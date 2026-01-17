Scântei între Paris și Washington. Președintele american Donald Trump a pus pe masă tarife usturătoare pentru mai multe state europene, totul pornind de la o chestiune geopolitică extrem de sensibilă: Groenlanda. Reacția lui Emmanuel Macron? Imediată. Liderul de la Elysee a promis un răspuns european unitar și coordonat, subliniind clar că amenințările lui Trump nu vor fi ignorate și că Franța refuză să cedeze presiunilor, indiferent de sursa lor.

Potrivit Adevărul, conflictul diplomatic ia amploare. Amenințările nu vor rămâne fără ecou.

De ce a izbucnit scandalul? Miza Groenlanda

Trump a anunțat tarife de 25% pentru bunurile exportate în SUA de opt țări. Pe listă: Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Țările de Jos și Finlanda. Motivul oficial este desfășurarea de trupe în Groenlanda. Surprinzător sau nu, se pare că Trump încă visează să cumpere imensa insulă arctică, o situație pe care el o consideră „o situație foarte periculoasă pentru siguranța, securitatea și supraviețuirea planetei noastre”.

Macron, reacție dură: „Nicio intimidare nu ne va influența”

Răspunsul președintelui francez a venit rapid, pe Facebook. Acolo, Macron a reafirmat angajamentul Franței pentru suveranitatea și independența națiunilor, avertizând că Europa va reacționa ca un singur bloc dacă măsurile se confirmă. Mesajul său a fost direct. „Nicio intimidare sau amenințare nu ne va influența – nici în Ucraina, nici în Groenlanda, nici în altă parte a lumii, atunci când ne confruntăm cu astfel de situații”, a declarat Macron. Atât.

Ce urmează? Europa unită în fața provocărilor

Liderul francez a fost categoric: „Amenințările tarifare sunt inacceptabile și nu au loc în acest context. Europenii vor răspunde în mod unit și coordonat în cazul în care acestea se vor confirma. Vom asigura respectarea suveranității europene. În acest spirit voi colabora cu partenerii noștri europeni”. Tonul ferm al declarației indică o determinare de neclintit. Provocarea acum este să transforme aceste cuvinte într-o strategie europeană comună și solidă.

Cât de grave sunt tarifele lui Trump? Implicații economice

Concret, tarifele de 10% ar intra în vigoare de la 1 februarie. Apoi ar sări la 25% din 1 iunie. Trump a pus și o condiție: totul se anulează dacă se ajunge la un acord pentru cumpărarea Groenlandei. Impactul economic ar putea fi de proporții, iar multe companii europene, în special cele cu exporturi masive în Statele Unite, ar avea de suferit. Merită Groenlanda un asemenea conflict? De ce acum?