Incaltamintea de copii si picioarele lor

Piciorul prezinta o structura complexa de 26 de oase si 35 de articulatii, in legatura si sustinute de ligament. Un picior de copil este captusit cu grasime si este foarte flexibil.

Cei mai multi copii incep sa mearga intre 8 si 18 luni. In general picioarele copiilor mici sunt plate atunci cand acestia incep sa mearga pe jos, sau tind sa paseasca cu piciorusele spre interior, deoarece puterea musculara si rigiditatea ligamentului trebuie sa ajunga la un alt nivel al dezvoltarii. Piciorul plat al unui copil aproape intotdeauna se imbunatateste odata cu dezvoltarea oaselor si intarirea picioarelor.

Ca parinte mereu suntem ingrijorati cand observam ceva in neregula cu privire la devoltarea copilului, asadar este bine sa mergem la pediatru sau la medic daca suntem preocupati de picioarele acestuia sau de modul in care el merge.

Copii si incaltamintea

Un copil care invata sa mearga primeste informatii senzoriale importante de la talpile picioarelor care ating pamantul. Incaltamintea ajuta la protejarea picioarelor de ranire, caldura si de frig.

Atunci cand copiii mici invata sa mearga, ar trebuie sa fie cu picioarele goale sau sa poarte un pantof moale atat cat este posibil, astfel incat sa poata simti ceea ce ating picioarele lor si sa dezvolte forta musculara. Cand copiii merg pe cont propriu pentru o perioada de timp, pot progresa pana la etapa purtarii unui pantof cu talpa mai ferma. Este bine ca pantofii copilului sa fie modelati pe picior intr-un mod profesional, astfel trebuie masurat fiecare picior pentru lungime si latime. Picioarele copiilor cresc foarte repede, iar marimea pantofilor este necesar sa fie reinnoita la cateva luni. Pantofii care sunt prea stransi pot impiedica mersul copilului si pot provoca probleme, cum ar fi umflarea picioarelor.

Sugestii pentru incaltaminea pentru copii

Pantofii potriviti pentru copii nostri ar trebui sa aiba in mod ideal:

O potrivire confortabila in lungime si latime

Spatiu pentru degetele de la picioare, pentru a fi relaxate

O talpa flexibila si palta, verificati daca talpa se poate indoi in apropierea degetului

Partea din fata a pantofului sa fie mai larga decat partea de la calcai, pentru a se potrivi cu forma naturala a piciorului

Un contur solid, cu sireturi, curele sau elemente de fixare pentru a preveni prea multa miscare sau alunecare a piciorului in interiorul pantofului.

Pantofii scumpi nu sunt intotdeauna mai buni.

Picioarele plate ale copiilor

Talpa unui picior normal dezvoltat are un arc, numit arc medial, format din oase, muschi si ligament. In primii doi ani, picioarele copilului vor fi mai plate decat ale adultilor.

Picioarele plate la sugari si copii mici sunt normale. Ele in general sunt flexible si nu trebuie sa fie rigide. In timp ce copilul dumneavoastra stapaneste mersul pe jos, ligamentele si muschii se vor intari si tampoanele de grasime din zona arcului nu vor fi vizibile. La varsta de aproximativ sase ani, copilul ar trebui sa aiba arcuri normale la ambele picioare.

In cazul in care copilul dumneavoastra are dureri de picioare sau daca aveti impresia ca este greu pentru el de a merge este bine sa consultati un pediatru.

Picioarele care sunt indreptate spre interior

Multi copii mici merg precum porumbeii, fie cu unu sau ambele picioare intoarse spre interior. Acest tip de mers poate veni de la picior, de la tibie sau de la partea superiora (femurul). Este important sa consultati un medic specialist sau medicul de familie daca picioarele copilului dumneavoastra sunt rigide sau daca acest mers este:

Sever

Nu se imbunatateste cu cresterea in varsta

Afecteaza un picior.

Picioarele care sunt indreptate spre exterior

Foarte ocazional, copiii mici merg cu picioarele intoarse spre exterior (in afara). In cele mai multe cazuri, acest tip de mers se rezolva de la sine, postura si echilibrul se indreapta. Consultati medicul pediatru sau medicul specialist daca copilul dumneavoastra :

Are mers sever

Mersul afecteaza un picior

Acest mers provoaca durere.

Simptomele problemelor picioarelor la copii

Este de preferat ca medicul pediatru sa fie consultat daca sunteti ingrijorat de picioarele copilului sau de mersul acestuia. Simptomele problematice pot include:

Degetele de tip anormal (care persista sau sunt dureroase)

Deformari

Rigiditatea piciorului

Schiopatat

Copilul se plange de durere in timpul mersului

Are mers spre exterior sau mers interior

Picioarele plate care provoaca durere sau limiteaza functia

O schimbare brusca a modului in care copilul dumneavoastra merge

Daca copilul dumneavoastra nu merge deloc la varsta de doi ani.

Alegerea pantofilor potriviti pentru un copil

Nu este usor sa puneti o pereche de pantofi in picioarele copilul dumneavoastra, mai ales daca ele sunt mici si delicate. Sfaturi de urmat:

Asezati-va copilul pe genunchi, indreptandu-va spre el Tineti glezna intr-o mana Deschideti pantoful cat mai mult probabil (snururi slabite, limba deschisa, etc.) Puneti pantoful cu cealalta mana, intr-o miscare circulara de sus in jos, tinand glezna copilului. Tineti ferm ambele parti ale incaltamintei si trageti spre dumneavoastra, pentru a regla piciorul la partea inferioara a pantofului Strangeti sireturile. Faceti un funda dubla astfel incat piciorul sa fie tinut in siguranta.

Acum ca incaltarea este gata, copilul este pregatit sa experimenteze noi aventuri, avand picioarele sustinute in siguranta in pantofii lor.

Desigur, fiecare parinte doreste ce e mai bine pentru copilul lor si sunt dispusi sa plateasca tot ceea ce isi pot permite pentru o pereche potrivita picioruselor copilului. In special atunci cand vine vorba de ceva la fel de fundamental ca si picioarele lor, care, in mod literal, le vor spirjini pentru tot restul vietii. Din aceste considerente este foarte bine sa consultam medicul pediatru cand observam ceva in neregula la mersul copilului, sa achizitionam pantofi confortabili si comizi care lasa piciorul liber sa respire, care au o talpa moale, nu rigida. Incaltamintea care ofera siguranta si relaxare mersului este benefica pentru fiecare copil inca de cand face primii pasi pana la maturitate, astfel evitam vizitele dese la doctor si oferim o copilarie fericita.