AUR, partidul condus de George Simion, cere suspendarea președintelui Nicușor Dan, dar demersul nu a ajuns la o propunere depusă în Parlament. Pentru buget și pentru cei care au plăți în euro, costul unui referendum și o eventuală schimbare a cursului sunt deocamdată riscuri, nu efecte ale unei decizii luate.

La 6 octombrie 2026, AUR anunța că 119 parlamentari se pronunțaseră pentru suspendare pe platforma sa. Erau cu 36 mai puțini decât cei 155 necesari pentru a iniția propunerea; înscrierea pe platformă nu ține loc de semnătură depusă și nici de vot în Parlament.

O cerere are nevoie de 155 de semnături, iar suspendarea de 233 de voturi

Constituția cere ca propunerea să pornească de la cel puțin o treime dintre deputați și senatori. Președintele trebuie înștiințat, Curtea Constituțională este consultată, apoi cele două camere votează împreună. Suspendarea trece numai cu votul majorității tuturor parlamentarilor, nu doar al celor prezenți.

La sfârșitul lunii noiembrie, Camera Deputaților avea 62 de membri AUR și 93 PSD, iar Senatul avea 30 de membri AUR și 44 PSD. Din totalul de 464 de parlamentari, AUR avea astfel 92, iar PSD 137. Chiar dacă toți parlamentarii celor două partide ar vota pentru suspendare, cele 229 de voturi însumate ar fi cu patru sub pragul de 233.

George Simion le-a cerut parlamentarilor PSD să susțină demersul. În PSD a existat și o inițiativă individuală, anunțată de Lucian Morar, nu o decizie de partid pentru un vot de suspendare. Fostul premier Ludovic Orban susține că Nicușor Dan s-a îndepărtat de PNL și USR după căderea Guvernului Bolojan, dar afirmația lui nu stabilește cum ar vota parlamentarii celor două partide.

Referendumul ar urma numai dacă Parlamentul aprobă suspendarea

După un vot favorabil, Constituția cere organizarea unui referendum pentru demiterea președintelui în cel mult 30 de zile. Legea referendumului prevede că demiterea este aprobată dacă primește majoritatea voturilor valabil exprimate. Suspendarea votată de Parlament nu înseamnă, așadar, și demitere.

Pe durata suspendării, funcția ar fi preluată mai întâi de președintele Senatului, Mircea Abrudean, iar dacă acesta nu o poate exercita, de președintele Camerei Deputaților. Președintele interimar nu poate folosi toate atribuțiile președintelui ales, inclusiv pe cele prevăzute la articolele 88-90 din Constituție.

La referendumul din 19 mai 2007, Curtea Constituțională a constatat că nu s-a întrunit majoritatea pentru demiterea lui Traian Băsescu; 74,48% dintre voturile valabile au fost împotrivă. Pentru referendumul din 29 iulie 2012, un ministru a anunțat înaintea votului un cost estimat de 95 de milioane de lei. Acea estimare nu este nici cheltuiala finală a scrutinului din 2012, nici prețul unui posibil referendum nou.

Un risc pentru leu nu înseamnă o pierdere deja produsă

O creștere a cursului euro ar însemna mai mulți lei pentru aceeași rată sau plată stabilită în euro. Totuși, un apel la suspendare nu oferă o cifră din care să poată fi calculat un asemenea cost pentru o familie.

Banca Națională a descris o creștere rapidă, urmată de o corecție a cursului leu/euro în trimestrul IV 2012. Banca a indicat mai mulți factori, printre care intrările de capital, așteptările din piață, datele economice și incertitudinea legată de alegerile parlamentare. Raportul nu atribuie mișcarea leului unui singur eveniment politic.

Presiunile asupra banilor publici existau înaintea acestui demers. INS a raportat o inflație anuală de 6,9% pentru octombrie 2026, iar agenția S&P a estimat un deficit de 6,25% din produsul intern brut în 2026 și de 5,8% în 2027, cu perspectivă negativă pentru ratingul României. Programul de guvernare citat la 9 octombrie indica și riscul pierderii a aproximativ 970 de milioane de euro din ultima cerere de plată prin PNRR, cererea numărul 5, depusă în august 2026 și aflată în evaluare; acesta nu este un cost al suspendării.

Legea finanțelor publice pune 30 noiembrie ca ultimă zi pentru elaborarea unei rectificări a bugetului pe 2026. Dacă este învestit un nou guvern, acesta trebuie să trimită Parlamentului proiectele bugetare în cel mult 20 de zile de la învestire, fără să depășească 31 decembrie. Pasul care ar schimba stadiul demersului AUR rămâne depunerea unei propuneri cu semnăturile cerute de Constituție.