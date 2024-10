Recenzie iPhone 16: Mai multe butoane și viteză pentru telefonul standard de la Apple

Noul model mic și accesibil al Apple vine cu autonomie extinsă, dar un design familiar

Apple a lansat recent iPhone 16, care aduce noutăți la capitolul performanță și adaugă două butoane noi, contrar tendinței de a elimina treptat controalele fizice de pe telefoane. Acesta oferă o creștere semnificativă a performanței chipului și o autonomie a bateriei de două zile.

iPhone 16 este cel mai mic și mai accesibil telefon din noua serie 16, cu prețuri începând de la 3.850 lei (959 euro/799 dolari/1.399 dolari australieni), situându-se sub modelele mai mari și mai scumpe, iPhone 16 Plus și iPhone 16 Pro.

Design familiar și performanțe solide

La prima vedere, iPhone 16 seamănă foarte mult cu modelele anterioare, având un design din aluminiu și sticlă, cântărind doar 170 de grame. Ecranul său de 6,1 inci are aceleași dimensiuni ca cel al predecesorului, cu o luminozitate similară și o rezoluție clară. Cu toate acestea, rata de reîmprospătare a ecranului rămâne la 60Hz, ceea ce poate face ca derularea și mișcările să pară mai sacadate comparativ cu alte modele de pe piață.

Deși dispune de funcții utile, precum butonul de acțiune introdus în iPhone 15 Pro, care înlocuiește comutatorul de silențios și permite accesul rapid la funcții precum lanterna sau memo-uri vocale, iPhone 16 nu beneficiază de opțiunea de ecran mereu activ, prezentă pe modelele Pro.

Cameră duală îmbunătățită și noi controale

Noul iPhone 16 păstrează sistemul dual de camere de 48MP și 12MP, cu obiective rearanjate similar cu iPhone 12. O noutate este butonul de control al camerei, care permite lansarea rapidă a aplicației, zoom-ul și modificarea setărilor direct de pe lateralul telefonului.

Camera principală oferă fotografii de înaltă calitate în diverse condiții de lumină, iar noul obiectiv ultrawide cu autofocus și diafragmă mai rapidă permite realizarea unor imagini mai clare în condiții de lumină redusă. De asemenea, include mod de fotografie macro, care permite capturarea de imagini de aproape la o distanță de până la 2 cm.

Funcția de stiluri fotografice, introdusă în iPhone 16 Pro, permite ajustarea culorilor și a tonurilor direct în timpul fotografierii sau ulterior. În plus, camera este capabilă să înregistreze fotografii și videoclipuri spațiale, compatibile cu dispozitivele de realitate virtuală precum Vision Pro.

Performanță și autonomie

iPhone 16 este echipat cu noul procesor Apple A18, cu 30% mai rapid decât modelul A16 din iPhone 15, oferind o grafică cu 40% mai rapidă. Telefonul se simte mai rapid și mai responsiv în utilizare, iar eficiența energetică îmbunătățită contribuie la o durată de viață a bateriei de până la două zile în condiții normale de utilizare.

Telefonul poate rezista mai mult de 48 de ore între încărcări, cu peste 7 ore de utilizare activă a ecranului, ceea ce îl face ideal pentru utilizare intensă fără a necesita reîncărcări frecvente.

Durabilitate și sustenabilitate

Apple susține că bateria iPhone 16 va rezista la peste 1.000 de cicluri complete de încărcare cu cel puțin 80% din capacitatea sa originală. Telefonul poate fi reparat relativ ușor, iar Apple oferă ghiduri de reparație. Conține peste 30% materiale reciclate, inclusiv aluminiu, cobalt, cupru, aur și plastic.

Apple continuă să promoveze programele de reciclare și trade-in, facilitând reciclarea dispozitivelor, inclusiv a celor de la alte mărci.

Preț și concurență

iPhone 16 este disponibil începând de la 3.850 lei (959 euro), cu modele mai scumpe precum iPhone 16 Plus (4.350 lei), iPhone 16 Pro (4.850 lei) și iPhone 16 Pro Max (5.850 lei). Pe piața concurenței, Google Pixel 9 Pro este vândut la 4.850 lei, iar Samsung Galaxy S24 Ultra la 6.150 lei.

iPhone 16 nu aduce schimbări majore la capitolul design, dar include o serie de îmbunătățiri care îl fac o alegere solidă. Butoanele noi, cum ar fi cel de acțiune și controlul camerei, aduc un plus de funcționalitate. Camera oferă performanțe bune, iar adăugarea modului macro și a stilurilor fotografice aduce oportunități creative. Totuși, lipsa unui zoom optic și a unui ecran mai rapid limitează potențialul acestui model în comparație cu rivalii de preț similar.

