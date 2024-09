Sub acoperire ca muncitor agricol în Germania: „Mâinile îmi sunt amorțite. Nimeni nu știe când se termină tura”

Ferma de produse organice este un paradis pentru germanii bogați. Însă, în spatele acestei fațade, noi culegem și tăiem legume până ajungem la epuizare totală.

Stau întinsă într-un pat curat. În cameră sunt două paturi supraetajate cu câte trei locuri fiecare, adică șase paturi în total. Încerc să adorm, dar este destul de cald, iar prin peretele de lângă capul meu se aude un televizor uriaș pe un canal polonez. Nimeni nu se uită la el, dar probabil că nu e niciodată oprit. Totuși, acum că am ajuns aici, o parte din stres a dispărut.

Mai devreme am ajuns la fermă după o lungă călătorie cu trenul și o mașină care m-a luat de la gară. Am fost întâmpinată de șefa, Edyta, soția proprietarului fermei, Marcus. Edyta mi-a luat valiza grea, plină de mâncare, și a dus-o sus, în locuințele de sub acoperișul unui hambar mare.

Decizia de a alege o fermă ca destinație nu a fost greu de luat. Industria alimentară din Europa s-ar prăbuși fără forța de muncă migratoare. Am căutat locuri de muncă pe un site polonez, deoarece mulți polonezi merg în Germania pentru a munci.

Am răspuns unui anunț și, din convorbirile ulterioare, am aflat că voi lucra șapte zile pe săptămână, garantându-se cel puțin 10 ore de muncă pe zi, și că voi fi plătită cu 6,20 euro pe oră. De asemenea, trebuia să plătesc agenției o taxă de 200 de euro și 105 euro pentru pat. Mâncarea urma să mi-o cumpăr și să mi-o gătesc singură. Mi s-a spus să aduc cizme și mănuși de cauciuc.

Prima zi

În dimineața următoare, colega mea de cameră, Danka, care are în jur de 60 de ani, mă conduce la un depozit mare de ambalare, unde aproximativ 30 de femei erau deja la lucru. Ele stăteau lângă benzi transportoare, sortând legume pentru salată, care intrau în mașini pentru a fi ambalate.

Mi s-a dat sarcina de a tăia în jumătate ceapă galbenă decojită și de a o pune în pungi de plastic. Apoi trebuia să decojesc și să tai ceapă roșie în bucăți de 3 cm pe 3 cm. Am lucrat cu diferite femei, una după alta, și toate au fost amabile. Una chiar mi-a spus să decojesc doar ceapa, că ea va face restul. Stând în același loc atât de mult timp, orele până la pauza de prânz s-au scurs greu. Chiar și mersul la toaletă a fost incomod, pentru că era clar că nu ar trebui să o facem prea des.

Înapoi la cămin, toată lumea s-a strâns în jurul celor două aragaze pentru a-și pregăti prânzul. Am discutat cu Sabina și Ewelina, o mamă și o fiică din Polonia. Sabina avea încă trei copii în Polonia. Unul dintre ei era mamă singură, iar Nela, de 12 ani, locuia cu sora Sabinei. Când am întrebat cum se descurcă Nela cu mama ei atât de departe, Sabina mi-a spus că s-a obișnuit și că acum o consideră pe sora Sabinei drept mama ei. Sabina fusese părăsită de soțul ei, iar acum trebuia să-și întrețină familia trimițând bani în Polonia.

Am continuat să curățăm și să tăiem ceapă, ardei, roșii, legume rădăcinoase, dovleci, varză albă și castraveți. Începuseră să mă doară încheieturile, iar grămada de varză părea nesfârșită.

În prima zi, tura s-a terminat la 18:00. Sabina s-a oferit să meargă cu mine la magazin pentru a cumpăra câteva lucruri de care aveam nevoie. Ea și-a spălat părul și și-a pus pantofi cu toc, chiar dacă urma să mergem aproape 3 km pe jos. Înțelegeam că, uneori, vrea să arate bine și să se simtă ca o persoană.

Pe drum, mi-a explicat cum sunt organizate contractele. Este simplu: lucrezi un anumit număr de ore, dar un număr mai mic este înregistrat oficial. Astfel, te încadrezi în cerințele legale privind orele de muncă și salariul minim.

