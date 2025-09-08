România, în pericol de blackout. Avertismentul care zguduie Parlamentul European

Un semnal de alarmă major a fost tras la Bruxelles: România se află în pericol iminent de blackout. Europarlamentarul Dan Nica a avertizat că, odată cu închiderea centralelor pe cărbune, țara noastră riscă să rămână fără suficiente capacități de producție energetică pentru a acoperi consumul intern. Într-un context în care prețurile la energie electrică au explodat, infrastructura de interconectare este deficitară, iar reformele din instituțiile-cheie abia încep, pericolul unui colaps energetic nu mai pare o ipoteză îndepărtată, ci o realitate posibilă.

Ce înseamnă blackout și de ce este atât de periculos

Termenul de blackout desemnează o întrerupere generalizată a alimentării cu energie electrică pe o arie vastă, fie ea națională sau regională. Nu este vorba de o simplă pană locală de curent, ci de o prăbușire completă a rețelei de electricitate, care poate dura ore sau chiar zile.

Consecințele unui blackout sunt dramatice: oprirea transporturilor, blocarea comunicațiilor, întreruperea alimentării cu apă și gaze, colapsul serviciilor medicale și paralizarea economiei. În societățile moderne, în care totul depinde de electricitate, un blackout echivalează cu un scenariu de criză națională.

De ce România este expusă riscului

Conform avertismentului lui Dan Nica, România se apropie de o situație critică. Cauzele sunt multiple și interconectate.

1. Închiderea centralelor pe cărbune

De la 1 ianuarie, România a decis să închidă toate capacitățile de producție pe bază de cărbune, în conformitate cu angajamentele europene de reducere a emisiilor. Problema este că aceste centrale, deși poluante, reprezentau o parte consistentă din mixul energetic al țării. Fără o alternativă rapidă și solidă, dispariția lor lasă un gol periculos.

2. Lipsa de interconectare eficientă

O altă problemă structurală este slaba interconectare cu rețelele din Austria și Ungaria. Energia ieftină produsă în Germania, care uneori ajunge chiar la prețuri negative, nu poate fi importată eficient în România. Astfel, țara noastră rămâne izolată, dependentă de propria producție și expusă fluctuațiilor pieței.

3. Reviziile programate la centrale nucleare

În paralel, în Ungaria urmează să intre în revizie centrale nucleare care, de obicei, contribuiau la stabilitatea energetică a regiunii. Aceasta adaugă presiune suplimentară asupra rețelei și reduce șansele României de a compensa lipsurile prin importuri.

4. Creșterea prețurilor la energie

Situația este complicată și de explozia facturilor la energie. Conform declarațiilor europarlamentarului, ofertele actuale sunt de 2,2 ori mai mari pentru consumurile mici, cu 80% mai mari pentru consumul mediu și cu 20% mai mari pentru consumul mare. În urmă cu doar cinci ani, prețurile erau de cinci ori mai mici. Această dinamică împinge economia și populația într-o zonă de vulnerabilitate.

Lecții din alte țări europene care s-au confruntat cu blackout

România nu ar fi prima țară europeană expusă riscului. Spania, Italia și chiar Germania au avut momente critice în ultimii ani. În Spania, un blackout parțial cauzat de probleme în rețeaua de interconectare a provocat haos pentru milioane de oameni. În Germania, creșterea consumului și scăderea producției din surse convenționale au adus sistemul energetic în pragul colapsului în mai multe rânduri.

Aceste exemple arată că pericolul este real și nu ține doar de România. Diferența este că alte state au investit masiv în infrastructură, rețele inteligente și surse alternative, reușind să reducă riscurile. România, în schimb, a rămas în urmă.

Reforma instituțiilor: ANRE, ASF și ANCOM

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că România are nevoie de o reformă profundă în instituțiile-cheie care reglementează energia, piața financiară și comunicațiile. ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei) este în centrul atenției, fiind instituția responsabilă cu reglementarea pieței de electricitate și gaze.

Guvernul a propus reducerea salariilor cu 30% pentru personalul acestor instituții și plafonarea bonusurilor, pentru a aduce un nivel de responsabilitate mai mare și pentru a justifica veniturile prin performanță reală. Reforma este văzută ca o condiție pentru ca România să poată gestiona crizele viitoare, inclusiv pericolul de blackout.

Dacă România ar trece printr-un blackout, consecințele asupra populației ar fi severe. Spitalele ar funcționa pe generatoare, dar cu resurse limitate. Alimentarea cu apă ar fi întreruptă în marile orașe, transportul public ar fi paralizat, iar rețelele de telefonie și internet ar cădea.

Economia ar pierde milioane de euro în doar câteva ore, iar încrederea populației în instituțiile statului ar fi zguduită. De aceea, avertismentul emis la Parlamentul European nu este doar o declarație politică, ci un semnal că autoritățile trebuie să ia măsuri urgente.

Posibile soluții pentru reducerea riscului de blackout

România are câteva opțiuni pentru a-și reduce vulnerabilitatea:

Investiții în surse regenerabile – parcuri eoliene, fotovoltaice și hidrocentrale modernizate;

Dezvoltarea de centrale pe gaze naturale ca soluție de tranziție, până la maturizarea tehnologiilor verzi;

Creșterea interconectării cu rețelele vecinilor pentru a importa energie atunci când prețurile sunt mai mici;

Implementarea rețelelor inteligente (smart grid) care să echilibreze cererea și oferta în timp real;

Diversificarea mixului energetic pentru a nu depinde de o singură resursă sau tehnologie.

Aceste măsuri cer investiții masive și planificare strategică, dar sunt singura cale pentru a evita un scenariu de blackout.

România între obligațiile europene și realitatea internă

Închiderea centralelor pe cărbune și tranziția către energie verde sunt parte din angajamentele asumate de România în cadrul Uniunii Europene. Problema este că tranziția nu a fost acompaniată de suficiente investiții în alternative viabile.

Astfel, România riscă să devină un exemplu negativ: o țară care respectă formal directivele ecologice, dar își expune cetățenii la riscul de blackout. Echilibrul dintre protecția mediului și securitatea energetică este delicat, iar până acum autoritățile nu au găsit soluția corectă.

Alertarea venită din Parlamentul European nu poate fi ignorată. România se află într-un moment critic. Dacă nu ia măsuri rapide – investiții în infrastructură, diversificarea surselor, reforme instituționale – riscul de blackout nu este doar o posibilitate teoretică, ci un scenariu care se poate materializa în orice iarnă sau vară cu consum extrem.

Pentru populație și pentru economie, un astfel de eveniment ar fi devastator. Pentru clasa politică și pentru instituții, ar fi testul suprem al responsabilității.

În joc nu sunt doar facturile la energie, ci siguranța națională și stabilitatea întregii societăți. România mai are timp să evite blackout-ul, dar fereastra de acțiune se închide rapid.