Un grav accident rutier a avut loc sâmbătă seară pe DN 2, în apropiere de Pătrăuți. Bilanțul este tragic: un mort și doi răniți. Totul a pornit, se pare, de la o manevră extrem de riscantă în trafic.

Depășirea care a dus la tragedie

La volanul mașinii care a provocat accidentul se afla un bărbat în vârstă de 58 de ani, din Vicovu de Sus. Acesta s-a angajat într-o depășire și a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism care circula regulamentar din sens opus. Iar impactul a fost de o violență rară, mașina sa transformându-se într-un morman de fiare contorsionate. Echipele de descarcerare au fost nevoite să intervină pentru a-l extrage dintre rămășițele vehiculului.

Doi tineri au ajuns la spital

În cealaltă mașină se aflau două persoane, un șofer de 26 de ani și o pasageră de 25 de ani (ambii din comuna Fântânele). Cum s-a ajuns aici, pe bune? Ambii tineri au fost răniți în urma coliziunii și au fost preluați de ambulanțe. Au fost transportați de urgență la spital pentru investigații medicale amănunțite și tratament de specialitate.

Impactul a fost devastator.

Un al treilea vehicul, acroșat ușor

În carambol a fost implicat, e drept că tangențial, și un al treilea vehicul. Este vorba despre un microbuz condus de un cetățean ucrainean în vârstă de 33 de ani. Dar acesta a scăpat doar cu o sperietură zdravănă, vehiculul său fiind doar atins ușor. Testat cu aparatul etilotest, rezultatul a fost negativ, confirmând că nu consumase băuturi alcoolice.

Șoferul supraviețuitor, în vârstă de 26 de ani, nu a putut fi testat la fața locului. I-au fost recoltate probe biologice la spital pentru a se stabili dacă se afla sau nu sub influența alcoolului.