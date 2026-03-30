Un nou val de inflație a venit, iar semnele sunt tot mai clare în întreaga Europă. Conflictul actual din Orientul Mijlociu alimentează incertitudini pe piețele energetice, iar Bulgaria, proaspătă membră a zonei euro, este prima țară din regiune care raportează o accelerare a inflației în martie, de la 3,3% la 3,9%. Nu este un pas spectaculos, dar arată direcția generală în care o iau prețurile.

Semnalul de alarmă din Est

În Bulgaria, cele mai mari scumpiri au fost la băuturi alcoolice și tutun, unde inflația a accelerat de la 6,2% în martie anul trecut la 6,7% acum. Dar ce s-a întâmplat cu prețurile la transport? De la o scădere de 1,9%, această componentă a urcat brusc la o creștere de 4,2%. V-ați fi așteptat la un asemenea salt? Și cheltuielile cu locuința și utilitățile au înregistrat un avans mare, la 4,1%.

Banca centrală de la Sofia a și avertizat, de altfel, că inflația probabil va accelera anul acesta la 3,7%, principalul risc extern fiind tensiunile din Orientul Mijlociu. Instituția arată că actualul conflict crește incertitudinile de pe piețele internaționale ale energiei, afectând direct prognozele pentru zona euro și Bulgaria.

Nici Polonia nu stă deoparte. Acolo, banca centrală a oprit seria de reduceri de dobânzi pentru a avea spațiu de manevră. Banca PKO a majorat deja prognoza de inflație medie pentru anul acesta cu 0,6 puncte procentuale, la 2,8%, în timp ce ținta băncii centrale este de 2,5%.

Avertismentul bancherului polonez

Adam Glapinski, președintele băncii centrale a Poloniei, a avertizat că situația bună în care se află economia nu va dura la nesfârșit. Acesta a amintit de șocurile recente și de vârful de 18% al inflației atins în trecut.

„În ultimii ani, am vorbit adesea despre şocuri: pandemia, inflaţia, criza de energie, agresiunile Rusiei”, a spus Glapinski. Scenariile de atunci pentru economie erau dintre cele mai sumbre. „Acum, însă, Polonia este într-o poziţie mai confortabilă”, a explicat el.

E drept că această poziție a fost ajutată masiv de intervenția guvernului, care a plafonat prețurile la energie și a folosit controlul asupra gigantului de stat Orlen pentru a frâna scumpirile la pompă. Acum, partidul PiS, aflat anterior la guvernare, face presiuni pentru reducerea TVA la alimentele de bază de la 5% la 0% înainte de Paște.

Germania, motorul economic, tușește

Iar semnele nu vin doar din Est. În Germania, datele oficiale arată că în patru dintre landurile mari inflația a accelerat, ajungând cel mai sus la 2,8%. În Renania de Nord-Westfalia (cel mai industrializat land german), saltul a fost de la 1,8% la 2,7%.

Cu dependența sa de gaze, aluminiu și alte materii prime din import, plus o industrie chimică supradimensionată, Germania se numără printre economiile europene cu cea mai mare vulnerabilitate la șocurile energetice. Și Spania, prima țară din zona euro care a publicat date de la începutul războiului, arată o accelerare a prețurilor.

Ungaria și ceața statistică

În Ungaria, lucrurile stau puțin diferit, dar nu neapărat mai bine. În aprilie sunt alegeri parlamentare, iar institutul național de statistică va publica datele despre inflație cu doar câteva zile înainte. Presa locală explică însă că, din cauza schimbării metodologiei și a subvențiilor la energie, indicatorul va oferi o imagine distorsionată.

Un lucru este cert.

Dintre monedele est-europene, forintul se depreciază cel mai mult în actualul context geopolitic. Iar o monedă slabă, până la urmă, înseamnă importuri mai scumpe pentru toată lumea.