Iranul a confirmat oficial, marți seara, moartea lui Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională. Acesta a fost ucis alături de fiul și de adjunctul său, după ce Israelul afirmase mai devreme în cursul zilei că l-a eliminat în cadrul unor atacuri țintite.

Confirmare după ore de ezitare

Anunțul oficial a venit după o perioadă de confuzie. Inițial, regimul de la Teheran a părut să nege informația. Pe un cont de pe o rețea socială a fost publicată o notă scrisă de mână despre care se susținea că ar fi fost redactată de Larijani, un omagiu adus marinarilor iranieni uciși pe 4 martie într-un atac asupra navei de război Dena.

Numai că, până la urmă, Consiliul Suprem de Securitate Națională a trebuit să recunoască realitatea. Într-o declarație difuzată de agenția de știri semi-oficială Mehr, asasinarea lui Larijani a fost confirmată. Vestea vine la scurt timp după confirmarea uciderii unui alt personaj important, comandantul Basij, Gholamreza Soleimani.

Un „martir pe frontul de luptă”

Tonul comunicatului oficial este unul specific regimului iranian, prezentându-l pe Larijani drept un erou al națiunii.

„După o viață dedicată eforturilor pentru înălțarea Iranului și a Revoluției Islamice, el și-a îndeplinit în sfârșit dorința mult râvnită, a răspuns chemării adevărului și a atins cu mândrie rangul binecuvântat de martir pe frontul de luptă”, se arată în declarația consiliului.

Ce urmează pentru Iran?

Eliminarea celui mai înalt oficial de securitate al Iranului ar putea arunca țara într-o fază și mai radicală. Avertismentul vine de la Sina Azodi, directorul programului de Studii privind Orientul Mijlociu de la Universitatea George Washington, care a analizat situația pentru CNN.

E drept că Larijani era unul dintre cei mai puternici oameni din țară. Dar cât de puternic, pe bune? Azodi explică faptul că acesta avea o influență uriașă, menținând legături cu întregul eșichier politic și militar iranian.

„Avea legături strânse cu toată lumea – IRGC, personalităţi moderate – (şi) se folosea de asta nu doar pentru a influenţa operaţiunile militare, ci şi pentru a semnala intenţiile Iranului către lumea exterioară”, a precizat expertul.

Așadar, ce se întâmplă când o astfel de piesă centrală dispare de pe tablă?

Azodi este pesimist. El consideră că „moartea lui Larijani va duce la o înăsprire şi mai mare a regimului”. Mai mult, eliminarea sa ar putea deschide calea pentru o „personalitate mai radicală”, un scenariu care ar „crea mai multe dificultăţi în stabilirea unor căi de ieşire pentru a pune capăt războiului”.