Activități și evenimente pe Calea Victoriei. Ce poți face în weekendul 9-10 august

Unul dintre cele mai îndrăgite proiecte urbane revine în centrul Capitalei. În weekendul 9-10 august, Calea Victoriei își schimbă complet înfățișarea, devenind o zonă pietonală animată de activități artistice și culturale. Locuitorii și vizitatorii Bucureștiului vor putea redescoperi una dintre cele mai frumoase artere ale orașului, fără zgomotul și aglomerația traficului rutier, bucurându-se de spectacole stradale, expoziții și plimbări relaxante.

Activități și evenimente pe Calea Victoriei

Pe parcursul celor două zile, între orele 10:00 și 17:30, cei interesați pot vizita Casa Filipescu-Cesianu – parte a Muzeului Municipiului București – unde sunt deschise expozițiile permanente „Muzeul Vârstelor – de la copilărie la senectute” și „În apropierea sfinților. Frescele Mănăstirii Văcărești după 40 de ani”. Accesul se face pe bază de bilet.

Atmosfera de pe Calea Victoriei va fi animată de artiști stradali, oferind un spectacol continuu pentru toate vârstele. Programul complet al fiecărui weekend din proiectul „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” este disponibil pe www.arcub.ro și pe paginile de social media Străzi Deschise – București și ARCUB.

Restricții rutiere și modificări în trafic

Calea Victoriei va fi închisă circulației auto între Bulevardul Dacia și intersecția cu Splaiul Independenței, în zilele de 9 și 10 august, între orele 10:00 și 22:00. Intersecțiile vor rămâne deschise, permițând traversarea pe străzile Știrbei Vodă, C.A. Rosetti, Dem I. Dobrescu, Ion Câmpineanu și bulevardul Regina Elisabeta.

Societatea de Transport București va devia traseele mijloacelor de transport în comun, fără a afecta însă accesul călătorilor. În noaptea de sâmbătă spre duminică, traficul rutier pe Calea Victoriei se va relua între orele 23:00 și 09:00. Pistele de biciclete vor fi, de asemenea, închise pe durata restricțiilor, pentru siguranța participanților.

Zone pietonale extinse în centrul Capitalei

Pe lângă Calea Victoriei, alte două străzi vor deveni pietonale în același interval: Strada Piața Amzei (între Calea Victoriei și Piața Amzei) și Strada Christian Tell (între Str. Biserica Amzei și Str. Piața Amzei). Aceste zone vor fi deschise pietonilor între orele 10:00 și 22:00, oferind spațiu suplimentar pentru plimbări și evenimente în aer liber.