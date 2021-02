Vaccinurile aduc o notă optimistă pentru recuperarea post-pandemică

În Europa, Brexit a stimulat Bursa de Valori din Amsterdam, care a depășit Londra în 2021 devenind cel mai important centru european de tranzacționare. Euronext, Bursa de valori din Amsterdam, a tranzacționat 9,2 miliarde de euro pe zi luna trecută, spre deosebire de cele 8,6 miliarde tranzacționate la Londra, ceea ce arată că Brexit-ul afectează poziția orașului ca o piață financiară de top la nivel mondial.

În ciuda unui prezent nu tocmai bun, Banca Angliei și-a continuat evaluările optimiste privind o recuperare post-pandemică fără precedent. Această viziune optimistă a fost susținută de date care arată că economia Marii Britanii a crescut cu 1% în T4, în 2020, dublu față de ritmul așteptat, arătând semne de reziliență la restricțiile coronavirusului la sfârșitul unui an care a înregistrat cea mai gravă recesiune din 1709 – 9,9% în scădere.

Economistul-șef al BoE, Andy Haldane, e de părere că gospodăriile britanice ar fi acumulat „economii accidentale” de până la 250 miliarde de lire sterline (345,30 miliarde de dolari) și că va exista un boom masiv al cheltuielilor consumatorilor odată cu ridicarea restricțiilor COVID-19. Aceasta ar fi o veste bună pentru multe sectoare ale economiei care au suferit în timpul pandemiei și, în special, pentru cei care își desfășoară businessul în magazine offline.

În Asia, acțiunile au ajuns astăzi la prețuri recod, distribuția vaccinului dând speranțe pentru o recuperare rapidă post-pandemie. Prețurile petrolului au crescut, de asemenea, pe măsură ce piețele se așteaptă la o creștere a cererii, stimulată de pachetul de recuperare anti-Covid de 1,9 miliarde de dolari al administrației Joe Biden.

În Asia, începutul Anului Nou Chinezesc duce în mod tradițional la oprirea economiei Chinei timp de două săptămâni, majoritatea afacerilor fiind închise, piețele pierzând lichiditate, cu miliarde de oameni din regiune care călătoresc să-și vadă familiile.

De obicei, vacanța este un impuls pentru industria călătoriilor, a divertismentului și a comerțului cu amănuntul – dar anul acesta turismul s-ar putea să înregistreze un recul din cauza restricțiilor pandemice, în timp ce mai puțini oameni vor ieși la cinematografe și restaurante. Cu o populație ce petrece mai mult timp acasă, mă aștept să vedem vânzări record online, o veste bună pentru firme precum Alibaba (BABA) și Baidu (BIDU).

ACȚIUNI: CANABIS LA ÎNĂLȚIME

Industria canabisului este prognozată să înregistreze o creștere puternică în următorii ani, determinată de cerere, ajungând la o valoare globală de piață de 42,7 miliarde de dolari până în 2024, conform cercetărilor efectuate de Archview Group și BDS Analytics. Interesul pentru acțiunile firmelor americane din domeniu a început să crească masiv încă din noiembrie, de la alegerile prezidențiale, când multe state au votat pentru dezincriminarea sau legalizarea consumului de marijuana recreativă și medicinală. Ulterior, a fost adoptată o legislație care deschide calea legalizării utilizării marijuanei la nivel federal și care va permite reforme și reglementări, precum și cercetari autorizate de FDA pentru marijuana medicinală.

Vedem un interes puternic pentru astfel de acțiuni în rândul investitorilor de pe eToro la nivel global. Aphria, Aurora Cannabis și Tilray s-au bucurat de o creștere de la an la an (ianuarie 2021 vs ianuarie 2020) în numărul de poziții deschise de clienții eToro la nivel global de 38%, 6% și respectiv 45%.

Investitorii europeni de pe platforma de investiții eToro se înscriu pe același trend, cu o creștere uimitoare de 45% a numărului de poziții în Aphria, poziții deschise în ianuarie 2021 și o creștere de 45% pentru Aurora Cannabis și Tilray (ianuarie ’21 față de ianuarie ’20). În toate cele trei companii, investitorii europeni de pe eToro au deschis mai multe poziții în februarie până în prezent decât în ​​orice altă lună. La nivel global, clienții eToro au deschis în februarie mai multe poziții în Tilray decât în ​​primele 10 luni din 2020 combinat.

Deși se crede că o mare parte a cererii este determinată de sentimentul pozitiv față de sector per ansamblu, aceste acțiuni vor rămâne probabil foarte volatile. Investitorii individuali ar trebui să respecte elementele de bază ale investițiilor responsabile: diversificați, evitați efectul de levier și investiți numai în piețe și acțiuni cu care sunt familiarizați.

CRIPTO

Simon Peters, analist în domeniul criptoactivelor al platformei de investiții eToro:Bitcoin atinge un nou record depășind pragul 49.000 de dolari

„Valoare Bitcoin urcă peste weekend, achizițiile masive de duminică propulsând prețul la un nou vârf de 49.509 dolari.

Bitcoin a crescut cu peste 25% în cursul săptămânii, pentru a termina la vârful de ieri. Creșterea prețurilor a venit după o serie de anunțuri majore de la companii, inclusiv Tesla. Compania auto a declarat că a investit 1,5 miliarde de dolari în bitcoin și a planificat să accepte critomoneda ca plată pentru mașinile sale.

Mișcarea Tesla a determinat companii din alte industrii să facă anunțuri similare săptămâna trecută, multe dintre cele mai importante nume din domeniul bancar și financiar anunțând planuri de integrare a criptomonedelor.”

„Prețul Ethereum a depășit pragul de 1800 de dolari peste weekend.

Suma totală vizată în contractul de depozit Ethereum 2.0 a crescut la 2,7 milioane, ceea ce reprezintă aproximativ 2,4% din suma totală aflată în circulație. Un alt 6,7% din volumul total de circulație este blocat în aplicațiile și protocoalele DeFI.

Principiile economico – financiare de bază rămân positive pentru Ethereum, pe măsură ce investitorii instituționali sunt din ce în ce mai mulți.”

Ionuț Paulenco, analistul de piață pentru România al eToro, vă oferă comentariul său săptămânal privind ultimele evenimente de pe piețele financiare. Lucrând la eToro și discutând zilnic cu clienții români, Ionuț aduce o experiență de peste 7 ani în industria financiară, specializându-se în diversificarea portofoliilor și în acțiuni.

Atenționare privind exonerarea de răspundere

Această comunicare este doar în scopuri de informare și educație și nu trebuie luată drept sfat pentru investiții sau recomandare personală, ofertă sau solicitare de a cumpăra sau vinde orice instrumente financiare. Acest material a fost pregătit fără a ține cont de vreun obiectiv de investiții anume al destinatarului sau de situația sa financiară și nu a fost pregătit în conformitate cu cerințele legale și de reglementare pentru promovarea cercetărilor independente. Orice referință la performanțele trecute sau viitoare ale unui instrument financiar, indice sau produs de investiții complex nu sunt și nu trebuie considerate a fi un indicator sigur pentru rezultate viitoare. eToro nu își asumă nicio răspundere că informațiile incluse în acest raport sunt în totalitate corecte și complete.