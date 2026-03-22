Inteligența artificială pătrunde tot mai adânc în sistemul medical, de la administrarea spitalelor la diagnosticarea bolilor. Dar, dincolo de beneficii, se ascund riscuri pe care puțini le conștientizează, iar cel mai mare pericol nu este, culmea, furtul datelor, avertizează Dragoș Ionică, Senior Manager la Deloitte România și expert în securitate cibernetică. Acesta a făcut parte din echipa de experți români care a obținut titlul de vicecampioni mondiali la competiția Biohacking Village (din cadrul conferinței DEF CON), unde provocarea a fost tocmai testarea vulnerabilităților aparaturii medicale.

O greșeală fundamentală în telemedicină

Telemedicina, văzută ca o soluție salvatoare pentru pacienții din zonele defavorizate, ascunde la rândul ei capcane. Problema principală, spune Ionică, este percepția greșită asupra acestui serviciu. „Cea mai frecventă greșeală pe care o văd în telemedicină este tratarea acesteia ca pe un simplu serviciu digital, nu ca pe o extensie directă a actului medical. În momentul în care o consultație, un rezultat de analiză sau un parametru necesar sunt transmise online, nu mai vorbim doar despre IT, ci despre siguranța pacientului.”

Iar consecințele sunt directe. „De multe ori aplicațiile sunt lansate rapid, pentru a răspunde unei nevoi reale, dar securitatea este integrată ulterior sau superficial”, explică expertul. Autentificarea slabă sau lipsa criptării adecvate creează breșe ce pot fi exploatate cu ușurință.

Spitalele, între modern și vulnerabil

Dar v-ați întrebat vreodată cum arată, pe bune, infrastructura IT a unui spital obișnuit? Deși există unități foarte bine pregătite, realitatea generală este una a inegalității. Infrastructura IT a multor spitale este construită în etape, pe parcursul anilor, iar integrarea dispozitivelor noi și conectate peste sisteme vechi nu face decât să adauge complexitate și, implicit, risc.

La această vulnerabilitate tehnică se adaugă și factorul uman. Personalul medical este excelent pregătit clinic, însă nu putem presupune că un medic are automat și competențe de securitate cibernetică. Trainingul digital, în multe cazuri, este insuficient sau doar punctual. „Medicina conectată presupune o schimbare culturală: securitatea trebuie înțeleasă ca parte din siguranța pacientului, nu ca o formalitate tehnică”, subliniază Ionică.

Adevăratul pericol: controlul dispozitivelor medicale

Când vine vorba de cel mai mare risc, expertul este tranșant. „Cel mai îngrijorător scenariu nu este furtul de date, deși și acesta este grav. Cel mai îngrijorător este momentul în care un dispozitiv medical critic poate fi accesat sau influențat din rețea.”

În cadrul testelor controlate, Ionică a observat situații în care lipsa unor mecanisme solide de autentificare permitea accesul la echipamente extrem de sensibile.

Când discutăm despre dispozitive care influențează parametri vitali sau procese terapeutice, nu mai vorbim despre un incident IT, ci despre un potențial risc direct pentru pacient.

Întrebat ce dispozitiv conectat ar evita ca pacient, răspunsul său a fost nuanțat: „Nu aș evita un tip anume de dispozitiv, pentru că tehnologia în sine nu este problema. Aș evita însă un dispozitiv care nu este actualizat, care nu are o politică transparentă de securitate… Ca pacient, aș vrea să știu că dispozitivul meu este monitorizat, testat și actualizat constant.”

De la smartwatch la diagnostic greșit

Și atunci, ce facem cu dispozitivele pe care le purtăm zilnic? Un smartwatch medical sau un senzor cardiac pot fi compromise? Răspunsul e scurt: „Teoretic, da.” Orice dispozitiv conectat poate deveni o țintă, mai ales dacă infrastructura din jurul său – aplicația mobilă, contul online, cloud-ul – are vulnerabilități. Atacurile pot implica interceptarea sau chiar manipularea datelor.

Până la urmă, lucrurile stau destul de simplu. Dacă datele pot fi modificate, poate AI-ul să pună un diagnostic greșit? Din nou, răspunsul este afirmativ. „Da. AI-ul este dependent de calitatea și integritatea datelor. Dacă datele sunt manipulate – fie prin eroare, fie intenționat – sistemul poate genera un diagnostic sau o recomandare greșită.”

Există deja specialiști care studiază exclusiv securitatea dispozitivelor medicale, dar în paralel și grupările criminale devin tot mai interesate de acest domeniu. Impactul unui atac asupra unui spital este imediat, iar presiunea pentru plată este uriașă. Medicina digitală este inevitabilă, dar siguranța ei nu vine automat. Ea trebuie proiectată, testată și auditată continuu. „În era AI, protecția datelor nu mai este doar o chestiune de confidențialitate, ci una de acuratețe medicală.”