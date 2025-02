Cum influenteaza incidentele de plata sanatatea financiara a afacerii tale?

Parteneriatele se dovedesc a fi adevarate instrumente strategice, deoarece prin colaborarea de lunga durata cu una sau mai multe firme, nu doar ca iti consolidezi reputati in piata, ci cresti si gradul de incredere in randul clientilor, aratandu-le ca reprezinti o firma serioasa care nu se abate de la misiunea sa, aceea de a oferi produse si servicii de calitate.

Totusi, ce faci daca unul dintre partenerii tai de incredere intampina probleme care te afecteaza si pe tine? Oricat de multa incredere ai avea in acestia, iti recomandam sa nu te lasi influentat/a de prezentarile frumoase si sa verifici in detaliu fiecare firma in parte. Cine stie, poate vei ajunge sa fii surprins/a, si nu intr-un mod tocmai placut.

Avand in vedere contextul economic instabil, dar si schimbarile din ultima perioada la nivel national, mediul de afaceri a devenit vulnerabil, ceea ce permite destabilizarea pietei. Pe langa acest aspect, raportul dintre cerere si oferta este afectat, ceea ce genereaza deficiente in administrarea optima a fluxului de cash si nerespectarea obligatiilor financiare si nu numai. Care sunt consecintele? Inregistrarea in Centrala Incidentelor de Plati (CIP Online) a firmelor care candva, pareau a fi foarte sigure.

La ce se refera aceasta? Centrala Incidentelor de Plati sau CIP Online, iti indica stabilitatea relatiei de business pe care o ai cu o firma. Cum afli mai multe? Accesand raportul CIP Online . Ce este acesta si cum te ajuta? Ei bine, raportul CIP Online iti prezinta incidentele la plati ale biletelor de ordin si cecurile emise de o persoana juridica in ultimii 7 ani de activitate.

Colaboratorul tau are inregistrari in Centrala Incidentelor de Plati? Nu stii daca ar trebui sa te ingrijorezi sau nu? Depinde. Retinem faptul ca raportul CIP Online indica sumele cumulate ale incidentelor de plati. Asadar, daca firma de interes are incidente, analizeza-le si decide: sunt minore sau majore? Sunt frecvente sau nu? Au reprezentat un episod izolat sau sunt o regula de care tu nici nu stiai? Ar trebui sa fii mai atent/a, mai precaut/a si sa nu mai acorzi asa usor oricui increderea ta.

Daca in portofoliul tau de clienti se regasesc si firme care nu are incidente sau nu este inregistrata in Centrala Incidentelor de Plati, se considera ca firma in cauza are o bonitate mai ridicata, comparativ cu celelalte firme care, in decursul ultimilor 7 ani de activitate au atat incidente minore, cat si majore.

Te-ai fi gandit ca toate aceste modificari si schimbari legislative ar putea avea un impact atat de mare asupra colaboratorului tau? Daca raspunsul este nu, uite ca raportul CIP Online iti dovedeste contrariul. Incidentele de plata sau depasirea termenelor de plata ale colaboratorilor tai iti afecteaza si influenteaza in mod direct activitatea firmei tale.

Gandeste-te doar ca ai 2-3 furnizori unici de care intreaga activitate a afacerii tale, depinde. Daca se vor afla in incapacitate de plata, daca vor intampina probleme operationale si financiare pentru o perioada indelungata de timp? Ti-ai permite sa pierzi clienti? Mai ales acum? Mai ales in acest context?

Incidentele repetate, ale caror sume cumulate indica plati majore care nu au fost efectuate, iti indica managementul defectus al firmei. In plus, comportamentul repetitiv arata faptul ca firma in cauza nu este stabila financiar si ca, sanatatea financiara a firmei tale poate fi afectata.

Care este numarul total al incidentelor refuzate pentru ultimii 7 ani? Consulta tabelul incidentelor si afla detaliile fiecaruia in parte. Tabelul include date precise despre fiecare incident de plata, cum ar fi data refuzului, tipul incidentului, precum si seria si numarul instrumentului de plata utilizat. Cu cat numarul incidentelor este mai mare si data ultimului incident este mai recenta, cu atat colaborarea cu firma respectiva prin intermediul instrumentelor de plata devine mai riscanta, deoarece semnaleaza posibile probleme de plata sau de incredere.

Daca firma nu are incidente CIP, acest lucru poate insemna fie ca are o disciplina foarte buna in gestionarea platilor, fie ca nu utilizeaza cecuri sau bilete la ordin, evitand astfel riscurile asociate acestora.

Verifica firmele si afla istoricul acestora inainte de a fi prea tarziu. Prioritizeaza-ti afacerea prin verificarea portofoliului de clienti. Semneaza contracte care te ajuta sa evoluezi, nu sa stagnezi.