Averea fondatorului Telegram s-a prăbușit. Pavel Durov a pierdut peste 10 miliarde de dolari

Averea lui Pavel Durov, proprietarul aplicației de mesagerie Telegram, a suferit o lovitură masivă, scăzând cu peste 10 miliarde de dolari. Antreprenorul a rămas fără aproape două treimi din averea sa, pe fondul unei reevaluări a companiilor din sectorul tehnologic.

Potrivit revistei Forbes, averea lui Durov a scăzut de la 17,1 miliarde de dolari la 6,6 miliarde de dolari, înregistrând un declin de 61%. Această ajustare drastică este explicată în principal prin reducerea evaluărilor unor companii tehnologice similare, care servesc drept punct de referință pentru valoarea Telegram.

Ce a declanșat criza evaluării

Pentru o evaluare conservatoare, analiștii compară Telegram cu cel mai apropiat concurent, aplicația americană Snapchat. Deși Telegram are o bază de utilizatori mai mare, depășind 1 miliard lunar, față de cele 946 de milioane ale Snapchat la finalul lui 2025, indicatorii financiari sunt defavorabili serviciului lui Durov. Veniturile Snapchat în 2025 au atins 5,9 miliarde de dolari, aproape triplu față de veniturile prognozate pentru Telegram, de 2 miliarde de dolari.

În plus, ambele companii operează pe pierdere. Snapchat a încheiat anul 2025 cu o pierdere de 460 de milioane de dolari, în timp ce Telegram a raportat o pierdere de 222 de milioane de dolari doar în prima jumătate a anului. Drept urmare, capitalizarea Snapchat s-a redus aproape la jumătate într-un an, ajungând la 8,7 miliarde de dolari, fapt ce a influențat direct revizuirea evaluării Telegram și, implicit, a averii lui Durov.

Listarea la bursă, un plan amânat pe termen nedefinit

În ultimul an, nu au apărut noi prezentări ale Telegram destinate investitorilor, iar o ofertă publică inițială (IPO) pare tot mai puțin probabilă în viitorul apropiat. Un bancher de investiții a explicat situația complicată a companiei, care se confruntă cu blocaje pe piețe importante.

„Acum nu este cel mai bun moment pentru listare: Telegram este blocat pe piețele cheie, inclusiv Rusia și Iran. La o evaluare mai mică decât cea declarată anterior de Durov, compania, cel mai probabil, nu va intra pe bursă”, a declarat unul dintre bancherii de investiții consultați de Forbes.

Presiunea datoriilor de miliarde de dolari

Un factor suplimentar de presiune este necesitatea de a rambursa obligațiunile emise de Telegram. Prima emisiune de titluri, cu o valoare de 1,1 miliarde de dolari și un cupon de 7%, trebuie rambursată la 22 martie 2026. Deși Durov a reușit să refinanțeze parțial datoria, în iunie compania a plasat noi obligațiuni în valoare de 1,7 miliarde de dolari. Acestea au însă un randament mai mare, de peste 9%, ceea ce reflectă o percepție crescută a riscurilor în rândul investitorilor.

Pavel Durov a intrat pentru prima dată în clasamentul Forbes în 2016, cu o avere estimată la 600 de milioane de dolari. A devenit miliardar în 2018, iar în 2021 a atins apogeul, cu o avere evaluată la 17,2 miliarde de dolari. La acea vreme, investitorii evaluau Telegram la 30-35 de miliarde de dolari, iar Durov însuși estima valoarea serviciului la 30 de miliarde de dolari în 2024. Un analist de piață a sugerat o posibilă strategie alternativă la IPO. „Uitați-vă la fondurile care au cumpărat a doua emisiune – sunt BlackRock, Abu Dhabi, Mubadala și alți investitori majori. Poate că Durov le-a promis o participație în companie”, a spus acesta, sub condiția anonimatului.

Sursa: Digi24