Câți BANI a făcut Selly cu Beach, Please! Milioane în joc și rețeta secretă a succesului

Festivalul Beach, Please! 2024 a generat încasări spectaculoase de 20 de milioane de euro, de patru ori mai mult față de anul trecut, transformându-se într-unul dintre cele mai mari evenimente de hip-hop din lume, conform lui Selly. Vloggerul a reușit deja să vândă bilete și pentru ediția de anul viitor.

Andrei Șelaru, cunoscut sub numele de Selly, a organizat a treia ediție a festivalului, aducând un lineup impresionant de artiști internaționali, precum Travis Scott, unul dintre cei mai scumpi artiști care au concertat vreodată în România. „Dacă anul trecut am avut 12 artiști internaționali, anul acesta am adus peste 21. Travis Scott a fost headliner-ul nostru, iar aceste investiții majore s-au reflectat direct în veniturile festivalului, care au crescut de patru ori față de 2023”, a declarat Selly.

Festivalul a avut un total de 238 de artiști, dintre care 21 internaționali și 217 români. În ceea ce privește participanții, Beach, Please! 2024 a înregistrat un trafic de 510.000 de persoane pe parcursul celor 5 zile, dintre care 133.000 au fost participanți unici, inclusiv peste 10.000 de străini din țări precum Bulgaria, Ungaria, Marea Britanie și Republica Moldova.

Evenimentul s-a desfășurat pe un teren de 21 hectare în nordul stațiunii Costinești, devenind astfel cel mai mare festival din România ca suprafață. Selly subliniază că dimensiunea festivalului nu a fost limitată de teren, ci de infrastructura din jur, cum ar fi cazări, locuri de parcare și trenuri disponibile. Aproximativ 90% dintre participanți au achiziționat abonamente pentru toate cele 5 zile, în timp ce restul au avut bilete de o zi.

Travis Scott a fost cel mai așteptat artist al festivalului, urmat de Yeat, Wiz Khalifa, Anitta și Ice Spice. „40% dintre participanți și-au cumpărat biletele după ce l-am anunțat pe Travis Scott pe 22 aprilie”, a spus Selly, subliniind importanța numelor mari în vânzarea de bilete.

Totuși, organizatorul a avut ceva emoții cu Travis Scott, care a întârziat câteva ore și chiar a spus inițial că nu mai vine. Pe lângă muzica live, festivalul a avut 180 de ore de show pe 4 scene principale și alte scene partenere.

Incidentul cu Wiz Khalifa Un moment controversat a avut loc când rapperul american Wiz Khalifa a fost reținut de poliția română după ce a fumat canabis pe scenă, lucru interzis în România. „Au fost foarte respectuoși și m-au lăsat să plec”, a declarat artistul, care fusese nominalizat la Grammy și Globurile de Aur. Incidentul a fost ironic, având în vedere că Selly organizase o campanie antidrog înainte de festival.

Vânzările pentru 2025 Pentru ediția din 2025, festivalul a vândut deja 72.000 de bilete în pre-sale, fără ca lineup-ul să fie încă anunțat. „Acest record demonstrează încrederea și loialitatea publicului față de Beach, Please!”, a adăugat Selly.