Justin Timberlake vine în România. Cât costă un bilet la concert?

Justin Timberlake, unul dintre cei mai cunoscuți artiști pop din lume, va susține primul său concert în România în cadrul festivalului Electric Castle 2025. Evenimentul, care se desfășoară între 16 și 20 iulie la Cluj-Napoca, aduce pe scena principală o serie de artiști de renume, cu Timberlake în postura de cap de afiș.

Un show pe măsura așteptărilor

Potrivit organizatorilor, Timberlake va aduce la Electric Castle un show de excepție, în care va combina hiturile care l-au consacrat cu piese de pe cel mai recent album al său, Everything I Thought It Was. „Justin Timberlake va susține un spectacol pe măsura energiei și carismei sale, care l-au propulsat în topul industriei muzicale timp de decenii”, au transmis organizatorii într-un comunicat oficial.

Cariera impresionantă a lui Timberlake

Timberlake, care a lansat hituri precum „Cry Me a River”, „Can’t Stop the Feeling!” și „Mirrors”, se bucură de o carieră impresionantă în muzică, recompensată cu 10 premii Grammy și 4 premii Emmy. De asemenea, artistul a fost nominalizat la Premiile Oscar pentru piesa „Can’t Stop the Feeling!”, inclusă pe coloana sonoră a filmului Trolls. În paralel cu succesul muzical, Timberlake a avut o prezență remarcabilă și în industria filmului, recent împrumutându-și vocea în animația Trolls Band Together (2023).

Bilete și abonamente la preț promoțional

Fanii pot achiziționa deja abonamente pentru festival, disponibile la prețul de 139 de euro. Acest tarif promoțional este valabil doar pentru o perioadă limitată, urmând să crească în zilele următoare. Cei care doresc să îl vadă pe Timberlake live, alături de alți artiști de top, sunt încurajați să își rezerve locurile cât mai curând.

Electric Castle – un festival de referință

Festivalul Electric Castle este recunoscut pentru diversitatea lineup-ului său și pentru atmosfera electrizantă pe care o creează an de an la Cluj-Napoca. Ediția din 2025 promite să fie una specială, iar prezența lui Justin Timberlake va atrage cu siguranță o mulțime de fani atât din România, cât și din străinătate.

Ediția din 2025 a festivalului Electric Castle este deja una dintre cele mai așteptate din istoria evenimentului, mai ales datorită prezenței lui Justin Timberlake. Cu un portofoliu de hituri internaționale și o performanță scenică apreciată, Timberlake promite să ridice ștacheta evenimentelor live din România. Pe lângă el, organizatorii Electric Castle vor aduce și alți artiști de renume, continuând tradiția festivalului de a oferi un mix eclectic de stiluri muzicale, de la pop la rock, electro și indie.