„Nu există ore fixe aici”

Unul dintre cele mai dificile aspecte ale acestui loc de muncă este că nimeni nu îți poate spune când se va termina tura. „Te rog să înțelegi”, mi-a spus una dintre femei când am întrebat dacă avem liber duminică după-amiază, „că aici nu există ore de muncă fixe, nu există luni până vineri. Ei doar îți spun să mergi la muncă, și nu știi niciodată când se va termina.”

Degetul mare mă durea teribil, mâinile îmi erau complet amorțite, încheietura mă durea și a trebuit să scriu acasă pentru a-mi trimite ibuprofen. Durerea provenea din tăierea rapidă a legumelor mari și tari, din căratul lăzilor grele pline cu legume și din faptul că mâinile erau perpetuu ude.

Este ciudat cât de normală pare această existență stranie după un timp. Poate pentru că toți sunt complet epuizați.

„Inspectorii au venit”

Duminică dimineața, Danka a venit în fugă să ne spună că va avea loc o vizită de la inspectoratul muncii. Ne-a explicat rutina: când inspectorii întreabă câte ore lucrăm pe zi, trebuie să spunem nouă sau zece, și cel mai important, că primim două pauze. Danka a cumpărat o față de masă nouă pentru bucătărie, ca să arate frumos pentru inspecție, și ne-a cerut câte 3 euro de persoană pentru ea.

Danka își pierduse locul de muncă într-o fabrică din Polonia la vârsta de 50 de ani. Într-o zi, șeful i-a spus că este prea în vârstă pentru acel loc de muncă, așa că a plecat să lucreze în Germania. Mi-a arătat poze cu copiii, soțul și nepoții ei din Polonia. Multe fotografii frumoase pe care i le trimiseseră, dar în care ea nu apărea. Plănuia să se întoarcă la familia ei la pensie.

„Să continuăm”

După o lună de muncă, am plecat de la fermă și am primit o plată de 1.500 de euro. Colegii m-au îmbrățișat cu căldură și mi-au spus să mă întorc. În ultima după-amiază, am privit magazinul unde legumele, salatele și broccoliul de la ferma noastră erau vândute publicului. Magazinul părea un paradis organic, frumos și rustic, cu un miros plăcut. Legumele aveau etichete care indicau de unde proveneau, adesea spunând că sunt din Germania. Dar, de fapt, toate, cu excepția salatelor și a broccoliului, erau aduse en-gros și doar sortate și spălate bine.

Clienții germani veneau cu mașini scumpe la cumpărături și, dacă se întâmpla să vadă vreunul dintre noi, de obicei își întorceau privirea. Odată am observat o privire critică aruncată asupra căminului nostru neîngrijit, dar de obicei nu ne mișcăm prin curte când magazinul este deschis. Suntem la muncă. Nici nu știu dacă clienții ar fi interesați de condițiile noastre de muncă.

„O săptămână din iad”

Am găsit munca extenuantă în ultimele trei săptămâni, dar acum cerințele au devenit insuportabile. Conducerea a spus că există o reducere de preț la salate în supermarketuri, motiv pentru care trebuie să muncim atât de mult în câmp pentru a culege cât mai multe înainte de lăsarea serii. Se zvonește că, după ce ne întoarcem de pe câmp, vom fi trimiși să lucrăm și în hala de ambalare.

Ewelina, colega mea de muncă, îmi spune că ar trebui să refuzăm să mergem în hala de ambalare după lăsarea serii, dacă ni se cere. Dar, subliniază ea, trebuie să refuzăm toți. „Este foarte important să fim uniți”, spune ea. Dau din cap că am înțeles și promit să nu stric planul. Apoi ne întoarcem rapid la muncă, grăbindu-ne să facem cât mai mult înainte să se întunece.

După 12 ore de muncă, unul dintre șefi aprinde farurile tractorului, iar noi continuăm să muncim sub lumina reflectoarelor, chiar dacă suntem atât de obosiți încât abia ne mai mișcăm. Cu mâinile dureroase și umflate, continuăm să culegem salate, le așezăm în lăzi și le aruncăm în camion. Continuăm așa mai mult de o oră și, deși unii încep să spună că nu mai pot, toți continuăm să lucrăm. Am pierdut șansa de a ne răzvrăti. Neputința s-a scufundat în epuizare.

„Ei privesc în altă parte”

