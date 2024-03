Josep Borrell: UE va conveni asupra unei liste negre a coloniștilor israelieni

Miniștrii de externe ai UE se apropie de sancțiunile împotriva a o duzină de coloniști israelieni, pe fondul eforturilor occidentale de a opri, de asemenea, foametea provocată de Israel în Gaza.

Astfel, „Se pare că astăzi vom conveni asupra sancțiunilor atât împotriva Hamas, cât și împotriva coloniștilor violenți, care hărțuiesc civilii din Cisiordania”, a declarat luni (18 martie), la Bruxelles, Josep Borrell, șeful diplomației europene.

În aceste confruntări, Israelul a ucis peste 31.000 de persoane în Gaza după ce gruparea palestiniană Hamas a atacat-o pe 7 octombrie, ucigând aproximativ 1.200 de israelieni și luând ostatici aproximativ 250 de persoane.

De asemenea, Israelul a anunțat mii de noi colonii în Cisiordania începând cu 7 octombrie și oprește accesul camioanelor cu alimente în Gaza.

În afirmaţiile sale, „Gaza a devenit un cimitir în aer liber … pentru multe dintre cele mai importante principii ale dreptului umanitar”, a declarat luni Borrell.

Belgia, Franța și Țările de Jos au propus să impună o interdicție de viză și o înghețare a activelor UE pentru 12 coloniști extremiști, în încercarea de a răci agresiunea israeliană.

Însă, Ungaria s-a opus acestei măsuri, afirmând că aceasta ar alimenta antisemitismul.

Dar Budapesta și-a ridicat discret obiecția vineri, au declarat surse diplomatice pentru EUobserver, deschizând calea pentru acordul de luni.

Astfel, „Consimțământ unanim pentru a merge mai departe”, a declarat un diplomat al UE, avertizând totodată că Ungaria este atât de imprevizibilă, încât ar putea încă să-și reinstituie dreptul de veto înainte ca noile sancțiuni să devină lege.

Ungaria a refuzat să comenteze

De alrfel, UE a desemnat de mult timp Hamas ca fiind o entitate teroristă, dar sancțiunile împotriva coloniștilor israelieni ar fi o măsură fără precedent.

În acest sens, miniștrii UE au exprimat luni critici vehemente la adresa blocadei israeliene a ajutoarelor din Gaza.

În afirmaţiile sale, „Ceea ce este nevoie este accesul total pe cale terestră [for food aid] – sunt sute de camioane care așteaptă la granița egipteană”, a declarat ministrul belgian de externe Hadja Lahbib

Borrell a adăugat: „Nu putem sta și privi în timp ce oamenii mor de foame. Pe partea egipteană, sunt sute de camioane cu alimente acumulate, în timp ce pe partea cealaltă oamenii mor de foame”.

În schimb, UE, SUA și țările arabe au lansat livrări maritime din Cipru către Gaza.

În opinia sa, „Acesta este un proiect pe termen lung și trebuie să fie finanțat corespunzător”, a declarat luni ministrul cipriot de externe Constantinos Kombos, referindu-se la o reuniune a donatorilor care va avea loc joi.

Mai mult și livrările pe mare se derulau lent din cauza „controlului de securitate foarte detaliat [by Israeli authorities] pentru ca încărcătura să fie sterilă [contains no weapons]. Acum, livrăm alimente, următorul pas ar fi medicamentele”, a spus el.

În contextul economie, Irlanda și Spania au propus, de asemenea, ca UE să își revizuiască pactul de „asociere” cu Israelul, care include avantaje comerciale și întâlniri la nivel înalt.

Însă mai mulți miniștri s-au pronunțat luni împotriva acestei idei.

„Belgia este în favoarea dialogului [with Israel],” a declarat Lahbib.

Ministrul leton de externe, Krišjanis Kariņš, a declarat: „Nu cred că este momentul să ne îndepărtăm de dialog… este momentul să adăugăm mai multe subiecte”.

Exercitarea de presiuni asupra Israelului a fost „mai ușoară în cadrul acordului de asociere decât în afara acestuia”, a mai spus ministrul finlandez de externe, Elina Valtonen.

Sursa: euobserver.com