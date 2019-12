Ministrul Educaţiei şi Cercetării a încetat delegarea lui Ovidiu Badea în funcţia de director general al INCDS

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” – INCDS îl va avea în funcţia de director general interimar pe Ştefan Neagu, după ce ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, a anunţat, luni, într-o conferinţă de presă, încetarea delegării atribuţiilor de director general pentru Ovidiu Badea.

„Motivul acestei întâlniri cu dvs. este decizia pe care am luat-o referitor la încetarea delegării atribuţiilor de director general al Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură a domnului Ovidiu Badea. Vreau să vă anunţ această decizie în urma numeroaselor petiţii pe care le-am primit la Ministerul Educaţiei, dar şi din cauza unor semnale pe care le-am primit din partea presei. Interimatul va fi preluat de domnul cercetător Ştefan Neagu, urmând ca, în cel mai scurt timp, să venim în faţa opiniei publice cu o numire demnă de acest institut. Totodată, această decizie s-a concretizat şi în urma controlului pe care l-am dispus la institut. Corpul de control al ministrului Educaţiei şi Cercetării a fost la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură şi, în urma constatărilor pe care le-a prezentat ministrului, am luat decizia de înceta delegarea de atribuţii a directorului general Ovidiu Badea. Dumnealui nu este dat afară, pentru că nu a ocupat acea funcţie cu concurs, ci pur şi simplu i-am încetat delegarea atribuţiilor de director general, iar acesta va reveni pe funcţia ocupată anterior. În urma controlului s-a constatat, printre altele, că, la 31 noiembrie, la ultimul bilanţ, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură a înregistrat o pierdere de 5,9 milioane de lei. Totodată, am aflat cu toţii de celebra cifră de 38,6 milioane metri cubi de lemn recoltat anual din pădurile României”, a spus Anisie, la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP).

Oficialul a adăugat că este inadmisibil ca, la mai bine de un an de la finalizarea Inventarului Forestier Naţional (IFN), Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură să nu poată face o evaluare a lemnului recoltat din pădurile României.

„Domnul director Badea, dacă nu a fost convins de corectitudinea datelor de la Departamentul IFN, trebuia ca, într-un an de zile, să vină cu o alternativă, cu date concrete care să fie prezentate opiniei publice. Consider că este inadmisibil ca, la mai bine de un an de la finalizarea IFN, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură să nu poată face o evaluare a valorii lemnului recoltat din pădurile României. Domnul Badea a contestat această cifră. Prin urmare, l-am întrebat care sunt măsurile concrete pe care le poate prezenta, dar nici până la această dată nu le-a prezentat. Ministerul Educaţiei nu va accepta ascunderea informaţiilor de interes public şi discreditarea unor profesionişti din sistem pentru că au refuzat să tacă”, a adăugat ministrul de resort.

La rândul său, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, a menţionat că toţi cei care vor lucra în ministerul de resort sau în celelalte ministere trebuie să fie oameni vizionari, care să accepte situaţia în care se află România astăzi şi să ofere soluţii pentru a le rezolva.

„Decizia de astăzi este un semnal pe care îl transmitem tuturor celor care cred că mai pot conduce instituţiile în nume propriu, tuturor celor care cred că instituţia sunt ei şi pot face tot ce vor ei. Pe domnul Ovidiu Badea, de astăzi fost director general al INCDS, îl reprezintă perfect răspunsul pe care l-a dat unui coleg, director din Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor la întrebarea ‘Ce vom spune atunci când opinia publică şi presa vor întreba de ce lipseşte din Raportul IFM volumul masei lemnoase recoltate din pădurilor României?’, iar domnul Badea a spus: ‘Spuneţi că nu l-aţi primit de la INCDS’. Această atitudine se opreşte aici. Problemele cu care ne confruntăm astăzi sunt grave, iar în momentul de faţă avem nevoie de persoane care să-şi asume responsabilităţi. Toţi cei care vor lucra în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor sau în cadrul ministerelor din Guvernul României trebuie să fie oameni vizionari care să accepte situaţie în care suntem astăzi şi să ofere soluţii pentru a rezolva aceste probleme pe viitor”, a afirmat Alexe.

Institutul Naţional de Cercetări-Dezvoltare şi Amenajări Silvice (INCDS) este responsabil pentru proiectarea şi punerea în aplicare a Inventarului Forestier Naţional (IFN), pentru efectuarea măsurătorilor de teren, prelucrarea şi analiza datelor din inventar şi publicarea rezultatelor obţinute. INCDS se află în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

IFN este inspirat din diferite inventare forestiere folosite în prezent în ţările europene, cu adaptările corespunzătoare caracteristicilor vegetaţiei forestiere şi condiţiilor de relief din România.

Conform IFN – Ciclul III, la ora actuală, în România, suprafaţa forestieră este de 6,9 milioane de hectare, iar volumul de lemn pe picior se ridică la 2,2 miliarde de metri cubi. Cantitatea de lemn recoltat din pădurile României se ridică la 38,6 milioane metri cubi.

IFN este principalul furnizor de date pentru raportarea indicatorilor de gestionare durabilă a pădurilor, conform angajamentelor asumate de ţara noastră în cadrul Conferinţei ministeriale pentru protecţia pădurilor în Europa (MCPFE). El furnizează, de asemenea, date indispensabile raportărilor pentru Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbarea climei/Protocolul de la Kyoto (UNFCCC/KP) şi pentru Convenţia privind diversitatea biologică (CBD).

