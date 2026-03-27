Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis vineri o avertizare Cod portocaliu de viituri pentru județele Gorj și Mehedinți. Pe lângă aceasta, o alertă Cod galben de inundații vizează cursurile de apă din alte 16 județe, fiind valabilă până duminică la prânz.

Cod portocaliu pentru viituri rapide

Avertizarea cea mai severă intră în vigoare de vineri, 27 martie, de la ora 22:00. Până la urmă, ce înseamnă asta concret? Hidrologii avertizează asupra unor viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de apărare. Sunt vizate râurile din bazinele hidrografice: Jiu – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte S.H. Rovinari (în judeţul Gorj) și Motru – bazin amonte S.H. Broşteni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Broşteni, care acoperă județele Gorj și Mehedinți. Această avertizare este valabilă până sâmbătă la miezul nopții, adică 28 martie, ora 00:00.

Avertizarea Cod galben se extinde

Dar alerta nu se oprește aici. Un Cod galben de inundații este deja în vigoare de vineri, de la ora 12:00, și se va menține până duminică, la aceeași oră. Acesta vizează cursurile de apă Timiș, Caraș, Nera și Cerna. Sunt incluși și afluenții mici ai Dunării aferenți sectorului amonte de confluența cu râul Desnățui (pe teritoriul județelor Mehedinți și Dolj).

Situația este, așadar, una dinamică.

Alerta se mută spre estul țării

Iar de sâmbătă dimineață, lucrurile se schimbă din nou. Conform INHGA, în intervalul 28 martie, ora 9:00 – 29 martie, ora 12:00, avertizarea Cod galben se va concentra pe alte zone ale țării. Vorbim despre râurile Ialomiţa, Prahova, Râmnicu Sărat, Putna, Trotuş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, în judeţele Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea. Pe listă se adaugă și afluenții Bistriței aferenți sectorului aval de S.H. Frumosu, în județele Neamț, Harghita și Bacău.