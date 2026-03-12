Un Kilogram de Cartofi Noi din Ungaria Costă 35 de Lei în Piețele Românești

Primii cartofi noi au apărut pe tarabe, dar prețul exorbitant îi face pe majoritatea clienților să îi ocolească. Un kilogram de cartofi noi, aduși din Ungaria, a ajuns să coste 35 de lei, de 10 ori mai mult decât cartofii obișnuiți.

Stupoare în piețe, unde prețul inițial a atins chiar și 55 de lei pe kilogram. Potrivit Observatornews, suma de 35 de lei, prețul actual, este echivalentă cu valoarea a aproape 10 kilograme de cartofi obișnuiți sau a unui kilogram și jumătate de carne de porc. Marfa provine de la producătorii maghiari, care au reușit să obțină recolta mai devreme în solarii.

„Trufanda. Așa e la început”

Comercianții recunosc că prețurile au fost mult prea mari pentru a atrage clienți la început. „Trufanda. Aşa e la inceput, ei au aparut mai demult, dar preţurile au fost prea ridicate. 55 de lei kilogramul şi atunci am aşteptat să mai scadă”, a precizat Andreeea Dăescu, comerciant. Chiar și la prețul actual, puțini sunt cei care îndrăznesc să cumpere. Un alt vânzător a povestit o întâmplare recentă: „Ieri, de exemplu, a venit o domnişoară şi a zis că vrea cartofi noi uite aşa mici mici, nu contează. Am zis ‘Doamne fereşte’ cum să dai aşa mult şi a spus că ‘eu vreau din ăia mici că nu iau aşa mulţi’”.

Când apar cartofii românești și la ce preț?

Românii care vor să cumpere cartofi noi autohtoni trebuie să mai aștepte. Aceștia vor ajunge în piețe cel mai devreme în luna mai, la un preț considerabil mai mic. „Cei româneşti cred că o să fie în jur de 15-20 de lei”, a estimat comercianta Andreeea Dăescu. Prețul ar fi astfel la jumătate față de cel al cartofilor importați din Ungaria. Situația evidențiază și o problemă mai mare a agriculturii locale, în condițiile în care producția de cartofi din România acoperă doar jumătate din necesarul de consum.

Cum se gătesc cartofii de 35 de lei kilogramul

Cei care nu mai au răbdare și decid să investească în cartofii de import au și sugestii de preparare. Bucătarul chef Călin Negru propune o rețetă simplă, dar de efect. „Eu astăzi o să fac un cartof nou zdrobit, cu parmezan, usturoi şi verdeaţă, simplu la tigaie”, a spus acesta. Rețeta presupune fierberea cartofilor în coajă, zdrobirea lor ușoară și prăjirea în tigaie până devin crocanți. La final se adaugă parmezan, cașcaval, pătrunjel pentru culoare și ulei de măsline pentru un plus de savoare.