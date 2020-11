Considerat cel mai important site de profil din întreaga lume, IMDB a realizat topul celor mai bune filme din istorie.

Pe baza notelor acordate de milioane de utilizatori, topul celor mai bune filme din istorie arată astfel:

Locul 5: 12 Angry Men (1957) – nota 8.9

Filmul regizat de Sidney Lumet prezintă povestea juriului format din 12 oameni care deliberează vinovăția sau achitarea unui tânăr. Filmul este considerat o adevărată capodoperă, chiar dacă locația de filmare a fost practic doar în camera juriului. Astfel, din cele 96 de minute ale filmului, doar trei nu au loc în camera juraților. În plus, chiar și distribuția e limitată. Pe lângă cei 12 membri ai juriului, din distribuție mai fac parte judecătorul, paznicul, grefierul, pârâtul și martorii. Un alt amănunt interesant este acela că, în prima fază, filmul a primit numeroase critici și a fost o dezamăgire la box office. Succesul a început să îl capete abia după ce a fost difuzat și pe posturile de televiziune din întreaga lume.

Locul 4: The Dark Knight (2008) – nota 9.0

Peste 2.2 milioane de oameni au votat acest film pe site-ul IMDB, iar nota este foarte mare. The Dark Knight a câștigat două premii Oscar, iar Christopher Nolan, cel care a scris și regizat filmul, a făcut o treabă cu adevărat grozavă. În rolul lui Batman a fost distribuit Christian Bale, în timp ce Joker a fost Heath Ledger. De altfel, Ledger a primit și Oscarul pentru rolul său din acest film. Lupta dintre Batman și The Joker a fost urmărită cu sufletul la gură, iar The Dark Knight a fost un succes total la box office, încasările trecând de 1 miliard de dolari. În plus, logo-ul The Dark Knight a fost folosit și de brand-uri de haine, iar o dovadă că acesta este unul dintre cele mai tari filme din istorie e dată și de decizia companiei Playtech de a face în 2018 un slot. Jocul ca la aparate The Dark Knight a apărut la 20 de ani de la lansarea filmului și a venit ca un omagiu, mai ales că printre simboluri îi găsim pe Batman, The Joker, Jim Gordon, Two Face, Rachel Dawes și Bruce Wayne.

Locul 3: The Godfather: Part II (1974) – nota 9.0 pe IMDB

A doua parte din Nașul prezintă povestea a două generații succesive aflate în lupta pentru puterea în familia Corleone. În acest film s-a putut vedea atât începutul și ascensiunea unui Don Vito tânăr, dar și progresul lui Michael Corleone. Filmul regizat de Francis Ford Coppola a avut, ca și în prima parte, o distribuție de top, cu actori precum Al Pacino, Robert de Niro, Robert Duvall și Diane Keaton. Bugetul filmului a fost de 13 milioane de dolari, iar încasările sunt estimate între 48 și 88 de milioane de dolari. De asemenea, Nașul 2 a câștigat 6 premii Oscar.

Locul 2: The Godfather (1972) – nota 9.2

Prima parte a seriei Nașul ne prezintă povestea familiei Corleone din jurul anilor ’40-’50. Distribuția este și în acest film la înălțime, cu actori precum Marlon Brando, Al Pacino, James Caan și Robert Duvall. Prima parte a seriei Nașul a primit 3 premii Oscar și 5 Globuri de Aur. Bugetul a fost de până în 7 milioane de dolari, iar încasările sunt estimate la 246-287 de milioane de dolari. Foarte multă lume consideră acest film o adevărată capodoperă.

Locul 1: The Shawshank Redemption (1994) – nota 9.3

Cunoscut în România și sub numele de „Închisoarea îngerilor”, acesta prezintă povestea de prietenie dintre Andy Dufresne și Ellis Boyd „Red” Redding, ultimul fiind interpretat de Morgan Freeman. Fost bancher de succes, Andy ajunge la închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o și reușește să câștige încrederea directorului și a celorlalți paznici, în timp ce se pregătește să evadeze cu o minuțiozitate ieșită din comun. Închisoarea îngerilor a avut 7 nominalizări la premiile Oscar, însă nu a reușit să câștige niciodată, ceea ce mulți consideră că e o mare nedreptate.