Ce intelegem din posibilitatea de a schimba furnizorul de energie electrica

Intens discutatul subiect despre posibilitatea consumatorilor de a schimba furnizorul de energie electrica este in continuare de actualitate. Unii au inteles prea vag acest aspect, altii stiu doar ca au sansa de a alege si alti operatori, dar nu se obosesc sa faca asta. Trebuie spus ca subiectul vizeaza mai mult decat o alegere si o preferinta, ci are o influenta asupra preturilor facturilor platite.

Incepand cu acest an, consumatorii pot face o alegere personala privind furnizorul de electricitate. Tot de la 1 ianuarie anul curent s-a eliminat tariful reglementat de ANRE. Totusi, aproximativ 90% dintre consumatori nu si-au exprimat vreo alta preferinta si au ales sa ramana fideli operatorilor cu care au colaborat. Pe principiul obisnuintei, pe principiul necunoasterii ce inseamna o posibila schimbare, astfel de consumatori vor plati electricitatea la un pret ce depinde de sursa de la care furnizorul cumpara electricitate de la bursa de energie OPCOM.

In schimb, pentru cei care si-au schimbat furnizorul, noile contracte prevad clar care sunt preturile percepute si deci exista o reglementare clara, valabila in functie de tipul de contract – fie pe o perioada de un an sau doi. Oferta furnizorilor a vizat clar preturile mai mici, dar si alte aspecte avantajoase.

Desigur ca dupa expirarea unui contract in vigoare, vor putea exista negocieri, daca exista interes in a pastra clientii. In orice caz, consumatorul are oricand si alte optiuni si se poate orienta ulterior catre cei care ii ofera si pretul cel mai bun.

Pachetele de acest gen sunt menite sa usureze munca unui consumator – se factureaza o singura data, o singura factura pentru ambele segmente si astfel situatia platilor lunare pare sa fie ceva mai simplificata.

De asemenea, completarea acestor servicii se refera si la posibilitatea de a opta pentru o asigurare de bunuri. Este un manifest al modului in care gandeste omul modern, constient ca ar trebui sa fie precaut cu ceea ce detine. Exista de asemenea si modalitati simplificate privind plata sau facturarea, iar Eva Energy se remarca si prin posibilitatea oferita de plata in cryptomonede. Un semn mai bun ca este un furnizor cu viziune moderna nici ca putea sa existe.

Ce presupune schimbarea furnizorului de energie electrica

Contrar modului in care suna acest lucru, schimbarea in sine este doar birocratica si pe hartie. In fapt, nu se schimba infrastructura, nu se opreste alimentarea pentru alte instalari sau lucruri de acest gen. Ceea ce ar putea crea deranj pentru unii desigur nu are cum sa se intample. Trecerea de la un operator la altul este realizata prin pasi legali, simpli si in termen relativ scurt. Nu dureaza nici o luna si se poate clarifica totul.

Legea este de partea consumatorilor si le ofera acestora dreptul de a schimba furnizorul, cu o conditie, aceea de a astepta termenul impus. Insa un refuz nu este posibil, taxarea sau penalizarea pentru o astfel de decizie nu este permisa. Publicul consumator trebuie sa stie ca nu are de suferit prin masuri de acest gen. Intocmai pentru ca acolo unde este necunoasterea acestor aspecte, se si respinge ideea de schimbare.

O schimbare la propriu se poate observa ulterior si prin modul in care partile colaboreaza. Este de notorietate faptul ca uneori sunt avarii si intreruperi de alimentare. Consumatorii pot fi, pe buna dreptate, frustrati si se confrunta cu riscul de a-si strica diverse dispozitive sau electrocasnice din dotarea casei. Atunci cand isi vor dori sa schimbe furnizorul, vor cauta pe cel care se arata mai serios in astfel de probleme.

Trebuie spus ca daca in trecut au existat situatii de acest gen, nu este exclus sa se intample de asemenea. Pentru ca nu depinde in totalitate de furnizor, intreruperi pot exista, mai ales ca alimentarea va fi pe aceeasi infrastructura. Insa o diferenta se va sesiza mai degraba la nivel de comunicare, disponibilitate si masuri luate rapid pentru a minimiza disconfortul creat fata de consumator. Client fericit, colaborare multumitoare.

Asadar, ca se va decide sau nu schimbarea, tine de fiecare in parte, insa trebuie sa se cunoasca exact si conditiile si avantajele ce pot exista.