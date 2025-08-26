Scumpiri la energie, fără ajutor. Peste 1 milion de gospodării au dificultăți

Românii resimt din plin efectele eliminării subvențiilor și ale scumpirilor din energie. Potrivit Asociației Furnizorilor de Energie (AFEER), peste 1,3 milioane de gospodării se confruntă cu dificultăți la plata facturilor la electricitate, însă doar o parte dintre acestea vor beneficia de ajutorul de 50 de lei acordat de stat. Canicula, creșterea TVA și încetarea plafonării sunt principalele cauze ale exploziei costurilor.

De ce au crescut brusc facturile la energie

Facturile pentru consumul din iulie și parțial august sunt mai mari față de lunile anterioare, explică AFEER, din trei motive clare:

„Este adevărat că facturile sunt mai mari față de cele obișnuite din ultimii ani. Încetarea subvenționării de către stat, consumul crescut cauzat de caniculă și majorarea TVA sunt cauzele directe ale acestei evoluții. Este important ca publicul să înțeleagă contextul complet al acestor schimbări”, a declarat Laurențiu Urluescu, președintele AFEER.

În perioada 2021–2025, schema de sprijin a menținut tarife reduse pentru consumatori, diferența fiind acoperită din bugetul public. Statul are însă restanțe către furnizori de 6–8 miliarde de lei. Odată eliminată plafonarea, facturile reflectă costul real din contracte.

Cine primește ajutorul de 50 de lei și cine nu

Pentru gospodăriile aflate în sărăcie energetică, Guvernul a introdus, prin OUG nr. 35/2025, un sprijin lunar de 50 de lei pentru plata energiei. Totuși, nu toate cele 1,3 milioane de gospodării cu dificultăți se califică pentru acest ajutor.

„Înțelegem preocuparea clienților, mai ales a celor care aveau un consum sub 100 kWh/lună, dar care nu sunt neapărat vulnerabili și, în consecință, nu beneficiază de noile subvenții”, explică Urluescu.

De exemplu, o familie care consuma până în iunie circa 100 kWh plătea maximum 68 de lei. În iulie, aceeași familie a ajuns la facturi de peste 150 de lei, iar la un consum crescut la 150 kWh, cu TVA-ul majorat, nota de plată poate urca la 200 de lei.

Cum pot reacționa consumatorii

AFEER recomandă clienților să caute oferte alternative și să își ajusteze consumul pentru a reduce costurile. Aproximativ 7 milioane de gospodării din România au un consum sub 200 kWh/lună, ceea ce arată că impactul scumpirilor este generalizat.

Pentru a face față, furnizorii le sugerează oamenilor să consulte ofertele disponibile pe site-urile companiilor și pe platforma ANRE, să aleagă contractele potrivite profilului lor de consum și să reducă risipa prin aparate mai eficiente energetic.

„Sunt furnizori care oferă pachete avantajoase, inclusiv înlocuirea electrocasnicelor cu unele moderne, cu consum redus”, subliniază Urluescu.