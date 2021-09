Care sunt obiectivele lui Elon Musk în China?

Al doilea cel mai bogat om de pe glob, miliardarul Elon Musk, se confruntă cu una dintre cele mai problematice situații prin care Tesla trece de la înființare până în prezent. Dacă până acum a trecut cu brio peste toate provocările pentru a se afirma în Occident, acum pare să fie blocat în jocul comuniștilor din China.

În 2018 producătorul de automobile electrice devenea primul actor local care își deschidea o fabrică proprie în China.

În ultima perioadă, industria auto a fost profund afectată de pandemie, însă un sector foarte important și emergent în ultimii ani a supraviețuit și chiar a prosperat la nivel internațional. Vânzările de automobile electrice au înregistrat creșteri în cele mai importante piețe din lume conform unui raport publicat pe Statista.

În acest sens, în China s-au vândut 1,246 milioane de mașini în 2020, în creștere cu 15% față de 2019, în Germania aproape 400.000 modele(creștere de 260%), SUA 328.000(creștere de 4%), Franța 185.000 modele (creștere de 200%) etc.

Compania Tesla și-a făcut intrarea pe piața din China în anul 2018 când a încheiat un contract de închiriere de teren cu municipalitatea din Shanghai. În fabrică s-au investit aproximativ 2 miliarde de dolari, fiind primul producător străin care a primit dreptul de a produce 100% sub brandul său în China.

Fabrica Ford din Chongqing, spre exemplu, este un joint venture între Ford și compania chinezească Changan. Beijing Benz este un alt joint venture între Daimler 49% și BAIC Motor, producător local. Fabrica Tesla din Shanghai este deținută 100% de compania americană.

De altfel, Elon Musk a lăudat cu o mulțime de ocazii miracolul chinezesc și s-a declarat un admirator al progresului înregistrat în ultimii 40 de ani. Fie că este vorba despre infrastructură sau energie, miliardarul american a vorbit în diferite conferințe despre potențialul pe care China îl are în cele două domenii și cât de mult ar putea câștiga de pe urma surselor de energie regenerabile.

În contextul declarațiilor sale, guvernul chinez a fost un susținător al fabricii din Shanghai și a primit Tesla cu brațele deschise, în timp ce în Statele Unite ale Americii, compania sa a fost privită ani de zile cu scepticism.

Pe data de 1 iulie, China a sărbătorit 100 de ani de la înființarea Partidului Comunist, iar președintele Xi Jinping a declarat că primul mare obiectiv al socialismului a fost atins: eradicarea sărăciei absolute.

Astfel, Elon Musk a răspuns postării de pe Twitter a agenției de știri Xinhua spunând că „Prosperitatea economică pe care China a atins-o este cu adevărat incredibilă, mai ales în infrastructură! Încurajez oamenii să vizite și să vadă cu proprii lor ochi.”

De ce Elon Musk este atât de entuziasmat cu privire la China?

În ultimii ani am auzit din partea serviciilor de intelligence americane faptul că tot ceea ce fac chinezii este să fure tehnologie. Timp de zeci de ani, chinezii s-au specializat în a descompune un produs și în a-l înțelege, trecând peste barierele impuse de miliardele de dolari investite în cercetare și dezvoltare, replicând orice tehnologie sub ștampila „Made in China”.

Până la urmă, acest aspect al economiei chineze a fost și este unul dintre principalii factori ai acestui miracol. Fie că este vorba despre tehnologii de mâna a doua sau telefoane contrafăcute, chinezii au ajuns să sară zeci de ani de progres prin intermediul acestei strategii.

Din acest motiv, în ultimii ani, diferite guverne de pe glob, cele mai vocale fiind în Statele Unite ale Americii și Marea Britanie, au amendat sau chiar interzis prezența unor jucători chinezi pe piețele lor.

Motivul? Spionajul industrial. Adevărul este că „răul” deja s-a produs, iar China a devenit lider global în diferite tehnologii de ultimă oră, iar aceste măsuri luate de occident au doar rolul de a stopa o eventuală hegemonie.

Având în vedere toate aceste demersuri, de ce este în continuare Elon Musk atât de entuziasmat cu privire la China? Fabrica din Shanghai are aproximativ 850.000 mp și a fost construită într-un an de zile.

La momentul actual poate produce 450.000 de modele pe an. Conform agenției de știri Reuters, planul de extindere al capabilităților de producție ale fabricii s-a stopat în luna mai, când Tesla nu a mai licitat pentru un lot de pământ cât jumătate din terenul pe care îl deține în prezent.

În acest fel, strategia de extindere urma să crească potențialul de producție cu încă 200.000 de modele pe an, însă acest pas nu a mai avut loc. Unul dintre motive ar putea fi taxele de 25% pentru importurile de mașini electrice din China pe care guvernul american le-a impus sub administrația Donald Trump. O mare parte din mașinile produse în Shanghai ajung din acest motiv în Europa.

În contextul vânzările de automobile Tesla, acestea s-au dublat anul trecut în China în contextul crizei de coronavirus. Fabrica din Shanghai a transformat China în cea de-a doua cea mai importantă piață pentru producător după vânzările din Statele Unite, reprezentând 12% din vânzările globale.

Lovitura de grație

Din luna februarie a acestui an, Tesla a adus înapoi în fabricile sale peste 130.000 de modele vândute în Statele Unite ale Americii.

Iar, Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi a fost entitatea care a cerut această măsură din cauza unor problemele la bordul touchscreen al modelelor S și X care s-ar putea transforma în „defecțiuni care pot duce la pierderea siguranței automobilelor”.

Aceste mașini au fost produse în fabrica din Fremont, California, între 2012 și 2018. Aceeași măsură a fost adoptată ulterior și de către Administrația de Stat a Chinei pentru Reglementarea Pieței, care a ridicat semnale de îngrijorare cu privire la 36.000 de automobile importate din SUA din 2013 în 2018.

Se pare însă că guvernul chinez a dorit să-și lase și o amprentă personală asupra acestei situații. La sfârșitul lunii iunie, după mai multe presiuni, Tesla a decis rechemarea în service a mai bine de 285.000 de modele fabricate în China pe motive de securitate a navigației!

Asta după ce în luna aprilie un scandal cu privire la frânele mașinilor Tesla fabricate în Shanghai a erupt la o expoziție de automobile. O femeie îmbrăcată cu un tricou pe care scria „Frânele nu merg” a făcut show după ce un clip de pe platforma Weibo a devenit viral: frânele de la un model 3 păreau să nu funcționeze.

Departamentul juridic al fabricii a identificat influencerul ce făcuse clipul care la rândul lui a recunoscut că avea doar scopul de „entertaining”. Chiar dacă misterul fusese elucidat, cifrele arată cum vânzările Tesla au scăzut în China de la 35.000 modele în martie la puțin peste 11.000 în aprilie, luna scandalului.

Efectul a fost devastator pentru Elon Musk: într-o lună de zile a pierdut 4% din cota de piață în China, iar în timp ce părea că totul revine la normal, în lunile mai și iunie, Tesla decide rechemarea în service a peste 285.000 de mașini la presiunea autorităților chineze.

În tot acest timp, producători domestici câștigă spațiul lăsat liber de Tesla: Nio și-a dublat vânzările de mașini pentru lunile aprilie, mai și iunie ale acestui an comparativ cu 2020 și Xpeng a ajuns de la câteva sute de modele vândute în China în iunie 2020 la peste 6.500 de mașini vândute în iunie 2021.