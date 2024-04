Edward Creţescu, CEO-ul Regista, deținută de Zitec, preia conducerea Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi Servicii, după încheierea mandatului deținut de Mihai Matei, CEO Essensys Software

În cadrul companiei ANIS în contextul unei adunări, a fost ales un nou Consiliu Director al Asociației.

Componența noului Consiliu este următoarea:

– Mihai Matei / CEO Essensys Software

– Radu Postolache / General Manager Qualysoft Information Technology

– Diana Sipos / Country Manager Eviden Technologies România

– Cătălina Dodu / Cybersecurity Leader, EY România

– Oleg Roibu / Legal & Public Policy Director eMag

– Ion Moldoveanu / VP Lead Technology Manager, Deutsche Bank Global Technology

– Matei Dumitrescu / Director, Graal Soft

– Anca Fotache / Center of Excellence Lead and General Manager, Booking Holdings România

Edward Crețescu îl va înlocui pe Mihai Matei, după încheierea celor două mandate statutare din perioada 2020-2024.

În afirmaţiile sale, „Este o onoare să ocup funcția de președinte al ANIS, organizație patronală reprezentativă a industriei de software și servicii, cu o tradiție de 25 ani în România și mulțumesc membrilor Asociației pentru încrederea pe care mi-au acordat-o. Doresc ca, alături de colegii din noul Consiliu Director, să sprijin ANIS în toate activitățile sale de promovare a intereselor industriei IT atât la nivel național cât și internațional și sper să transformăm România, alături de factorii de decizie publici, comunitatea de membri și de parteneri ANIS, într-un adevărat hub de inovare regională. Îmi propun totodată să devenim un partener de dialog tot mai puternic pentru autorități în procesul de transformare digitală a societății noastre, în beneficiul real al cetățenilor și companiilor din România”, a declarat Edward Crețescu.

De altfel, Edward Crețescu a mai activat ca membru în Consiliul Director ANIS în perioada 2022-2023. Din noiembrie 2022 este CEO al companiei Regista, anterior având rolul de Head of Sales la Digidemat.

A fost înființată în anul 1998, reprezintă interesele companiilor IT românești și sprijină dezvoltarea industriei locale de software și servicii, creșterea atât a companiilor implicate în proiecte de externalizare, cât și a celor care generează proprietate intelectuală, prin crearea de produse.

Având în prezent, peste 170 de membri. În cadrul ANIS sunt reprezentate atât companii cu capital românesc sau străin, mici sau multinaționale, cu sedii în toate marile centre IT din țară, ceea ce asigură asociației reprezentativitate la nivel național. Membrii ANIS generează un număr semnificativ de locuri de muncă înalt calificată în societate.

Cu o reprezentare de peste 65% din totalul veniturilor generate de industria IT la nivel național și aproximativ 42% din totalul angajaților industriei IT din România, ANIS își mărește an de an amprenta economică în plan local.

Sursa: www.economica.net