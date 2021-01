PayPal devine prima firmă străină care controlează 100% o platformă de plată în China

PayPal Holding Inc a devenit primul operator străin care controlează 100% o platformă de plată în China, conform datelor guvernului chinez, întrucât gigantul fintech din SUA țintește un loc mai mare pe o piață în plină expansiune pentru plăți online.

PayPal a achiziționat acțiunea de 30% pe care nu o deținea deja în GoPay din China, cunoscută în mod oficial sub numele de Guofubao Information Technology Co., la 31 decembrie 2020, conform datelor acționarilor din Sistemul Național de Publicitate pentru Informații de Credit pentru Întreprinderi.

Detaliile datelor financiare nu au fost dezvăluite. Achiziția a venit la un an după ce PayPal a cumpărat o participație de 70% la GoPay pentru o sumă nedivulgată, devenind apoi prima companie străină licențiată să furnizeze servicii de plată online în China.

PayPal a refuzat să comenteze.

Preluând controlul deplin al unuia dintre jucătorii mai mici de pe cea mai mare piață de plăți din lume, PayPal va concura cu giganții de plăți interne Alipay, deținută de Ant Group, afiliată cu Alibaba, și WeChat Pay, deținută de Tencent Holdings Ltd, întrucât China își deschide complet sector Financiar.

Achiziția de miză vine, de asemenea, pe fondul campaniei antimonopol a Beijingului împotriva Alibaba Group Holding Ltd și a altor companii de internet.

În luna august a anului trecut, PayPal a numit-o pe Hannah Qiu în funcția de șef al afacerilor din China, responsabilă pentru formularea strategiei pe termen lung în a doua cea mai mare economie din lume. Qiu este un fost executiv la unitatea fintech OneConnect a asigurătorului Ping An Group, potrivit site-ului web PayPal.

PayPal a declarat în raportul său anual din 2019 că obiectivul său inițial în China este de a oferi soluții de plată transfrontaliere comercianților și consumatorilor chinezi, care leagă ecosistemul comercial al țării de rețeaua globală PayPal.

Dar în acest domeniu, PayPal se confruntă și cu perspectiva concurenței din partea companiilor chineze.

Bill Deng, director executiv și cofondator al XTransfer, o platformă de plăți cunoscută în Shanghai, care facilitează transferurile transfrontaliere de bani pentru comercianții chinezi, nu s-a sfiit de ambițiile sale de a imita PayPal.

„Ne vedem ca pe PayPal-ul Chinei în companiile transfrontaliere”, a declarat Deng pentru Reuters.