Un fenomen spectaculos, dar și cu potențiale riscuri, este așteptat în Europa între 19 și 21 martie 2026. Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) din Statele Unite a emis o alertă pentru o furtună geomagnetică de nivel G2, care va face ca aurora boreală să poată fi observată mult mai la sud decât în mod obișnuit.

Alertă de la specialiștii americani

La baza fenomenului stă o combinație de factori. este vorba despre sosirea unor posibile ejecții de masă coronală (CME) și influența unui flux de vânt solar de mare viteză. Acesta din urmă provine dintr-o așa-numită gaură coronală (CH HSS), iar specialiștii americani au încadrat evenimentul la nivelul G2, adică o furtună moderată.

Când se vor simți efectele?

Efectele fluxului de vânt solar sunt așteptate să se resimtă pe Pământ începând cu data de 21 martie. Numai că există și o probabilitate, e drept că mică, pentru o intensificare a activității solare. Cum vine asta? Ei bine, furtuna ar putea atinge chiar și nivelul G3, considerat puternic, în aceeași perioadă. Autoritățile recomandă populației să urmărească actualizările și prognozele, deoarece astfel de fenomene pot avea un impact real.

Un spectacol rar pe cer

Dincolo de avertismente, evenimentul promite un spectacol vizual de neuitat pentru mulți europeni. Furtunile geomagnetice sunt cele care creează aurorele boreale, iar una de această intensitate le va „împinge” spre latitudini mai joase. Asta înseamnă că luminile nordului ar putea fi observate în diverse regiuni ale emisferei nordice, oferind o priveliște rară pentru milioane de oameni. V-ați gândit deja unde ați putea să le vedeți mai bine?

Dincolo de spectacol, riscuri reale

Dar să nu ne lăsăm furați complet de peisaj. O furtună geomagnetică apare atunci când fluxul de particule încărcate cu energie de la Soare, adică vântul solar, lovește câmpul magnetic al Pământului.

Aceste perturbații pot dura de la câteva ore la câteva zile.

Și pot afecta serios tehnologia de care depindem zilnic. Pot fi perturbate sistemele de comunicații prin satelit, rețelele electrice și chiar orientarea prin GPS.

Cum ne poate afecta sănătatea?

Până la urmă, poate cea mai directă îngrijorare este legată de starea noastră de sănătate. Nu puțini sunt cei sensibili la astfel de schimbări meteorologice. Lista simptomelor care pot apărea include dureri de cap, amețeli, insomnie sau, dimpotrivă, o oboseală accentuată. Se pot adăuga fluctuații bruște ale tensiunii, stări de anxietate sau iritabilitate. Specialiștii avertizează că cele mai vulnerabile persoane sunt cele cu afecțiuni cardiovasculare, distonie neurovegetativă sau obezitate.