Cafeaua, produsele lactate ajută Nestle să aibă cel mai puternic trimestru din ultimul deceniu

Nestle a înregistrat joi cea mai puternică creștere trimestrială a vânzărilor din ultimii 10 ani, citând o cerere mai mare de cafea, produse lactate și produse pentru îngrijirea animalelor de companie.

Cel mai mare grup alimentar din lume a rezistat bine pandemiei COVID-19 până când consumatorii închiși acasă au cumpărat mai multe alimente ambalate pentru ei și animalele lor de companie.

De asemenea, a extins comerțul electronic și portofoliul său de științe medicale, deoarece consumatorii cumpărau mai mult online și erau îngrijorați de sănătatea lor.

„Vânzările cu amănuntul au înregistrat o creștere solidă, iar canalele în afara casei au văzut semne de îmbunătățire. Confirmăm îndrumările noastre pentru anul și perspectivele noastre la jumătatea perioadei pentru o creștere organică susținută”, a declarat directorul executiv Mark Schneider.

Producătorul de batoane de ciocolată KitKat și cafea instant Nescafe se așteaptă la o creștere a vânzărilor organice anul acesta, față de 3,6% realizat în 2020.

Vânzările organice au crescut cu 7,7% în primul trimestru, comparativ cu 4,3% în perioada de acum un an, a spus Nestle, depășind cu ușurință prognozele de creștere organică de 3,3% într-un consens compilat de companie și o scădere de 3,3% a vânzărilor postate de colegul Danone săptămâna aceasta.

„Ce lovitură – cel mai puternic număr trimestrial din 2011”, a spus analistul Kepler Cheuvreux, Jon Cox, arătând spre o redresare pe piețele emergente, în timp ce Bruno Monteyne al lui Bernstein a vorbit despre o „bătălie uimitoare”.

Acțiunile la Nestle, în creștere cu puțin peste 2% până în acest an, ar fi indicat să se deschidă cu 1,7% mai mult, conform indicațiilor dinaintea pieței de către banca Julius Baer.

Creșterea organică s-a situat la 7,2% în America, la 4,4% în Europa și la 9,1% în Asia, a spus Nestle. Asia a fost pe un teritoriu negativ în perioada de acum un an, deoarece pandemia a lovit prima acolo.

În ceea ce privește categoriile, îngrijirea animalelor a crescut cu 8,7%, băuturile sub formă de pulbere și lichide, inclusiv cafeaua, au crescut cu 9,9%, iar produsele lactate au crescut cu 15,7%. Știința nutriției și sănătății a scăzut cu 0,5%.

Nestle a declarat că a înregistrat progrese în ceea ce privește dezvoltarea portofoliului, deoarece dorește să ofere mai multe alimente pentru sănătate și wellness și să scape de afacerile care nu sunt performante.

Recent, și-a vândut brandurile de apă din America de Nord către One Rock Capital Partners pentru 4,3 miliarde de dolari și a descărcat afacerea cu unt de arahide Yinlu din China către Food Wise Co Ltd.

Peer Unilever urmează să își lanseze actualizarea din primul trimestru pe 29 aprilie.