ameliorarea durerilor in cazul arsurilor, ranilor si ulcerului.

Noi studii au demonstrat ca mierea de Manuka ajuta la imbunatirea vindecarii ranilor si amelioreaza durerea in caz de arsuri. Totodata previne infectiilor la pacientii cu ulcere venoase datorita beneficiilor antioxidante si antiinflamatorii.

4.Proprietatile sale antimicrobiene superioare ajuta la ameliorarea problemelor dentare si a gingivitei.

Mierea de Manuka are un rol benefic si la ameliorarea gingivitei sau a afectiunilor parodontale. Cercetatorii au descoperit ca mierea de Manuka poate scadea chiar si cu 35% locurile de sangerare ale persoanelor care sufera de gingivita. Un rol important in ameliorarea durerilor la nivelul dintilor il au zincul, calciul si fosforul prezente in acest tratament natural.

5.Ajuta la ameliorarea inflamatiilor.

Cercetatorii au descoperit foarte multe beneficii ale mierii de Manuka cand vine vorba de inflamatii. In cazul problemelor datorate de TNBS folosirea mierii in doze diferite a oferit rezultate pozitive impotriva deteriorarii coloanei. Contribuie eficient si la restaurarea proxidarii lipidelor. In cazul problemelor datorate de colita, mierea de Manuka administrata pe cale orala a ajutat la reducerea inflamatiei colonului. Este un tratament natural care lupta eficient impotriva inflamatiilor si ofera protectie impotriva daunelor suplimentare si a actiunilor radicalilor liberi.

Doza recomandata de miere

Daca vrei sa beneficiezi si tu de numeroasele beneficii terapeutice oferite de acest tratament natural, este indicat sa administrezi o doza de 1-2 linguri de miere de Manuka zilnic. Poate fi servita chiar si cu ceai sau paine prajita in cazul in care compozitia este mult prea dulce. Pentru probleme ale pielii precum infectii, muscaturi sau taieturi, mierea de Manuka se poate aplica ca un balsam direct pe rana ameliorand durerea si contribuind la repararea zonei infectate.

Produsul Miere de Manuka il gasiti pe Bioo.ro la cel mai bun pret