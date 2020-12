Vrei rezultate cu adevarat performante? Iata de ce sa alegi o agentie SEO!

In mod ideal, strategia de optimizare SEO a site-ului tau se va oglindi nu numai in pozitiile din pagina de rezultate a Google, ci si in cifra de afacere pe care incerci sa o dezvolti. In multe cazuri, insa, o simpla identificare a cuvintelor cheie importante si implementarea lor in paginile site-ului tau nu sunt suficiente pentru a oferi rezultate multumitoare.

In special in cazul business-urilor la inceput de drum, antreprenorii se zbat sa invete si sa faca totul cu mana lor: de la publicitate la vanzari, de la angajari la management si de la email marketing la optimizare SEO. De cealalta parte, marile companii incep sa creeze propriile departamente SEO, angajand specialisti din piata.

Aceste doua demersuri vin la pachet cu riscul de a obtine rezultate mult mai slabe decat cele posibile. Da, chiar si in cazul unui departament dedicat optimizarii SEO a site-ului companiei. Pentru a te bucura de rezultate performante, procesul de optimizare pentru motoarele de cautare este unul deosebit de complex, iar o agentie SEO are resursele necesare si cunostintele potrivite pentru a genera o crestere nu numai foarte puternica, ci si “curata”, care sa nu fie penalizata de Google in viitorul apropiat.

Un freelancer bun din domeniu ar putea asigura rezultate decente, astfel ca business-urile care se multumesc cu pozitii in a doua si a treia pagina de rezultate adesea apeleaza la serviciile specialistilor din piata.

Diferenta dintre rezultate decente si rezultate optime este facuta, insa, de volumul de munca, de totalitatea cunostintelor si tehnicilor in domeniu si de experienta pe diferite zone ale pietei. Tocmai de aceea, cel putin teoretic, o agentie SEO poate asigura o crestere mult mai buna a site-ului tau in SERP.

De ce? Fiindca o agentie SEO nu se bazeaza pe experienta unui singur specialist, ci procesul de optimizare este construit si implementat de o intreaga echipa multidisciplinara: manageri de proiect, specialisti SEO, web developeri, web designeri, copywriteri si media planneri care cunosc foarte bine anumite segmente ale procesului.

Altfel zis, toate eforturile SEO trebuie sustinute proactiv si convergent prin multe alte activitati adiacente, detalii mai putin evidente, analize suplimentare s.a.m.d. Nu este suficient sa fii doar un bun copywriter, trebuie sa cunosti si partea tehnica a domeniului pentru a putea oferi rezultate decente.

Evident, nu poti pune un site la punct, ca specialist SEO, daca nu te bazezi si pe experienta unui web designer care a dezvoltat site-uri din cat mai multe domenii de activitate. Tocmai de aceea, o agentie SEO profesionista, precum iAgency, se raporteaza la SEO ca fiind parte integranta a SEM, ca la o tehnica de marketing online in continua transformare si dezvoltare, ceea ce determina nevoia de specialisti diversi:

„Search Engine Marketing inseamna sa fii acolo atunci cand consumatorii au nevoie de tine. Fiecare cautare este o oportunitate. Indiferent ca sunt in cautarea brandului tau sau al unui competitor, este important sa ajunga mai intai la tine. Insa modul cum ajungem acolo s-a schimbat. Cautarile de pe dispozitivele mobile si retelele sociale, in continua crestere, au devenit parti indispensabile ale mixului. Este important sa lucrezi cu o agentie SEO care sa stie cum sa puna aceste elemente impreuna. Iar aici intervenim noi!”

Iata, asadar, ce servicii integrate ar trebui sa-ti ofere o agentie SEO pentru a genera rezultate optime, facand SEO la nivel profesionist si fara lacune strategice:

– consultanta si research SEO (research cuvinte cheie, audit al site-ului);

– optimizare tehnica a website-ului;

– servicii copywriting (creare de continut on-page si off-page optimizat conform unei strategii clare);

– web design (creare si mentenanta site responsive);

– campanii de tip Pay-Per-Click (combinate cu eforturile SEO intreprinse in vederea promovarii organice);

– promovare social media (optional);

– media planning (publicarea continutului off-page pe site-uri relevante si cu autoritate mare).

Pe langa faptul ca este nevoie de foarte multe cunostinte si resurse pentru a construi o strategie de optimizare cu adevarat performanta, volumul de lucru necesar implementarii acesteia este urias.

Tocmai de aceea, un freelancer sau un departament intern nu vor reusi sa ofere intreg pachetul de servicii asigurat de o agentie SEO. In cazul in care este posibil, insa, acest lucru se va realiza prin terti. Costurile ar putea sa creasca foarte mult, iar procesul ar putea fi anevoios, greu de monitorizat si de raportat.