Studiu șocant – 65% dintre oameni își trădează principiile pentru a-și proteja apropiații

Loialitatea față de grup bate moralitatea, cel puțin în practică. Un studiu amplu arată că, puși în fața unei alegeri dificile, aproximativ 65% dintre oameni preferă să protejeze un prieten sau un coleg care a greșit, în detrimentul corectitudinii. Deși în teorie majoritatea susțin că principiile sunt mai presus de orice, realitatea de pe teren arată cu totul altceva.

Când un coleg greșește

O cercetare realizată de Adam Waytz, James Dungan și Liane Young a analizat în detaliu această dilemă. Peste o mie de adulți din Statele Unite au participat la cinci experimente diferite, fiind puși în fața unor situații realiste, cum ar fi un coleg care comite o fraudă sau încalcă reguli de siguranță. În sondaje, majoritatea au declarat că ar alege corectitudinea.

Numai că, atunci când scenariile deveneau concrete, răspunsurile s-au schimbat dramatic. Dacă persoana care greșea era un prieten sau un membru apropiat al grupului, circa 65% dintre participanți au preferat să o protejeze. În schimb, doar 35% ar fi făcut același lucru pentru o persoană cu care nu aveau o relație strânsă. Iar diferențele nu se opresc aici. În societățile colectiviste, loialitatea față de grup a fost considerată mult mai importantă decât în cele individualiste. Chiar și în situații cu consecințe serioase, aproape jumătate dintre participanți au ales totuși să rămână loiali grupului.

Tendința apare încă din copilărie

V-ați gândit vreodată de unde vine acest impuls? Se pare că este adânc înrădăcinat. Un studiu efectuat în Germania pe copii cu vârste între 5 și 9 ani a arătat că acest comportament se manifestă de la vârste fragede. Copiii au urmărit scenarii în care o păpușă din propriul grup sau dintr-un grup diferit făcea ceva greșit, cum ar fi să strice o jucărie sau să fure o bomboană.

Rezultatul? Cei mai mulți au preferat să își protejeze „colegii” de grup. În situațiile mai grave, procentul celor care au ales să nu spună nimic unui adult a ajuns la aproape 70%.

Reflexul se formează devreme.

Adolescenții și loialitatea față de prieteni

Nici la adolescenți lucrurile nu stau diferit, ba chiar se accentuează. Un sondaj realizat pe tineri americani cu vârste între 12 și 18 ani a confirmat tendința. Întrebați ce ar face dacă un prieten ar trișa la un test sau ar minți un profesor, majoritatea au pus loialitatea pe primul loc. Aproximativ 62% dintre adolescenți ar alege să își protejeze prietenul, iar procentul crește la un puternic 75% atunci când în ecuație intră cel mai bun prieten.

Când ideologia bate principiile

Același mecanism se aplică și în politică, unde afilierea la un grup ideologic poate anula judecata morală individuală. Analize realizate pe zeci de studii despre ideologiile radicale arată că persoanele aflate la extremele spectrului politic (atât progresiști, cât și conservatori) tind să justifice mult mai ușor acțiuni discutabile, atâta timp cât acestea servesc cauza pe care o susțin. Măsuri dure sau restricții împotriva grupurilor adverse sunt adesea justificate ca fiind necesare pentru „binele” societății.

De ce facem asta? Explicația psihologilor

Dar de ce se întâmplă acest lucru? Psihologii explică fenomenul prin așa-numitul „self-serving bias” – tendința naturală a oamenilor de a se vedea pe ei înșiși într-o lumină favorabilă. Chiar și atunci când aleg loialitatea în detrimentul principiilor, oamenii își justifică decizia, spunând că a fost „necesară” sau că fapta „nu-i chiar așa de gravă”.

Acest mecanism ne protejează imaginea de sine, dar creează o contradicție evidentă între valorile pe care le declarăm și comportamentul real. majoritatea oamenilor cred că ar face întotdeauna alegerea morală. Studiile arată însă că, atunci când situația devine personală, loialitatea față de grup câștigă mult mai des decât ne place să admitem.