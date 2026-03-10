Marea Britanie trimite a doua navă militară în Mediterana pe fondul tensiunilor

Regatul Unit își sporește prezența militară în Marea Mediterană, pregătind o a doua navă de război pentru o posibilă misiune în regiune. Decizia vine pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu și face parte dintr-un plan de precauție al autorităților de la Londra.

Ministerul Apărării britanic a confirmat că nava RFA Lyme Bay este adusă la un nivel ridicat de pregătire pentru o eventuală desfășurare. Potrivit publicației Adevarul, care citează Sky News, această mișcare urmează anunțului anterior privind pregătirea distrugătorului HMS Dragon, de tip 45, pentru o misiune similară în estul Mediteranei.

Un plan de precauție

Oficialii britanici au subliniat că măsura este una preventivă, menită să ofere opțiuni suplimentare în cazul în care situația din regiune o va cere. Un purtător de cuvânt al ministerului a oferit o declarație oficială pe acest subiect. „Ca parte a unei planificări prudente, am luat decizia de a aduce RFA Lyme Bay la un nivel ridicat de pregătire, ca măsură de precauție, în cazul în care ar fi necesară pentru a asista la misiuni maritime în estul Mediteranei”, a transmis acesta.

Ce capabilități are nava RFA Lyme Bay

RFA Lyme Bay este o navă de debarcare, proiectată să funcționeze și ca platformă aeronautică. Nava este dotată cu facilități medicale complete, fiind folosită frecvent în misiuni umanitare și în operațiuni de intervenție în caz de dezastre. Pregătirea sa pentru o misiune în Mediterana sugerează o abordare complexă a posibilelor scenarii din regiune.

Contextul regional tensionat

Decizia Regatului Unit nu este un caz izolat. Tensiunile continue din Orientul Mijlociu au determinat mai multe state occidentale să își consolideze prezența militară în zona Mediteranei, ca răspuns la instabilitatea crescândă. Această consolidare reflectă îngrijorările comunității internaționale cu privire la evoluțiile din zonă.