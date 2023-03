Iohannis despre scandalul despăgubirilor pentru fermieri.

Președintele Klaus Iohannis a criticat joi Comisia Europeană pentru nivelul despăgubirilor acordate fermierilor români afectați de afluxul de cereale din Ucraina, arătând că România a făcut “sacrificii imense” pentru a facilita exportul de cereale din țara vecină, aflată în război cu Rusia. Klaus Iohannis afirmă că formula de calcul a compensațiilor nu este negociabilă și spune că “este regretabil că astfel de abordări ultrabirocratice pun sub semnul întrebării buna credință a Comisiei”.

“Ministerul Agriculturii livrează date către Comisia Europeană. Comisia Europeană folosește o formulă de calcul fără să negocieze cu nimeni și acordă anumite ajutoare. Este posibil ca datele furnizate de minister să nu fi fost gândite în profunzime. Dar eu nu le-am văzut și nu pot comenta. Pe de altă parte, este foarte ciudat că în Comisia Europeană nu se negociază nimic în aceste chestiuni, dar se folosesc formule. Aceste lucruri nu pot fi rezolvate – în opinia mea – contabil. Sunt chestiuni complicate, trebuie să luăm în considerare, de exemplu, sau cel puțin Comisia Europeană ar fi trebuit să ia în considerare faptul că am făcut sacrificii uriașe pentru a facilita exportul de cereale din Ucraina pe piețele mondiale. Nu au făcut-o, nu știu de ce nu au făcut-o, dar o să aflăm și noi… este regretabil că astfel de abordări ultrabirocratice pun sub semnul întrebării buna credință a Comisiei”, a declarat Klaus Iohannis, joi, înaintea Consiliului European.

România a transmis Comisiei Europene, la timp și “cu celeritate”, datele solicitate în vederea despăgubirii fermierilor români afectați de afluxul de cereale din Ucraina și nu a existat nicio negociere în ceea ce privește stabilirea sumelor datorate din fondul de rezervă, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea.

Comisia Europeană a decis să acorde Poloniei 29,5 milioane de euro, Ungariei, deși are o pierdere de 110 milioane, nu i-a acordat nimic, României, din 45,84 milioane, i-a distribuit 10,05 milioane, Slovaciei nimic, iar Bulgariei 16, 75 milioane de euro, a mai arătat ministrul Agriculturii, care a considerat “ridicolă” suma de 10 milioane de euro alocată României pentru sprijinirea fermierilor afectați de afluxul de cereale din Ucraina.

Sursa – www.romaniajournal.ro