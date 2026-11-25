Actualizare, 25 noiembrie 2026, ora 16:31. Potrivit G4Media, SUA au anunțat la 25 noiembrie 2026 impunerea unor tarife pentru cel puțin 12 parteneri comerciali, între care UE, China și Japonia. Știrea le prezintă ca măsuri impuse, nu doar propuse.

G4Media indică tarife de până la 40% pentru China și 35% pentru Vietnam. Pentru alte economii, publicația menționează cote de 20% sau 25%, care ar putea fi reduse prin plafonări convenite anterior. Aceste cifre nu stabilesc tariful aplicabil unui produs exportat din România.

O notificare a reprezentantului comercial al SUA, publicată la 28 iulie 2026 în Federal Register, prevede separat tarife aplicabile de la 24 iulie 2026. Pentru bunurile UE vizate de acea măsură, totalul dintre tariful obișnuit și cel suplimentar este plafonat la 10%, cu excepțiile prevăzute în notificare. Documentul nu confirmă cotele relatate pentru anunțul din 25 noiembrie.

Știrea inițială, publicată pe 25 noiembrie 2026, la ora 16:12:

Statele Unite propun tarife vamale noi de până la 15% pentru importurile din Uniunea Europeană, potrivit Bloomberg, citată de ANSA la 25 noiembrie 2026. Firmele românești care vând în SUA ar putea fi afectate dacă măsura va fi adoptată, dar propunerea nu le schimbă acum taxele.

Un tarif vamal este o taxă aplicată când marfa intră într-o țară. Nu este o taxă nouă pe veniturile firmelor din România și nici o plată nouă pentru cumpărătorii români. Pentru exportatori, riscul depinde de produsele care vor fi trecute pe lista finală și de costul pe care clienții lor din SUA vor fi dispuși să îl plătească.

Firmele românești nu au încă un tarif nou de calculat

Un oficial al administrației americane le-a spus reporterilor că tarifele sunt încă o propunere și nu a indicat o dată fermă de aplicare. Nu a fost stabilită nici lista finală a produselor din UE vizate. Prin urmare, procentul de până la 15% nu poate fi aplicat acum tuturor exporturilor românești către SUA pentru a calcula un cost.

Planul privește și China și alte 12 țări, potrivit relatării Bloomberg preluate de ANSA. Motivul invocat de Washington este producția industrială considerată prea mare în unele economii. Aceasta este propunerea relatată în noiembrie, nu o taxă deja intrată în vigoare.

Există și taxe americane separate pentru automobile, oțel și aluminiu. Potrivit explicațiilor date reporterilor de oficialul american, noul tarif propus nu s-ar adăuga peste acele taxe pentru același produs. Asta nu arată însă ce taxă se aplică fiecărui produs românesc: calculul depinde de încadrarea exactă a mărfii.

România a vândut în SUA bunuri de 2,38 miliarde de dolari

Exporturile României către Statele Unite au însumat 2,38 miliarde de dolari în 2025, potrivit datelor UN Comtrade prezentate de Trading Economics. Cele mai mari valori au venit din echipamente electrice și electronice și din mașini. Tabelul arată ce a trimis România în SUA, nu ce produse vor primi tariful propus.

Produse Exporturi în 2025, milioane USD Pondere aproximativă din total Echipamente electrice și electronice 619,68 26,0% Mașini, reactoare și cazane 391,37 16,4% Fier și oțel 259,13 10,9% Cauciuc 252,24 10,6% Articole din fier sau oțel 149,19 6,3% Aparate optice, foto, tehnice și medicale 119,77 5,0% Aeronave și nave spațiale 106,90 4,5% Vehicule 48,60 2,0% Materiale plastice 40,47 1,7% Aluminiu 32,78 1,4% Produse farmaceutice 22,57 0,9%

Ponderile sunt calcule aproximative din totalul rotunjit de 2,38 miliarde de dolari. Nici valoarea totală, nici sumele pe categorii nu reprezintă mărfuri confirmate ca vizate de noul tarif. De pildă, faptul că România exportă oțel sau vehicule nu arată că toate aceste bunuri vor intra sub măsura propusă.

Următorul pas este decizia după investigația americană

La 11 martie 2026, reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, a pornit o investigație privind producția industrială prea mare și practicile care ar putea afecta comerțul american. Investigația făcută în baza unei legi comerciale americane include UE, China și alte 14 economii. Numărul economiilor investigate nu este o listă finală a produselor care vor fi taxate.

Reprezentantul comercial al SUA urmează să publice rezultatele investigației și eventuala decizie privind tarifele. Potrivit AP, publicarea era așteptată în zilele următoare. Oficialul american nu a dat un termen ferm pentru aplicare; până la publicarea deciziei și a produselor vizate, exportatorii nu au o cotă nouă pe care să o poată trece în calculele pentru livrările către SUA.