Specificații iPhone 16

Ecran : 6,1 inci Super Retina XDR (OLED) (460 ppi)

: 6,1 inci Super Retina XDR (OLED) (460 ppi) Procesor : Apple A18

: Apple A18 Memorie RAM : 8 GB

: 8 GB Stocare : 128, 256 sau 512 GB

: 128, 256 sau 512 GB Sistem de operare : iOS 18

: iOS 18 Cameră : 48 MP principală + 12 MP ultrawide; 12 MP frontală

: 48 MP principală + 12 MP ultrawide; 12 MP frontală Conectivitate : 5G, wifi 7, NFC, Bluetooth 5.3, USB-C

: 5G, wifi 7, NFC, Bluetooth 5.3, USB-C Rezistență la apă : IP68 (până la 6 metri, timp de 30 de minute)

: IP68 (până la 6 metri, timp de 30 de minute) Dimensiuni : 147,6 x 71,6 x 7,8 mm

: 147,6 x 71,6 x 7,8 mm Greutate: 170 g

Chip mai rapid și autonomie solidă

Noul procesor A18 din iPhone 16 oferă performanțe de 30% mai rapide comparativ cu A16 din modelele anterioare, iar grafica este cu 40% mai rapidă. Acest lucru face ca telefonul să fie mai receptiv, potrivit pentru utilizarea pe termen lung și pentru viitoarele funcții bazate pe inteligența artificială care vor fi adăugate în actualizările iOS 18.1.

Chipul A18 nu doar crește performanța, ci și eficiența energetică. Acest lucru contribuie la o autonomie impresionantă pentru un telefon de această dimensiune, putând rezista mai mult de 48 de ore între încărcări în utilizare generală. În testele de utilizare mixtă, care includ navigarea 5G și wifi, telefonul poate susține peste 7 ore de utilizare activă a ecranului, făcându-l o opțiune excelentă pentru cei care au nevoie de un dispozitiv cu o durată lungă a bateriei.

Durabilitate și sustenabilitate

Apple a acordat o atenție specială aspectelor de sustenabilitate și durabilitate în construcția iPhone 16. Bateria este proiectată să reziste la peste 1.000 de cicluri complete de încărcare, menținând cel puțin 80% din capacitatea sa originală. De asemenea, este ușor de înlocuit, costul unei înlocuiri a bateriei fiind de aproximativ 460 lei. Reparațiile ecranului în afara garanției costă 1.400 lei.

Telefonul conține peste 30% materiale reciclate, inclusiv aluminiu, cobalt, cupru, aur, litiu, plastic și alte elemente rare, ceea ce contribuie la reducerea amprentei de carbon. În plus, Apple oferă programe de reciclare și trade-in, inclusiv pentru produsele care nu sunt fabricate de companie.

Camera: îmbunătățiri utile, dar fără zoom optic

Sistemul de camere duale al iPhone 16 este aproape identic cu cel al modelului anterior, având o cameră principală de 48MP și o cameră ultrawide de 12MP. Cu toate acestea, au fost adăugate câteva funcții noi. Camera ultrawide beneficiază acum de autofocus și un obiectiv mai rapid, ceea ce îmbunătățește performanțele în condiții de lumină scăzută. De asemenea, această cameră permite moduri de fotografie macro, care permit capturarea detaliilor obiectelor de aproape la o distanță de până la 2 cm.

Funcția de stiluri fotografice aduce un plus de creativitate, permițând ajustarea culorilor și tonurilor fie în timpul captării imaginii, fie după aceea. Camera poate captura și fotografii și videoclipuri spațiale, pregătite pentru a fi vizualizate pe dispozitive precum Vision Pro.

Cu toate acestea, absența unei camere telefoto pentru zoom optic rămâne un dezavantaj comparativ cu alte telefoane din aceeași categorie de preț. Zoom-ul digital oferit de camera principală este util în condiții bune de lumină, dar calitatea scade semnificativ în lumină scăzută.

Preț și concurență

iPhone 16 are un preț de pornire de 4.749 , 98 lei pentru varianta cu 128 GB de stocare. În comparație, iPhone 16 Plus costă 5.499 , 98 lei, iPhone 16 Pro 5.999 , 98 lei, iar iPhone 16 Pro Max are un preț de pornire de 7.199 , 98 lei. În categoria telefoanelor Android, Google Pixel 9 Pro are un preț de aproximativ 4.850 lei, iar Samsung Galaxy S24 Ultra este disponibil la aproximativ 6.150 lei, în timp ce Fairphone 5, o opțiune mai prietenoasă cu mediul, costă în jur de 2.500 lei.

Verdict

iPhone 16 nu aduce schimbări radicale în design, dar noile funcționalități și îmbunătățirile camerei, precum și durata extinsă a bateriei, fac din acesta un telefon mai atractiv decât pare la prima vedere. Butonul de acțiune și controlul camerei oferă acces rapid și comod la funcțiile esențiale, iar chipul A18 asigură performanțe excelente pe termen lung.

Deși lipsa unui ecran mai rapid și a unei camere telefoto poate fi dezamăgitoare pentru unii utilizatori, iPhone 16 este o opțiune solidă pentru cei care caută un dispozitiv de încredere și rapid, cu o autonomie excelentă și o durată lungă de viață. Pentru utilizatorii de modele mai vechi de cinci ani, iPhone 16 reprezintă un salt important în performanță și funcționalitate.

Avantaje:

Performanță rapidă datorită chipului A18

Sistem de camere duale cu mod macro

Durată lungă de viață a bateriei

Dimensiuni compacte și ușor de manevrat

Butoane de acțiune și control al camerei utile

Suport software pe termen lung și port USB-C

Dezavantaje: