Odată cu apropierea evenimentului de Black Friday, ANPC avertizează consumatorii să fie vigilenți în fața ofertelor atractive oferite de marii retaileri, care au început deja campaniile de reduceri sau urmează să le lanseze în curând. Consumatorii sunt sfătuiți să verifice cu atenție prețurile afișate, pentru a evita posibilele practici comerciale înșelătoare și să se asigure că discounturile sunt reale, comparând prețurile înainte de începerea campaniei.

Black Friday se apropie. Avertizările ANPC

”Recomandăm consumatorilor verificarea prețurilor prin consultarea site-urilor care afișează prețuri comparative pentru același produs, practică ce a dus la îmbunătățirea constantă a modalităților de prezentare a prețurilor și reducerilor de către magazinele electronice”, avertizează ANPC

Cumpărăturile din perioada Black Friday pot fi făcute în deplină siguranță dacă:

Întocmiți o listă cu produsele pe care doriți să le cumpărați și cu prețurile actuale ale acestora.

Verificați stocul existent.

Verificați prețul afișat și dacă acesta este integral (contțne sau nu TVA).

Verificați dacă prețul include și costul de livrare.

În cazul în care comandați online, verificați, înainte de a trimite comanda, dacă prețul fiecărui produs din coșul de cumpărături este același cu prețul redus indicat atunci când ați ales produsul.

Care sunt obligațiile magazinelor

Comerciantul este obligat să informeze corect și complet consumatorii, oferind, printre altele, următoarele informații:

Datele de identificare (denumirea, adresa poștală și electronică, numărul de telefon, numărul de înregistrare în registrul societăților comerciale și cel de înregistrare fiscală etc);

Caracteristicile esențiale ale produsului;

Prețul cu toate taxele incluse;

Cheltuielile de livrare, dacă este cazul;

Modalitățile de plată și de livrare;

Perioada de valabilitate a ofertei sau a prețului;

Durata minimă a contractului, în cazul contractelor care prevăd furnizarea curentă sau periodică a unui produs;

Funcționalitatea, compatibilitatea și interoperabilitatea bunurilor cu elemente digitale, a conținutului digital și a serviciilor digitale;

Existența și modul de exercitare a dreptului de denunțare unilaterală a contractului.

”Recomandăm consumatorilor să citească recenziile privind produsele oferite online, care pot da indicii despre calitatea acestora sau despre seriozitatea comerciantului; acesta este obligat să ofere acces consumatorilor la toate recenziile privind produsele şi să garanteze faptul că recenziile publicate provin de la consumatorii care au utilizat sau au achiziţionat efectiv produsul”, mai precizează ANPC.

Cum trebuie afișat prețul în cazul promoțiilor de Black Friday

Indiferent că este vorba de un magazin online sau de unul clasic, prețul trebuie întotdeauna afișat clar, lizibil, în lei și cu toate taxele incluse (TVA și alte taxe suplimentare, dacă este cazul):

Prețul redus trebuie să fie inferior prețului de referință / prețului anterior.

Prețul de referință / prețul anterior reprezintă cel mai scăzut preț practicat în același spațiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării prețului redus.

În cazul produselor susceptibile de a se deteriora sau a se perima rapid, prețul anterior reprezintă cel mai scăzut preț practicat de vânzător în aceeași suprafață de vânzare în perioada ultimelor 10 zile înainte de data aplicării reducerii de preț.

În cazul produselor prezente la comercializare într-o perioadă mai mică de 30 de zile, prețul anterior reprezintă cel mai scăzut preţ practicat de vânzător în această perioadîă înainte de data aplicării reducerii de preț.

Comerciantul trebuie sa-si indeplineasca obligatiile contractuale in termen de cel mult 30 de zile de la data la care ati transmis comanda sau intr-un termen mai scurt care v-a fost comunicat. Daca vanzatorul nu a livrat bunurile in termenul stabilit, trebuie sa ii solicitati sa livreze cat mai repede posibil. In cazul in care livrarea nu se face nici in termenul suplimentar, aveti dreptul sa renuntati la contract, iar comerciantul trebuie sa va dea banii inapoi in termen de 7 zile.

Ce se intampla daca bunul este deteriorat in timpul transportului?

Daca bunul ajunge la dvs. deteriorat sau distrus vanzatorul este cel care suporta pierderea. Puteti solicita in acest caz un nou bun sau puteti renunta la contract.

Prin urmare, aveti dreptul de a verifica, la momentul primirii coletului, daca bunul din interior este in cea mai buna stare, astfel incat ulterior sa nu existe probleme, chiar daca exista unii comercianti care nu permit acest lucru.

Ce se intampla daca bunul se defecteaza sau nu respecta specificatiile?

Aveti dreptul la repararea, inlocuirea, restituirea contravalorii sau reducerea corespunzatoare a pretului in cazul in care produsul este defect sau nu respecta specificatiile.

Ca regula, initial, puteti alege intre reparare si inlocuire, dar vanzatorul se poate opune masurii alese daca are costuri mai mari pentru punerea in practica a acesteia in comparatie cu cealalta. De aceea, in practica, repararea este de regula prima masura care se ia pentru a asigura functionalitatea produsului.

Repararea produsului sau inlocuirea acestuia se face in termen de 15 zile calendaristice din momentul in care ati informat vanzatorul asupra problemei. Vanzatorul trebuie sa preia bunul inlocuit pe cheltuiala proprie, notează ANPC, pe pagina de Facebook.