15 prototipuri software care ar putea debirocratiza instituțiile publice din România, rezultatul hackathonului organizat de Școala Informală de IT

Un prototip de aplicație pentru evidența persoanelor care primesc ajutor social este câștigătorul celei de-a VII-a ediții a Challenge Accepted Hackathon, eveniment de codare organizat de Școala Informală de IT în parteneriat cu acceleratorul InnovX BCR. Echipa câștigătoare va primi sprijin în valoare de 10.000 euro pentru finalizarea aplicației prin programul InnovX BCR.

Această ediție a hackathonului (25-27 iunie) a fost dedicată digitalizării sectorului public, în cadrul evenimentului fiind create 15 prototipuri care ar putea debirocratiza activitatea instituțiilor publice și interacțiunea acestora cu cetățenii.

Proiectele care au câștigat Challenge Accepted Paperhack sunt:

locul I: P.A.S – Evidență persoane ajutor social (provocare propusă de Primăria Municipiului Sibiu);

(provocare propusă de Primăria Municipiului Sibiu); locul al II-lea: City Inventory – Harta obiectivelor de patrimoniu (provocare a Consiliilor Județene Timiș și Iași) ;

(provocare a Consiliilor Județene Timiș și Iași) ; locul al III-lea: Învăț și eu- Abecedar digital (provocare venită din partea elevilor cu deficiențe neuromotorii ai Colegiului Tehnic “Ion Holban” din Iași).

Aplicația intitulată P.A.S, câștigătoarea primului loc, permite persoanelor fizice care au nevoie de ajutor social să inițieze cereri online mai ușor, acestea intrând într-o listă de așteptare pentru a fi aprobate.

City Inventory răspunde nevoii de informare în timp real în privința stării de conservare, funcționare sau depreciere a obiectelor de patrimoniu care aparțin consiliilor județene. Ca proiecte pilot, aplicația a fost gândită pentru Consiliile Județene Timiș și Iași, dar este vizată utilizarea la nivel național.

Învăț și eu este un produs care conține lecții online adaptate pentru copiii cu dizabilități. Aplicația poate fi utilizată pe mobil, tabletă și desktop.

Echipa câștigătoare (P.A.S) va primi sprijin pe linie de incubare, în valoare de 10.000 euro din partea InnovX BCR. Celelalte echipe câștigătoare (City Inventory și Învăț și eu) vor beneficia de premii în valoare de peste 200.000 lei din partea Școlii Informale de IT și Huawei.

De asemenea, au fost acordate premii speciale pentru Craiova Invest, proiect realizat cu sprijinul World Bank și al Primăriei Municipiului Craiova, dar și pentru Gestionare abonamente de pescuit, prototip dezvoltat la provocarea Direcției Silvice Cluj.

În afară de proiectele care s-au situat pe primele trei locuri, alte patru prototipuri software vor fi sprijinite în procesul de dezvoltare de Life is Hard, Smart Health Cluster, Abac și ViaVision XR – parteneri ai Școlii Informale de IT. Cele patru prototipuri vizează gestionarea locurilor de veci, fraudele din domeniul piscicol și cel al vânătorii, turismul în zona rurală și turul virtual al Muzeului Satului din Timișoara.

“Ne-am dorit să schimbăm interacțiunea dintre oameni și instituții cu ajutorul comunității IT pe care am construit-o în jurul Școlii informale de IT mai ales în contextul pandemiei care ne-a arătat importanța digitalizării. Am demonstrat din nou că avem abilitatea extraordinară să ne adunăm în jurul unor nevoi din societate și să generăm idei, soluții pentru acestea”, declară Răzvan Voica, CEO și co-fondator al Școlii Informale de IT (SIIT).

La hackathon au participat peste 150 de pasionați de tehnologie, majoritatea cursanți și absolvenți ai Școlii Informale de IT și 30 de mentori specialiști cu experiență îndelungată în IT.

Participanții și-au ales proiectele pe care să le dezvolte din 35 de provocări lansate de instituții din administrația locală (primării, consilii județene, consilii locale), din domeniul educației (școli) sau cel al gestionării mediului.

“Obiectivul nostru nu este doar să digitalizăm România, ci, înainte de toate, ne-am lansat într-un proces de educație. Educație pentru comunitățile noastre, pentru că la sfârșitul zilei, din astfel de evenimente, învățăm cu toții – despre provocări, despre soluții și, mai ales, despre potențialul pe care-l avem în față. Cred că cea mai importantă lecție este să înțelegem că avem nevoie să ne creștem comunități locale, capabile să dezvolte tehnologie și ecosisteme în jurul lor, pentru că în România sunt o mulțime de orașe care au capacitatea de deveni «technology cities». Câștigătorii propun soluții în segmente foarte puțin sau deloc digitalizate așa cum sunt evidența persoanelor care primesc ajutor social sau harta obiectivelor de patrimoniu. Cel mai mare câștig este că aceste echipe vor avea resurse să dezvolte ideile mai departe și să le pună în aplicare în scurt timp”, a declarat Ionuț Stanimir, director de marketing și comunicare BCR.

Juriul a fost format din experți în IT și business, reprezentanți ai Școlii Informale de IT și ai sponsorului principal – InnovX BCR, împreună cu un specialist în administrație publică locală.

