Maurer Imobiliare a depășit pragul de 9000 de apartamente vândute în cadrul proiectelor imobiliare din țară

Maurer Imobiliare reprezintă un nume cu rezonanță pe piața imobiliară din România, fiind una dintre cele mai mari companii în domeniu care a reușit să livreze mii de locuințe în 14 ani de activitate. Valorile care stau la baza acestei companii o ajută să crească pe zi ce trece, să capete amploare și să-și consolideze tot mai bine statutul pe care și l-a conturat pe piața de profil.

Cu o dezvoltare extrem de dinamică, dezvoltatorul imobiliar brașovean a depășit cifra de 9000 de apartamente, o cifră care cumulează vânzările de apartamente din cadrul proiectelor imobiliare din țară aflate sub semnătura acestui dezvoltator.

Un leadership pozitiv cu o viziune clară și puternică, abordarea pragmatică și coerentă a proiectelor de către echipele de profesioniști și comunicarea inteligentă cu beneficiarii și colaboratorii ar putea reprezenta pilonii de bază în evoluția de succes a acestui dezvoltator. Cu toate acestea, Simon Maurer, fondatorul acestei companii, consideră că un alt element are adevăratul efect de propulsare. ”Drumul nostru nu ne-ar fi dus până în acest punct, dacă nu ne-ar fi fost alături Dumnezeu. Fără credință și fără să fim onești în orice etapă din evoluția noastră, nu am fi reușit nimic.”

Proiectele Avantgarden3 Sibiu, Avantgarden3 Brașov, Maurer Residence Brașov, Maurer Villas Brașov, Maurer Residence Constanța, Maurer Residence Târgu Mureș, Maurer Panoramic Cluj-Napoca și Maurer Residence Sighișoara, mai mult decât apartamente în imobile noi, reprezintă expresia încrederii clienților în experiența și seriozitatea acestei companii.

Dorința de implicare în viețile oamenilor și crearea unor punți puternice de legătură cu clienții lor care să dureze în timp au fost predominante pe parcursul întregii evoluții a acestui dezvoltator. Chiar dacă pare doar un clișeu, reprezentanții de marketing din cadrul companiei nu vorbesc despre apartamente atunci când se raportează la acest număr de 9000, întrucât pentru oamenii din interiorul acestei companii contează cu adevărat ceea ce se întâmplă după recepționarea unui apartament. ”Aceste 9000 de apartamente vândute nu reprezintă altceva decât visurile celor care ne-au oferit încrederea lor și au ales să pășim împreună spre ACASĂ – acel loc care, mai mult decât cărămidă, beton și ciment, înseamnă emoție, familie și o permanentă stare de bine. Brașov, Sibiu, Târgu Mureș, Constanța, Sighișoara, Cluj, mai mult decât puncte de pe harta României, înseamnă locurile în care ne-am pus amprenta și am contribuit la crearea unor comunități tinere și dinamice. De la început, ne-am focusat toată atenția către viața din aceste cartiere, către oamenii care însuflețesc aceste clădiri, iar zecile de evenimente, acțiuni și activități dedicate comunităților noastre stau mărturie acestui fapt”, susține Cristina Nicodim, specialist marketing în cadrul companiei.

Flexibilitatea și orientarea către nevoile clienților lor au stat la baza relațiilor pe care le-au construit și le-au consolidat în timp și au reprezentat, de foarte multe ori, punctul de diferențiere între diverși jucători de pe piața de profil. ”Construim de 14 ani în România și în tot acest timp am adaptat locuințele clienților noștri la cerințele pieței. Am fost mereu partenerii clienților noștri, am dat dovadă de flexibilitate, am fost adepții personalizării produselor noastre în funcție de nevoile fiecăruia și am reușit, astfel, să transformăm un simplu apartament în ”Acasă”. Cu siguranță și acesta este unul dintre atuurile care ne-au ajutat să evoluăm dinamic pe piața imobiliară și să reușim să construim chiar și atunci când conjuncturile păreau a fi nefavorabile. Recomandările clienților noștri sunt cea mai mare realizare a noastră, ne bucurăm de încrederea lor și acest lucru ne onorează.”, susține Cristina Țirea, coordonator vânzări în cadrul companiei.

Compania Maurer Imobiliare a fost în permanență în căutarea unor soluții inovatoare și tehnici noi de construcție care i-ar putea ajuta să îmbunătățească timpul de livrare și, în egală măsură, să facă experiența de locuire a clienților mai ușoară și mai plăcută. Dovadă stă faptul că în luna august a anului trecut, Maurer Imobiliare a lansat pe piața imobiliară un concept inovator și unic de recompartimentare a apartamentelor prin care se obține maximizarea spațiilor din cadrul unui apartament. Acest lucru este posibil prin integrarea în cadrul apartamentelor a conceptului inovator RoomInnovation care vizează, în mod direct, aspectele funcționale și de design ale locuințelor, conceptul fiind dezvoltat de către fondatorul companiei Maurer Imobiliare și executat tehnic împreună cu firme germane de prestigiu. ”Ne dorim ca acest concept să ajungă în casele a câtor mai mulți oameni, nu doar în România ci peste tot în lume, pentru că, în linii mari, este un concept care sporește calitatea vieții oamenilor. Aportul nostru social prin conceperea acestui produs extrem de util în casele oamenilor este unul semnificativ.”, declară Simon Maurer despre conceptul inovator RoomInnovation.

Toate proiectele aflate sub semnătura Maurer Imobiliare vor beneficia de acest upgrade însă Avantgarden3 (proiectul etalon al companiei) este primul proiect care are integrat conceptul inovator RoomInnovation. Odată cu faza V a fost lansat conceptul de ”Apartamente multifuncționale” – primele apartamente de acest tip în care este integrat conceptul inovator prin care un apartament își schimbă funcționalitatea și își dublează, practic, suprafața.

