Descopera cele mai interesante modele de seminee pe care le ai la dispozitie

Cu atat de multe tipuri de seminee la dispozitie, este important sa te gandesti foarte bine la ce iti doresti, pentru a putea alege varianta potrivita. De exemplu, trebuie sa stii ca te poti orienta catre un model traditional, pe lemne, catre unul pe gaz sau unul electric.

Mai mult, semineele de pe piata sunt diferite si cand vine vorba despre capacitatea de ardere si design, iar din randurile de mai jos poti afla care sunt cele mai importante lucruri de care trebuie sa tii cont.

Ce tipuri de seminee ai la dispozitie?

Unul dintre primele lucruri pe care trebuie sa le stii este ca semineele sunt diferite cand vine vorba despre tipul de combustibil pe baza caruia functioneaza:

cu bioethanol – semineele pe baza de bioethanol sunt unele dintre cele mai noi de pe piata. Le poti monta fie pe perete, fie independent. Chiar daca sunt usor de montat, indicat este sa apelezi la un specialist in domeniu, care sa iti ofere consultanta si servicii de top;

semineele pe baza de bioethanol sunt unele dintre cele mai noi de pe piata. Le poti monta fie pe perete, fie independent. Chiar daca sunt usor de montat, indicat este sa apelezi la un specialist in domeniu, care sa iti ofere consultanta si servicii de top; pe lemne – clasice, semineele pe lemne au finisaje deosebite si se pot transforma foarte usor in punctul central din locuinta ta personal. Ideal este sa le montezi in living, acolo unde te intalnesti cu familia si prietenii, pentru a va bucura impreuna de o atmosfera deosebita;

clasice, semineele pe lemne au finisaje deosebite si se pot transforma foarte usor in punctul central din locuinta ta personal. Ideal este sa le montezi in living, acolo unde te intalnesti cu familia si prietenii, pentru a va bucura impreuna de o atmosfera deosebita; electrice – practice, eficiente si usor de folosit, semineele electrice poti fi asezate oriunde iti doresti in casa, avand in vedere ca nu trebuie decat sa le asamblezi si sa le bagi in priza;

practice, eficiente si usor de folosit, semineele electrice poti fi asezate oriunde iti doresti in casa, avand in vedere ca nu trebuie decat sa le asamblezi si sa le bagi in priza; morvegiene – au o ardere curata, fiind realizate pe baza celor mai noi tehnologii de pe piata. Semineele norvegiene respecta cele mai stricte norme europene in ceea ce priveste noxele, dar si gradul de exploatare. De exemplu, mai trebuie sa stii ca semineele norvegiene consuma cu pana la 50% mai putine lemne si au nevoie de mult mai putin aer pentru intretinerea arderii.

Tipul de montaj

Un alt aspect important, pe care trebuie sa il iei in considerare cand vine vorba despre alegerea semineului este tipul de montaj. Fiecare model are propriile sale specificatii. Daca unele seminee sunt mai simplu de montat, asa cum sunt, de exemplu, cele electrice, altele au nevoie de mai multa atentie si de un echipament special, asa ca este indicat sa chemi la fata locului specialisti in domeniu.

Functii

Daca pentru semineele pe lemne trebuie sa cumperi combustibil special, pentru cele electrice nu ai nevoie, intrucat este suficient sa le cuplezi la priza. In acelasi timp, trebuie sa mai stii ca anumite modele de pe piata sunt usor de aprins si de stins cu ajutorul unei telecomenzi: aceasta iti permite sa selectezi inclusiv intensitatea focarului, pentru a te simti cat mai confortabil in propria locuinta.

Puterea de incalzire

Dincolo de faptul ca semineele sunt interesante ca design, ele iti ofera un plus de confort termic. Sistemul de incalzire cu care sunt prevazute trebuie sa fie suficient de puternic, incat sa faca fata incaperii in care este montat. De exemplu, pentru o camera mai mare, trebuie sa alegi un semineu cu o putere de incalzire de cel putin 2000 de watti, iar pentru o incapere mai mica, un model cu o putere de 1600 – 1800 de watti.

Seminee-expert.ro iti ofera sansa de a studia o gama larga de obiecte eficiente si interesante. De la seminee pe gaz, pana la cele electrice, semineele pe lemne sau modelele rustice ori norvegiene, toate iti sunt prezentate online si le poti comanda in numai cateva momente!

