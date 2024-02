Benjamin Netanyahu: UNRWA este ”total infiltrată” de Hamas

În opinia sa, „UNRWA este total infiltrată de Hamas” şi „avem nevoie de alte agenţii ONU şi alte organizaţii umanitare” în locul său, a declarat premierul israelian, în timp ce această agenţie este acuzată de Israel pentru presupusa participare a unora dintre angajaţii săi la atacul din 7 octombrie, ceea ce a determinat suspendarea finanţării de către marile ţări donatoare pentru agenţia ONU.

Astfel, UNRWA „a fost în slujba Hamasului, în şcolile sale şi în multe alte lucruri”, a declarat prim-ministrul în cadrul acestei întâlniri, a cărei retransmisie filmată a fost difuzată de biroul său.

În plus, „Spun aceasta cu mare regret pentru că sperăm să existe un organism obiectiv şi constructiv care să ofere ajutor. Avem nevoie de un astfel de organism astăzi în Gaza, dar UNRWA nu este această instanţă”, a adăugat el.

În prezent, aceste declaraţii survin în timp ce secretarul general al ONU Antonio Guterres şi coordonatorul său pentru afaceri umanitare, Martin Griffiths, au apărat miercuri UNRWA, afirmând că este „coloana vertebrală” şi „inima care bate” pentru ajutor în Gaza.

De altfel, UNRWA consideră ‘foarte importantă’ o anchetă independentă asupra acuzaţiilor israeliene

Agenţia ONU pentru refugiaţii palestinieni (UNRWA) consideră „foarte importantă” o anchetă independentă asupra acuzaţiilor Israelului, conform cărora agenţia ONU ar „ascunde terorişti” în Fâşia Gaza, a declarat miercuri o purtătoare de cuvânt a acestei organizaţii la Amman, relatează AFP.

În acest sens, donatori importanţi, precum SUA, Germania, Marea Britanie şi Japonia, au anunţat că suspendă finanţarea UNRWA după ce Israelul a acuzat 12 din cei 30.000 angajaţi regionali ai agenţiei de implicare în atacul fără precedent comis de Hamas pe teritoriul israelian în ziua de 7 octombrie.

În opinia sa, „Avem 33.000 de angajaţi (…) Este extrem de important pentru noi să existe o anchetă independentă în cazurile individuale pe care Israelul le-a semnalat”, a declarat pentru AFP Tamara Alrifai, purtătoare de cuvânt a UNRWA.

În plus, „Am primit acuzaţii de la guvernul israelian în legătură cu 12 nume în Gaza, am verificat aceste nume în registrele noastre cu 13.000 de angajaţi din Gaza şi am reuşit să găsim opt dintre aceste nume”, a adăugat ea.

UNRWA a anunţat că a concediat majoritatea angajaţilor în cauză

În prezent, Guvernul israelian a acuzat marţi UNRWA că este „compromisă fundamental”, în special pentru că a permis mişcării islamiste Hamas „să-i folosească infrastructurile” pentru a-şi desfăşura activităţile militare şi „a-i ascunde pe terorişti”.

Astfel, Agenţia a „angajat masiv terorişti” printre cei 13.000 de angajaţi ai săi în Gaza şi s-a „bazat pe Hamas pentru distribuirea ajutorului”, a afirmat purtătorul de cuvânt al guvernului israelian, Eylon Levy, într-o înregistrare video.

El nu a oferit însă probe care să susţină aceste acuzaţii.

Concret, purtătoarea de cuvânt a agenţiei ONU a precizat că „15 ţări au anunţat până acum că îşi suspendă donaţiile către UNRWA”, avertizând că „dacă acestea îşi menţin decizia, impactul va fi catastrofal pentru locuitorii din Gaza”.

În acest teritoriu palestinian complet asediat de Israel şi afectat de o criză umanitară majoră, cartiere întregi au fost distruse de bombardamentele care au forţat 1,7 milioane din cei 2,4 milioane de locuitori să-şi părăsească casele, potrivit ONU.

În precizările sale, „Va fi un dezastru (…), pentru că situaţia umanitară este deja catastrofală în Gaza, unde războiul continuă, unde deplasările continuă, unde oamenii se află mai ales în adăposturile UNRWA, unde primesc făină de la UNRWA pentru a face pâine, unde primesc îngrijiri medicale de la UNRWA”, a subliniat Tamara Alrifai.

Ea a subliniat însă că UNRWA, care oferă ajutor pentru aproximativ două milioane de oameni în Gaza, a primit în ultimele zile „asigurări de sprijin” din partea donatorilor care şi-au suspendat finanţarea

Sursa: www.economica.net