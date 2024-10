„Pot face aceeași muncă precum un bărbat”: Prima femeie comandant de pe front din Ucraina vorbește despre război, suferință și speranță

Yulia Mykytenko conduce un pluton de bărbați într-o unitate de recunoaștere și atac și și-a pierdut deja soțul, tatăl și mulți prieteni în războiul devastator din Ucraina.

Sunetul păsărilor din jurul casei abandonate unde locuiește în prezent Yulia Mykytenko, undeva în regiunea Donbas din Ucraina, este atât de puternic încât se aude prin laptopul meu. Vorbim pe Zoom, iar Mykytenko apare pe ecran doar pentru scurt timp – tânără, îmbrăcată în negru, cu părul tuns bob, cu șuvițe vopsite în albastru – înainte să oprească camera din cauza semnalului slab. Are un mic spațiu exterior, spune ea râzând, iar uneori o oaie din zonă vine în vizită la câinele ei. Mykytenko, locotenent în armata ucraineană, hrănește și pisicile străzii, animale abandonate de locuitorii care au fugit. De asemenea, ea are propria pisică. În noua ei carte, How Good It Is I Have No Fear of Dying (titlul este inspirat dintr-un vers al poetului ucrainean Vasyl Stus), Mykytenko scrie că fiecare casă în care locuiește plutonul ei de 15 oameni are o pisică pentru a prinde șoarecii și șobolanii care rod totul, inclusiv cablurile generatoarelor și comunicațiilor prin satelit. Șobolanii s-au înmulțit rapid în zonă, spune ea, hrănindu-se cu trupurile soldaților.

Ani de război și pierderi personale

Mykytenko, în vârstă de 29 de ani, a petrecut doi ani în Donbas între 2016 și 2018, după invazia rusă, iar apoi s-a întors acolo după invazia pe scară largă din 2022. Este una dintre primele femei comandant de pe linia frontului, conducând o unitate de recunoaștere și atac. Echipa sa folosește drone pentru a urmări armata rusă și pentru a localiza corpurile soldaților căzuți, ajutând la recuperarea acestora. Chiar în această dimineață, colegii ei au informat-o despre bombardamente grele la ora 5 dimineața, dar ea a dormit prin ele. „M-am obișnuit”, spune ea. Actuala ei locuință este „destul de confortabilă” – are apă curentă, dar este frig și durează o oră să încălzească încăperea.

„Sunt obosită, foarte obosită”, mărturisește ea. Anul trecut se simțea mai motivată: „Eram gata să lupt încă cel puțin trei ani, dar acum, uneori, îmi doresc foarte mult să mă întorc acasă [în Kiev]. Dar știu că nu mă va înlocui nimeni și că experiența mea poate salva viețile colegilor mei.”

„Cel mai critic an al războiului”

Mykytenko crede că anul următor „va fi cel mai critic” și că ar putea aduce rezultate sau chiar acorduri de pace, deoarece ambele părți sunt „complet epuizate”. Întrebată despre potențialul impact al unei posibile victorii a lui Donald Trump în alegerile din SUA, ea recunoaște că nu se concentrează prea mult pe politica globală, dar speră că lumea occidentală va înțelege că acesta nu este doar un război între Ucraina și Rusia, ci unul al valorilor democratice.

O viață marcată de război și sacrificiu

Mykytenko s-a născut la periferia Kievului. După ce tatăl ei a părăsit familia, a fost crescută de mama sa, care a revenit la muncă pentru a-și susține copiii. Până la 17 ani, Yulia vorbea rusă și vedea Rusia ca pe „un prieten”. Dar la universitate, la Academia Kyiv-Mohyla, și-a schimbat perspectiva și a început să vorbească ucraineană, înțelegând mai bine istoria și cultura țării sale.

A participat la protestele din 2013 de la Maidan, care au dus la Revoluția Demnității și înlăturarea președintelui pro-rus Viktor Ianukovici. În 2015, l-a cunoscut pe soțul ei, Illia Serbin, un tânăr soldat. S-au căsătorit rapid și au plecat împreună pe front. Illia a fost transferat la o unitate de infanterie, iar Mykytenko a trebuit să rămână în munca administrativă, ceea ce a fost frustrant pentru ea.

După moartea soțului ei în 2018, Mykytenko a trecut printr-o perioadă de durere intensă, dar a găsit puterea să continue. A cerut să fie transferată înapoi la Kiev pentru a-și recăpăta forțele și a început să predea la Academia Militară, unde a format prima clasă de cadeți femei din Ucraina.

Rolul femeilor în armată

În ciuda dificultăților întâmpinate, Yulia a reușit să-și câștige respectul colegilor și să demonstreze că femeile pot fi la fel de capabile ca bărbații pe câmpul de luptă. „Am insistat că pot face aceleași lucruri ca un bărbat și am reușit”, spune ea. Acum, conduce o echipă de recunoaștere formată din bărbați și se dedică în totalitate misiunii de a-și proteja colegii.

Privind spre viitor

Deși se concentrează pe prezent și pe sarcinile zilnice, Mykytenko admite că își dorește să vadă o zi în care războiul va lua sfârșit. Chiar dacă nu se așteaptă să vadă pacea în timpul vieții sale, speră ca generațiile viitoare să aibă parte de ea. Între timp, ea continuă să lupte pentru viitorul Ucrainei și pentru valorile democratice care o susțin.