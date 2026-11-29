Dacă ești în concediu pe 30 noiembrie și 1 decembrie 2026 și nu lucrezi în acele zile, nu pierzi două zile din concediul de odihnă. Codul muncii nu scade sărbătorile legale nelucrătoare din concediu, chiar dacă ele se află în perioada aprobată.

Cele două zile rămân în soldul tău, dar nu primești automat alte două zile libere după încheierea perioadei aprobate. Dacă vrei să lipsești și după aceea, ai nevoie de concediu aprobat pentru noua perioadă.

Câte zile consumi dacă lucrezi de luni până vineri

În 2026, 30 noiembrie cade luni, iar 1 decembrie, marți, după calendarele Ministerului Muncii. Dacă absența aprobată acoperă intervalul 28 noiembrie-6 decembrie, numeri nouă zile calendaristice, dar consumi numai trei zile de concediu: 2, 3 și 4 decembrie.

Calculul pornește de la cele nouă zile. Scoți cele patru zile de repaus din cele două sfârșituri de săptămână și cele două sărbători legale în care nu lucrezi. Rămân trei zile de concediu, nu nouă. Din concediu nu se scad nici alte zile libere plătite prevăzute de contractul colectiv care ți se aplică.

Cum numeri zilele dacă lucrezi în ture

Pentru ture, folosești graficul tău de lucru. O sâmbătă poate fi zi în care trebuia să muncești, iar o miercuri poate fi zi de repaus. Zilele de repaus nu devin concediu doar pentru că se află în perioada aprobată.

De exemplu, pentru intervalul 30 noiembrie-4 decembrie, graficul arată că nu lucrezi în cele două sărbători, ai ture pe 2 și 4 decembrie și repaus pe 3 decembrie. Dacă lipsești în perioada aprobată, consumi două zile de concediu, cele în care aveai ture pe 2 și 4 decembrie.

Dacă ai o tură programată chiar pe 30 noiembrie sau 1 decembrie, nu folosi automat calculul pentru programul de luni până vineri. Verifică dacă ai lucrat, cum apare ziua în pontaj și ce reguli se aplică la locul tău de muncă. Dacă ai fost la muncă în acea zi, ea nu poate fi trecută și ca zi de concediu.

Ce primești dacă lucrezi într-o sărbătoare legală

Dacă activitatea nu poate fi oprită, cine lucrează într-o zi de sărbătoare legală primește tot atâta timp liber în cele 30 de zile de după. Dacă angajatorul nu poate acorda acel timp liber din motive justificate, sporul este de cel puțin 100% din salariul de bază pentru munca prestată.

De exemplu, dacă lucrezi pe 30 noiembrie, nu lucrezi pe 1 decembrie, iar din 2 până în 4 decembrie ai concediu aprobat, graficul poate arăta ture pe 2 și 4 decembrie și repaus pe 3 decembrie. Din sold se scad două zile, pentru 2 și 4 decembrie. Munca din 30 noiembrie se trece separat în pontaj și se compensează separat; ziua de 1 decembrie, în care nu ai lucrat, nu consumă concediu.

Dacă salariul de bază corespunzător muncii din 30 noiembrie ar fi de 200 de lei brut, de exemplu, iar timpul liber nu poate fi acordat din motive justificate, sporul minim ar fi 100% din 200 de lei, adică încă 200 de lei brut. Acesta este un exemplu de spor, nu un calcul al salariului net.

Cum verifici și ceri corectarea soldului

Compară zilele trecute ca efectuate cu programul tău și cu soldul dinaintea concediului. Pentru verificare și, dacă este cazul, pentru cererea de corectare, adună cererea de concediu aprobată, graficul de lucru, pontajul, soldul înainte și după absență și fluturașul de salariu dacă este afectată și plata.

Notează zilele în care trebuia să lucrezi, zilele de repaus și sărbătorile în care nu ai lucrat. Verifică separat orice sărbătoare în care ai fost la muncă. Dacă o sărbătoare nelucrată a fost scăzută din sold, cere angajatorului în scris corectarea pontajului și a soldului. Arată data greșită și invocă articolul 145 alineatul (3) din Codul muncii. Păstrează cererea și răspunsul. Dacă evidența nu este corectată, poți sesiza inspectoratul teritorial de muncă din zona sediului angajatorului. Sesizarea se poate depune online sau în scris, inclusiv prin poștă, curier, fax ori e-mail.

Un model scurt de cerere este: „Solicit corectarea pontajului și a soldului concediului pentru [data]. Ziua a fost scăzută din concediul meu, deși a fost sărbătoare legală în care nu am lucrat. Vă rog să verificați cererea aprobată și graficul meu de lucru și să aplicați articolul 145 alineatul (3) din Codul muncii.”

Petiția către inspectoratul de muncă se soluționează, de regulă, în 30 de zile de la înregistrare. Termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile dacă sunt necesare cercetări suplimentare. Pentru drepturi salariale neplătite, termenul de acțiune în instanță este de trei ani de la nașterea dreptului; pentru contestarea unei măsuri privind executarea contractului de muncă, termenul este de 45 de zile calendaristice de când ai aflat de măsură.

Întrebări frecvente

Care este numărul minim de zile de concediu pe an?

Ai dreptul la cel puțin 20 de zile lucrătoare de concediu de odihnă pe an, potrivit informațiilor publicate de Inspecția Muncii. Sărbătorile legale nelucrătoare nu intră în acest număr.

Când trebuie să iei zece zile de concediu legate?

Dacă programarea concediului este împărțită în mai multe perioade, angajatorul trebuie să îți programeze într-un an cel puțin zece zile lucrătoare de concediu fără întrerupere.

Cum se calculează și când se plătește concediul?

Plata pentru concediu se calculează înmulțind zilele de concediu efectuate cu media zilnică a salariului de bază și a indemnizațiilor și sporurilor permanente din ultimele trei luni anterioare lunii concediului. Angajatorul trebuie să plătească suma cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de plecare, potrivit Inspecției Muncii.

Poți primi bani în locul zilelor de concediu rămase?

Concediul rămas poate fi plătit în loc să fie efectuat numai când încetează contractul de muncă. Dacă nu l-ai putut lua din motive justificate, angajatorul trebuie să îți acorde zilele în termen de 18 luni, începând cu anul următor celui în care ai dobândit dreptul.

Surse verificate la 29 noiembrie 2026: Legea nr. 53/2003, Codul muncii; Inspecția Muncii, informațiile REGES despre concediu, plata lui, evidența timpului de muncă și munca în sărbători legale; Inspectoratul Teritorial de Muncă Galați, informațiile despre petiții; calendarele Ministerului Muncii pentru noiembrie și decembrie 2026.