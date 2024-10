Prim-ministrul Marcel Ciolacu a făcut un anunț de ultim moment referitor la cota TVA din 2025. Iată ce schimbări vor apărea anul viitor!

ANUNȚ DE ULTIM MOMENT. Ce se întâmplă cu cota TVA în 2025

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a oferit miercuri asigurări că „nu va fi nicio creștere de cotă de TVA” în anul 2024. Declarațiile vin în contextul zvonurilor și speculațiilor din spațiul public cu privire la posibile creșteri de taxe în cadrul negocierilor pe care România le poartă la Bruxelles pentru reducerea deficitului bugetar.

Clarificările premierului privind discuțiile de la Bruxelles

Întrebat despre varianta vehiculată de diverși specialiști economici cu privire la o posibilă majorare a TVA-ului, Marcel Ciolacu a subliniat că discuțiile cu Comisia Europeană aduc vești bune. „Normal, sunt vești bune și le discutăm în detaliu mâine (n.r. – joi). Înseamnă că nu vom mări taxele”, a spus premierul, respingând ferm ideea creșterii cotei de TVA.

Prim-ministrul a menționat că România are o problemă semnificativă legată de evaziunea fiscală, care reprezintă aproximativ 10% din PIB. De asemenea, a atras atenția asupra GAP-ului de TVA, unul dintre cele mai mari din Uniunea Europeană. „Avem cel mai mare GAP de TVA, avem anumite cheltuieli necontrolate, de exemplu în domeniul Sănătății”, a explicat Ciolacu.

Premierul a evidențiat măsurile luate de Guvern pentru a îmbunătăți situația, cum ar fi implementarea achizițiilor centralizate în sistemul de sănătate, pentru a evita discrepanțele de prețuri pentru aceleași produse. „Nu putem cumpăra o seringă, unii o cumpără cu 1 leu, alții o cumpără cu 3 lei, aceeași seringă. Trebuie să termine, suntem în 2024, s-a terminat haiducia în România”, a declarat acesta, subliniind că aceste măsuri vor conduce la o reducere semnificativă a cheltuielilor.

Reforma bugetară și digitalizarea – priorități pentru guvern

Marcel Ciolacu s-a declarat susținător al unei „reforme bugetare”, afirmând că modernizarea României nu poate fi realizată fără o digitalizare adecvată. „Nu putem să facem digitalizare, e impusă, și, iarăși, îmi pare rău, până-n 2026 se va termina. Nu mai putem să ne pitim și nu mai putem să găsim motive, pentru că, altfel, pierdem banii din PNRR”, a subliniat premierul, referindu-se la importanța accesării fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Impactul unei creșteri de TVA asupra inflației

Premierul a explicat de ce o creștere a TVA ar fi contraproductivă, subliniind că aceasta ar avea un efect direct asupra inflației, după ce guvernul a reușit să reducă inflația sub 5%. „Orice punct de creștere la TVA aduce o inflație de 0,5%, tocmai am adus inflația de la două cifre, am adus-o la sub 5%. Este pentru prima oară când avem o creștere la consum și o creștere a nivelului de trai, acum, o luăm, din nou, de la capăt?”, a întrebat retoric Marcel Ciolacu, respingând ideea majorării TVA-ului.

Declarațiile prim-ministrului au fost făcute înainte de a participa la lansarea proiectului de construcție a unui nou corp de spital de psihiatrie pentru copii în incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”. Proiectul este realizat în baza unui protocol de colaborare între Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Fundația Filantropică Metropolis.