Românii, săraci cu acte în regulă! Cât ar trebui să fie pensia pentru un trai decent

În anul 2023, nivelul considerat prag al sărăciei a fost stabilit la 19.433 lei pe an, ceea ce înseamnă aproximativ 1.619 lei lunar pentru fiecare persoană. Pentru 2025, pensia medie în România este estimată la 3.200 de lei pe lună. Dacă aplicăm criteriul celor 60% din venitul median, rezultă un prag de 1.920 de lei lunar — sub care pensionarii sunt considerați expuși riscului de sărăcie.

O mare parte dintre seniorii din România, în special cei din zonele rurale sau cei care au avut contribuții reduse la sistemul public de pensii, se situează sub acest nivel. În plus, inflația și scumpirile din ultimii ani fac ca veniturile sub acest prag să nu mai asigure un trai decent.

Ce trebuie să știe seniorii

Valoarea pensiei medii rezultă din raportarea fondului total alocat pensiilor la numărul total de beneficiari. Totuși, această medie poate ascunde diferențe considerabile, întrucât unii pensionari încasează sume mai mari datorită unei cariere îndelungate, contribuțiilor consistente sau prin accesarea unor pensii speciale, în timp ce alții, precum foștii agricultori sau persoanele pensionate pe caz de boală, primesc mult mai puțin.

Deși această medie acoperă toate categoriile de pensii, ea nu reflectă fidel realitatea individuală a fiecărui pensionar.

În ce condiții poate un pensionar să depășească acest prag

Potrivit normelor europene și celor aplicate la nivel național, limita sărăciei este definită ca 60% din venitul median național. Astfel, dacă în 2025 venitul mediu lunar este estimat la 6.000 de lei, pragul de sărăcie va fi echivalent cu 3.600 de lei pe lună, conform publicației Gândul.

Orice persoană care înregistrează un venit sub acest prag este considerată expusă riscului de sărăcie.

La finalul lunii decembrie 2024, numărul total al pensionarilor din România a ajuns la 4.703.349, în creștere cu 13.399 față de luna precedentă, o evoluție determinată de procesul de recalculare a pensiilor. Potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), pensia medie în această perioadă a fost de 2.748 de lei.

În noiembrie 2024, valoarea cumulată a pensiilor achitate s-a ridicat la 12,925 miliarde de lei. În aceeași lună, numărul pensionarilor a fost mai mic, ajungând la 4.689.950 – o scădere de 16.841 persoane comparativ cu octombrie.

Din totalul beneficiarilor din sistemul public, 3.776.433 erau pensionați pentru limită de vârstă, dintre care 2.169.592 erau femei. Aceștia au încasat, în medie, 3.067 lei. Tot în decembrie, 4.954 de persoane primeau pensie anticipată, valoarea medie a acesteia fiind de 3.876 lei.